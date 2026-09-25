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Лигата на нациите започна с осем мача и 25 гола

Лигата на нациите започна с осем мача и 25 гола

25 Септември, 2026 03:06 474 0

  • лига на нациите-
  • нидерландия-
  • германия-
  • кристиано роналдо-
  • георги кабаков

Гърция обърна Сърбия в Белград. Португалия, Норвегия, Австрия, Косово, Малта и Литва също спечелиха.

Лигата на нациите започна с осем мача и 25 гола - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новото издание на Лигата на нациите започна с осем мача, в които паднаха общо 25 гола. Най-очакваният двубой от програмата завърши без победител – Нидерландия и Германия направиха 1:1 на „Йохан Кройф Арена“ в Амстердам.

Мачът беше дебютен за Чави Ернандес и Юрген Клоп начело на двата национални отбора. Германия не успя да стигне до успеха, а Нидерландия взе точка от първия си двубой в група А2.

Гърция обърна Сърбия в Белград

Сърбия поведе рано срещу Гърция, но не успя да задържи преднината си. Гостите направиха обрат и спечелиха с 2:1 на стадион „Райко Митич“ в Белград.

В другия мач от Лига A Португалия започна защитата на титлата си с минимална победа над Уелс. Тимът спечели с 1:0 на „Жозе Алваладе“ в Лисабон. ВАР отмени гол на Кристиано Роналдо, който продължава преследването на границата от 1000 попадения в кариерата си.

Норвегия спечели скандинавското дерби с Дания с 3:2. Норвежците играха с десет души, но успяха да задържат преднината си до края.

Кабаков ръководи победата на Австрия

Австрия победи Израел с 3:1 в мач от група B3. Срещата беше ръководена от българския съдия Георги Кабаков, а австрийците се възползваха от численото си предимство, за да стигнат до успеха.

Косово започна участието си с победа над Република Ирландия с 1:0. Двубоят се игра в Прищина и беше другият мач от група B3.

Малта започна турнира с обрат

Първият мач от новото издание беше в Лига D. Малта победи Андора с 2:1 като гост, след като срещата започна в 19:00 часа българско време.

В другия двубой от най-ниското ниво Литва спечели с 2:0 срещу Лихтенщайн. Домакините оказаха съпротива през първото полувреме, но след почивката литовците отбелязаха два гола.

Програмата продължава на 25 септември с още осем мача от Лиги A, B и C. Сред срещите са Италия – Белгия, Турция – Франция, Унгария – Украйна, Полша – Босна и Херцеговина и Швеция – Румъния.

Източници: Спортал, УЕФА


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