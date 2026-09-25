Над 20 милиона туристи са посетили Гърция за първите седем месеца на 2026 г.

Повече от 20 милиона туристи са посетили Гърция между януари и юли 2026 г., показват данни на централната банка на страната, цитирани от изданието „Ню мъни“. Туристическият поток е нараснал с 8,6% спрямо същия период на 2025 г., предава БТА.
За първите седем месеца приходите от туризъм надхвърлят 13,5 млрд. евро, което представлява увеличение от 12% на годишна база. По-високи са приходите както от посетители от държави от Европейския съюз, така и от туристи от страни извън блока.
Само през юли туристическите постъпления са се увеличили със 7,2% спрямо същия месец на 2025 г. Това се случва въпреки по-ниския брой чуждестранни посетители през месеца в сравнение с юли миналата година.
Данните за юни също показват ръст на туристическия поток. Тогава Гърция е посетена от около 4,9 милиона души - с 6,9% повече спрямо юни 2025 г. Приходите обаче са нараснали само с 1,2% и са достигнали 3,29 млрд. евро.
Така през първите седем месеца на годината гръцкият туризъм отчита едновременно увеличение на броя на посетителите и на приходите, въпреки различията в месечните показатели.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Недоумявам…
07:43 25.09.2026
3 Разбирач
Коментиран от #5
07:43 25.09.2026
4 Ццц
07:46 25.09.2026
5 Ццц
До коментар #3 от "Разбирач":Дете обърна купа с таратор в Созопол. Щетите се оценяват на над 15 000 евро!
Коментиран от #7
07:47 25.09.2026
6 QR Виза
07:50 25.09.2026
7 И научи десет нови думи
До коментар #5 от "Ццц":от татко си !
07:52 25.09.2026
8 Ивелин Михайлов
07:55 25.09.2026
9 Германец
07:55 25.09.2026
10 Българин
07:56 25.09.2026
11 Програмист
Коментиран от #14
07:57 25.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ресторантьор
08:01 25.09.2026
14 Евала!
До коментар #11 от "Програмист":Браво!
08:04 25.09.2026
15 Европеец
Аз бях по итал.и френската ривиера едвам си намерихме туристически пакет от тур.фирми.
Само ганьовските мизерни копейки начело с Костя искат да излезем от ЕС и марш към руския крепостен свят с тежък визов режим.
Не благодаря повечето българи искат свободно да пътуват и свободно да живеят.
Който не му харесва чомодан и тур.пакет в Сибир.
08:05 25.09.2026