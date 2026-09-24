Карлос Алкарас страда заради слабия Реал Мадрид

Карлос Алкарас призна, че страда, докато гледа мачовете на любимия си Реал Мадрид. Испанският тенисист е недоволен от слабото начало на сезона за 15-кратния клубен шампион на Европа, който загуби с 1:2 от Атлетико Мадрид миналата седмица.

След поражението Реал Мадрид изостава с шест точки от шампиона и лидер в класирането Барселона.

Алкарас поиска повече интензивност

„В момента виждам, че други отбори се справят по-добре, но става дума за Реал Мадрид, който има страхотни футболисти с много талант. Като отбор те могат да се справят доста по-добре. Трябва да се подобрят малко. В момента страдам, докато гледам мачовете, защото никога не знаеш какво може да се случи. Може би е необходима малко повече интензивност в играта“, заяви Алкарас.

Бившият лидер в световната ранглиста добави, че Реал Мадрид разполага с достатъчно качествени футболисти, но според него отборът не показва пълния си потенциал. Изказването му беше направено преди началото на „Лейвър Къп“, в който той ще представя Европа.

Алкарас се включва в „Лейвър Къп“

Деветото издание на турнира ще се проведе от 25 до 27 септември в „О2 Арена“ в Лондон. В надпреварата шестима тенисисти от Европа ще се изправят срещу шестима представители на останалия свят.

Алкарас е част от европейския състав заедно с Александър Зверев, Флавио Коболи, Рафаел Ходар, Якуб Меншик и Каспер Рууд. Турнирът започва в петък, а първият отбор, достигнал 13 точки, печели надпреварата.

Източници: Топспорт