Евролига: 7 резултата от първия кръг на сезона

Седем мача от първия кръг на редовния сезон в мъжката баскетболна Евролига се изиграха на 24 септември. Байерн измъкна победа с 86:84 срещу Апоел Тел Авив, а Дубай надви Реал Мадрид със 78:77.

Жалгирис Каунас спечели гостуването си на Цървена звезда с 83:77. Панатинайкос започна сезона с домакински успех над Париж с 91:72.

Барселона победи Анадолу Ефес с 89:82, докато Олимпиакос се наложи над Баскония със 106:89. Лион-Вильобран завърши вечерта с победа срещу Макаби Тел Авив с 84:74.

Източници: Фокус