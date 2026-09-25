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Над 20 милиона туристи са посетили Гърция за първите седем месеца на 2026 г.

Над 20 милиона туристи са посетили Гърция за първите седем месеца на 2026 г.

25 Септември, 2026 07:25, обновена 25 Септември, 2026 07:28 587 15

  • гърция-
  • туризъм

Приходите от туризъм са над 13,5 млрд. евро, което е ръст от 12% спрямо същия период на миналата година

Над 20 милиона туристи са посетили Гърция за първите седем месеца на 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Повече от 20 милиона туристи са посетили Гърция между януари и юли 2026 г., показват данни на централната банка на страната, цитирани от изданието „Ню мъни“. Туристическият поток е нараснал с 8,6% спрямо същия период на 2025 г., предава БТА.

За първите седем месеца приходите от туризъм надхвърлят 13,5 млрд. евро, което представлява увеличение от 12% на годишна база. По-високи са приходите както от посетители от държави от Европейския съюз, така и от туристи от страни извън блока.

Само през юли туристическите постъпления са се увеличили със 7,2% спрямо същия месец на 2025 г. Това се случва въпреки по-ниския брой чуждестранни посетители през месеца в сравнение с юли миналата година.

Данните за юни също показват ръст на туристическия поток. Тогава Гърция е посетена от около 4,9 милиона души - с 6,9% повече спрямо юни 2025 г. Приходите обаче са нараснали само с 1,2% и са достигнали 3,29 млрд. евро.

Така през първите седем месеца на годината гръцкият туризъм отчита едновременно увеличение на броя на посетителите и на приходите, въпреки различията в месечните показатели.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Недоумявам…

    3 8 Отговор
    …какво харесвате на гърчолята -> хейтът им, опашките или кво?!!!!! Виж Италия си е КЛАСИ над! Обичам тази страна!

    07:43 25.09.2026

  • 3 Разбирач

    11 2 Отговор
    Да си ходят в Гърция, там е претъпкано. Ей на, тук у нас няма толкова народ и е кеф. Можеш почти без навалица да се насладиш на таратор за 10 евро

    Коментиран от #5

    07:43 25.09.2026

  • 4 Ццц

    5 3 Отговор
    Или цял народ се е врътнал по 3 пъти! Всички моладжии намират, че е страшно модерно да се ходи на Гърция! Смятат го за хвалба и минат ли границата, постоянно се "постват" ! 🤣 През 17-18 век по същия начин простолюдието е залитнало по гърците и са смятали гръцкото за признак на култура! Камънак, трънки и некой намръщен или фалшиво усмихнат византиец да ме гледа от високо? И кой каза, че е по-евтино? Но келнери като Алибегов, които постоянно експертстват какво му трябва на туризма, вместо да си сервират...Гонят хората по камънака да се снима за фейсбук.

    07:46 25.09.2026

  • 5 Ццц

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Разбирач":

    Дете обърна купа с таратор в Созопол. Щетите се оценяват на над 15 000 евро!

    Коментиран от #7

    07:47 25.09.2026

  • 6 QR Виза

    2 2 Отговор
    Истината е не че туристите са повече, a сивия сектор е изсветлял с + 12%😉

    07:50 25.09.2026

  • 7 И научи десет нови думи

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ццц":

    от татко си !

    07:52 25.09.2026

  • 8 Ивелин Михайлов

    3 1 Отговор
    48 000 туристи са посетили най-големия Исторически парк в света до Варна през 2026!

    07:55 25.09.2026

  • 9 Германец

    4 2 Отговор
    И ние вече ходим на Санторини, а мутрите и пиянките и мазохистите ходят на мутроморието

    07:55 25.09.2026

  • 10 Българин

    4 1 Отговор
    МОЩЕН БОЙКОТ ДА ФАЛИРАМЕ ЗАДРУЖНО МУТРОМОРИЕТО!!!

    07:56 25.09.2026

  • 11 Програмист

    5 0 Отговор
    Вместо да дам 1000 евро за слънчака, дадох 500 евро за Южна Италия 😏

    Коментиран от #14

    07:57 25.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ресторантьор

    1 2 Отговор
    ТИ ПА НА МЕНЕ ЛИ ША МИ КАИШ ВЕ АЙ ЧУПКА! НЕ ИСКАМ БЪЛГАРИ В МОЯ РЕСТОРАНТ НА СЛЪНЧАКА САМО ЧУЖДЕНЦИ ИСКАМ!!!

    08:01 25.09.2026

  • 14 Евала!

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Програмист":

    Браво!

    08:04 25.09.2026

  • 15 Европеец

    1 1 Отговор
    Европейците спокойно си почиват в Гърция, Испания, Италия, Франция.....вкл.и българите.
    Аз бях по итал.и френската ривиера едвам си намерихме туристически пакет от тур.фирми.
    Само ганьовските мизерни копейки начело с Костя искат да излезем от ЕС и марш към руския крепостен свят с тежък визов режим.
    Не благодаря повечето българи искат свободно да пътуват и свободно да живеят.
    Който не му харесва чомодан и тур.пакет в Сибир.

    08:05 25.09.2026

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