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Победа за мъжете и загуба за жените на Олимпиадата по шах

Победа за мъжете и загуба за жените на Олимпиадата по шах

24 Септември, 2026 20:42 520 1

  • шахматна олимпиада-
  • българия-
  • самарканд-
  • нургюл салимова-
  • шахмат

Българският мъжки отбор разгроми Туркменистан с 3,5:0,5 точки, а женският тим отстъпи на Монголия с 1,5:2,5.

Победа за мъжете и загуба за жените на Олимпиадата по шах - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България записа победа при мъжете и загуба при жените в осмия кръг на шахматната Олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Мъжкият национален отбор се наложи над Туркменистан с 3,5:0,5 точки, а женският тим отстъпи на Монголия с 1,5:2,5. Това съобщи Фокус.

Аркадий Найдич донесе първата победа за България, след като с белите фигури се справи със Сапармират Атабайев на първа дъска. На втора дъска Момчил Петков спечели с черните срещу Мейлис Анабердиев, а играещият капитан Кирил Георгиев победи Атахан Хомодов на трета дъска. Единственото реми в мача записа Радослав Димитров срещу Шахрух Турайев.

След успеха България заема 17-о място при мъжете. Узбекистан и Германия са начело в класирането с по 14 точки.

Женският тим остава девети

Женският отбор на България има 12 точки и е на девета позиция. Три от партиите срещу Монголия завършиха реми – между Нургюл Салимова и Бат-Ердене Мунгунзул, Белослава Кръстева и Хишигбаатар Баясгалан, както и Гергана Пейчева и Батхуяг Мунгунтуул.

Единствената загуба за българките бе на втора дъска, където Надя Тончева с черните фигури отстъпи на Турмунх Мунхзул.

Китай води при жените с 15 точки. Казахстан, Армения и Монголия имат по 14 точки. До края на турнира остават три кръга, като деветият ще се проведе на 25 септември.

Източници: Фокус


Узбекистан
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  • 1 дядя дръмпирушка

    0 0 Отговор
    По добре късно от колкото никога.вместо вчера да направи този ход и да отвеят холандия и днес да играят за 1во място......кирчо реши ,че е дошъл днес рубикон и съсипаха беден туркменистан.все ги бъркам републиките ,като китайци са ми...още в първите 5хода ,димитров вече стоеше явно по перспективно.Играе перфектен шах,същия стил изповдвах когато играех.кирил георгиев на класа смачка като валяк заспал туркменистанец.имаше борба донякъде само на първа.много интересно игра срещу...удивително антипозиционен но невероятно издържлив вариант в испанска партия наричан.....берлински??защото в берлин има шах клубДенонощен като кафе Режанс в париж..не гледам нова теория,но 1ва дъска на бг проведе много интересен план/като да съм го виждал в коментар на Фишер/,но пак не се получи очакваното.на класа го надигра.С черни втора дъска игра много стабилно с 2 офицера ,а после по отслабени черни полета нашия гросмайстор го смаза.сега в момента делят 10място,а ако .....един кръг по рано бяха направили тази рокада щяха да играят на 4дъска в кошарата.Следващия кръг очаквам да играят в същия състав ,а по следващия да извадят 2 дъска да отпочине.не се ли играе със смени не става.нищо чудно да са отишли само с 5 играча,което е.......остават 3 кръга при Опен...важни са последните 2 кръга.ако ги спечелят отиват в славата и парата!Утре очаквам много здрава игра ,да се играе здраво като днес да няма шанс за загуба.Ударната сила на отбора е голяма.3-4 дъска са бетон арме и мъжете имат

    21:08 24.09.2026

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