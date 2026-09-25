Над 20 милиона туристи са посетили Гърция за първите седем месеца на 2026 г.

Повече от 20 милиона туристи са посетили Гърция между януари и юли 2026 г., показват данни на централната банка на страната, цитирани от изданието „Ню мъни“. Туристическият поток е нараснал с 8,6% спрямо същия период на 2025 г., предава БТА.

За първите седем месеца приходите от туризъм надхвърлят 13,5 млрд. евро, което представлява увеличение от 12% на годишна база. По-високи са приходите както от посетители от държави от Европейския съюз, така и от туристи от страни извън блока.

Само през юли туристическите постъпления са се увеличили със 7,2% спрямо същия месец на 2025 г. Това се случва въпреки по-ниския брой чуждестранни посетители през месеца в сравнение с юли миналата година.

Данните за юни също показват ръст на туристическия поток. Тогава Гърция е посетена от около 4,9 милиона души - с 6,9% повече спрямо юни 2025 г. Приходите обаче са нараснали само с 1,2% и са достигнали 3,29 млрд. евро.

Така през първите седем месеца на годината гръцкият туризъм отчита едновременно увеличение на броя на посетителите и на приходите, въпреки различията в месечните показатели.