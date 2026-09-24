Рафиня заличи всички съмнения и написа история с Барселона

Рафиня се превърна в една от големите сензации на началото на сезона, след като започна кампанията като централен нападател на Барселона. Бразилецът признава, че първоначално е имал съмнения относно промяната на позицията, но представянето му досега напълно ги заличи. Той вече има 14 гола в първите осем мача във всички турнири и изравни историческия рекорд на клуба.

Преди началото на сезона Барселона не успя да привлече желания топ нападател, който да замени Роберт Левандовски и Феран Торес в предни позиции. Така Ханзи Флик решава да използва Рафиня в центъра на атаката. „Имахме един мач срещу Базел в предсезонната подготовка. Не си спомням да съм тренирал много като №9, но по време на мача треньорът ми каза, че ще играя като централен нападател, а след това ще ме премести на крилото. Казах му: „Няма проблем, ще направя каквото трябва“, разказа бразилецът пред “RAC+1”.

Рафиня започна да усеща, че новата му позиция му пасва още преди старта на Ла Лига. „Тренирахме преди началото на първенството и аз бях нападателят, Антъни беше отляво, а Ламин Ямал – отдясно. Треньорът ме попита дали се чувствам добре и дали искам да се върна на моята позиция, а Антъни да бъде №9. Казах му, че съм добре и че ако нещо се случи по време на мача, винаги можем да сменим. В крайна сметка се справих много добре и той не ме попита отново“, добави Рафиня.

Бразилецът започна сезона с два гола срещу Елче, а след това записа още три мача с по две попадения и два хеттрика. С общо 14 гола в осем срещи той изравни постижението на клубната легенда Сесар Родригес от сезон 1948/49. Лионел Меси е с 12 гола в първите осем мача през сезон 2017/18. Рафиня впечатлява и в Ла Лига, където има 12 гола в седем срещи – вторият най-добър старт през XXI век след Кристиано Роналдо, който вкара 13 за Реал Мадрид през сезон 2014/15.