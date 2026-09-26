Мбапе е с хиперекстензия на лявото коляно

Нападателят на френския национален отбор Килиан Мбапе е получил хиперекстензия (преразтягане) на лявото коляно, съобщиха от клуба му Реал Мадрид в събота, предаде БТА.
Голмайсторът вече напусна лагера на Франция, след като беше принуден да излезе от игра при успеха с 1:0 над Турция в мач от Лигата на нациите в петък вечер. 27-годишният футболист получи медицинска помощ след попадението си във вратата на турците и за много кратко се завърна на терена, но няколко минути по-късно стана ясно, че не може да продължи. Това наложи принудителна смяна, извършена от селекционера на "петлите" Зинедин Зидан в 58-ата минута мача.
"След направените днес изследвания от медицинския екип на Реал Мадрид, му е поставена диагноза хиперекстензия на задната капсула на лявото коляно", се казва в изявлението на 15-кратния клубен шампион на Европа.
Първоначално от Френската футболна федерация съобщиха, че Мбапе има травма на сухожилие на коляното и се е завърнал в Мадрид за допълнителни прегледи.
В следващия си мач от Примера дивисион отборът на Реал Мадрид приема Виляреал на 10 октомври.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Алекс
21:49 26.09.2026
2 В РЕАЛ НАЙ ВРЕДНИТЕ СА
21:51 26.09.2026
3 доктор
Коментиран от #5
21:54 26.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дълго- Чурий син на Късопишоний първи
До коментар #3 от "доктор":Чудя му се на тоя наистина има много пари а живее с травестит, явно е голям патриот и взема пример от президента Макарон нали и той е омъжен за транссексуален мъж.
21:58 26.09.2026
6 Дедо
Коментиран от #7
21:59 26.09.2026
7 Снежко ☻️
До коментар #6 от "Дедо":Трябва да му пратим един бик да го клати.
22:07 26.09.2026