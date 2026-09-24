Победа за мъжете и загуба за жените на Олимпиадата по шах

България записа победа при мъжете и загуба при жените в осмия кръг на шахматната Олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Мъжкият национален отбор се наложи над Туркменистан с 3,5:0,5 точки, а женският тим отстъпи на Монголия с 1,5:2,5. Това съобщи Фокус.

Аркадий Найдич донесе първата победа за България, след като с белите фигури се справи със Сапармират Атабайев на първа дъска. На втора дъска Момчил Петков спечели с черните срещу Мейлис Анабердиев, а играещият капитан Кирил Георгиев победи Атахан Хомодов на трета дъска. Единственото реми в мача записа Радослав Димитров срещу Шахрух Турайев.

След успеха България заема 17-о място при мъжете. Узбекистан и Германия са начело в класирането с по 14 точки.

Женският тим остава девети

Женският отбор на България има 12 точки и е на девета позиция. Три от партиите срещу Монголия завършиха реми – между Нургюл Салимова и Бат-Ердене Мунгунзул, Белослава Кръстева и Хишигбаатар Баясгалан, както и Гергана Пейчева и Батхуяг Мунгунтуул.

Единствената загуба за българките бе на втора дъска, където Надя Тончева с черните фигури отстъпи на Турмунх Мунхзул.

Китай води при жените с 15 точки. Казахстан, Армения и Монголия имат по 14 точки. До края на турнира остават три кръга, като деветият ще се проведе на 25 септември.

Източници: Фокус