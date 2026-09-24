Обамеянг претърпя успешна операция на коляното

Нападателят на Депортиво Ла Коруня Пиер-Емерик Обамеянг претърпя успешна операция на дясното коляно. Интервенцията беше извършена в Център Олимпия в Мадрид от травматолога Мануел Лейес, а засегнатият участък е външният менискус.

Клубът съобщи, че 37-годишният футболист ще бъде изписан в рамките на деня и ще се върне в Ла Коруня, където ще започне възстановяването си. „Неговото възстановяване ще определи връщането му към тренировките с групата“, се посочва в клубното съобщение.

Контузията се появи след мача с Бетис

Обамеянг е почувствал дискомфорт след равенството 1:1 срещу Бетис на 20 септември. Той започна срещата от резервната скамейка и влезе в игра в 65-ата минута. Медицинските изследвания впоследствие са установили проблема с менискуса.

Депортиво не е обявил официален срок за отсъствието на нападателя. Първоначалните оценки в испанските медии сочат период между месец и половина и два месеца, но окончателният срок ще зависи от възстановяването му. РТВЕ също посочи, че завръщането му към тренировките ще бъде определено от развитието на състоянието му.

Депортиво губи водещия си голмайстор

Обамеянг е отбелязал пет гола и е направил две асистенции в първите седем кръга на сезона. Той е водещият реализатор на Депортиво, който след равенството с Бетис заема седмо място в класирането с 10 точки.

Контузията е вторият сериозен кадрови проблем за отбора след мача с Бетис. Халфът Марк Касадо получи фрактура на ключицата в същата среща и също претърпя операция. Депортиво ще изиграе следващия си мач на 11 октомври при гостуването на Реал Сосиедад, което дава на Обамеянг допълнителен период без официална среща за началото на възстановяването му.

Източници: Топспорт, РТВЕ, Мундо Депортиво