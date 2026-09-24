Фабиан Руис не изключва „Златната топка“ след 7 трофея

Фабиан Руис не изключва възможността да спечели „Златната топка“. Полузащитникът на Пари Сен Жермен и испанския национален отбор заяви, че е сред номинираните за отличието и се надява да завърши възможно най-високо.

„Ами защо не?“, каза Руис, коментирайки шансовете си за индивидуалната награда. Той посочи, че според отборните постижения е играчът с най-много трофеи, като по думите му е спечелил седем през последните няколко години.

Испанецът определи сезона като много успешен за себе си. Руис заяви, че се чувства ключов играч както в ПСЖ, така и в националния отбор на Испания. Според него това е важно за всеки футболист, а особено за него.

Полузащитникът нарече „Златната топка“ великолепна награда и подчерта, че всеки играч мечтае да я спечели. Той добави, че се радва на признанието за своята работа и ще се стреми да заеме възможно най-предна позиция в крайното класиране, без да изключва и самото спечелване на отличието.

Източници: Топспорт