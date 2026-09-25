Везенков поведе Олимпиакос към убедителна победа в Евролигата

Александър Везенков и Олимпиакос започнаха защитата на титлата си в Евролигата с убедителна победа. Гръцкият тим надигра като гост Баскония със 106:89 в „Буеса Арена“ във Витория-Гастейс.

Везенков беше най-ефективният баскетболист в мача. Българският национал завърши с 22 точки, 5 борби и 1 асистенция, като записа коефициент на полезно действие 30. Той реализира 8 от 9 опита за две точки, 6 от 6 наказателни удара и пропусна единствения си опит от тройката. Крилото остана на паркета 19 минути.

Олимпиакос пое контрол още преди почивката

Баскония започна по-добре и поведе с 11:4, а малко по-късно и с 14:6. Олимпиакос обаче постепенно изравни играта и обърна резултата. Първата четвърт завърши при 36:29 за гостите, а на почивката авансът им беше 56:46.

През второто полувреме разликата на моменти надхвърляше 20 точки. Домакините не успяха да организират обрат, а Олимпиакос затвори мача без напрежение.

Дорси добави 25 точки

Тайлър Дорси беше най-резултатен за победителите с 25 точки, включително четири тройки. Жан Монтеро отбеляза 15 точки, Тайрик Джоунс добави 12, а Тайсън Уорд – 11.

Другият български национал в състава на Олимпиакос – Коди Милър-Макинтайър, завърши с 2 точки, 6 асистенции и 2 борби. Единственият му кош беше след подаване на Везенков.

За Баскония Ей Джей Лоусън реализира 20 точки, а Тадас Седекерскис добави 15. Следващият мач на Олимпиакос в Евролигата е гостуване на Жалгирис на 29 септември от 20:00 часа.

Източници: Спортал