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Евролига: 7 резултата от първия кръг на сезона

Евролига: 7 резултата от първия кръг на сезона

25 Септември, 2026 03:09 409 0

  • баскетбол-
  • евролига-
  • олимпиакос-
  • реал мадрид-
  • байерн

Байерн и Дубай спечелиха оспорвани мачове, а Олимпиакос започна с убедителен успех над Баскония.

Евролига: 7 резултата от първия кръг на сезона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Седем мача от първия кръг на редовния сезон в мъжката баскетболна Евролига се изиграха на 24 септември. Байерн измъкна победа с 86:84 срещу Апоел Тел Авив, а Дубай надви Реал Мадрид със 78:77.

Жалгирис Каунас спечели гостуването си на Цървена звезда с 83:77. Панатинайкос започна сезона с домакински успех над Париж с 91:72.

Барселона победи Анадолу Ефес с 89:82, докато Олимпиакос се наложи над Баскония със 106:89. Лион-Вильобран завърши вечерта с победа срещу Макаби Тел Авив с 84:74.

Източници: Фокус


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