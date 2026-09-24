Манчестър Юнайтед привлече талант от Манчестър Сити

Манчестър Юнайтед привлече 17-годишния Карим Касим от градския съперник Манчестър Сити. Централният полузащитник е младежки национал на Англия и беше част от състава на „гражданите“, който спечели Младежката ФА Къп през миналия сезон. Привличането беше потвърдено и от Манчестър Юнайтед.

Касим ще продължи развитието си в академията на клуба. От Манчестър Юнайтед заявиха: „Всички в клуба приветстват Карим и му пожелават успех.“ На „Олд Трафорд“ очакват младият футболист да има потенциал за пробив в първия отбор.

Юнайтед насочва повече внимание към академията

Трансферът идва в момент, когато клубът засилва работата си с младите играчи. Причината е и ситуацията около 15-годишния Джей Джей Гейбриъл, който според Sportal е изразил желание да напусне Манчестър Юнайтед на фона на интерес от други отбори.

Клубът очаква също да обяви привличането на Айзък Конде от Ливърпул, след като бъде получено одобрение от Висшата лига. Юнайтед вече е получил разрешение за трансфера на Дейвид Езе от Манчестър Сити.

След Брекзит английските клубове са ограничени при привличането на млади футболисти от Европа. Затова Манчестър Юнайтед през последните години търси таланти основно във Великобритания, включително в академиите на други отбори от страната.

Източници: Спортал