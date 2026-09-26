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Мбапе е с хиперекстензия на лявото коляно

Мбапе е с хиперекстензия на лявото коляно

26 Септември, 2026 21:43 521 7

  • килиан мбапе-
  • мбапе-
  • реал мадрид-
  • контузия

В следващия си мач от Примера дивисион отборът на Реал Мадрид приема Виляреал на 10 октомври

Мбапе е с хиперекстензия на лявото коляно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нападателят на френския национален отбор Килиан Мбапе е получил хиперекстензия (преразтягане) на лявото коляно, съобщиха от клуба му Реал Мадрид в събота, предаде БТА.

Голмайсторът вече напусна лагера на Франция, след като беше принуден да излезе от игра при успеха с 1:0 над Турция в мач от Лигата на нациите в петък вечер. 27-годишният футболист получи медицинска помощ след попадението си във вратата на турците и за много кратко се завърна на терена, но няколко минути по-късно стана ясно, че не може да продължи. Това наложи принудителна смяна, извършена от селекционера на "петлите" Зинедин Зидан в 58-ата минута мача.

"След направените днес изследвания от медицинския екип на Реал Мадрид, му е поставена диагноза хиперекстензия на задната капсула на лявото коляно", се казва в изявлението на 15-кратния клубен шампион на Европа.

Първоначално от Френската футболна федерация съобщиха, че Мбапе има травма на сухожилие на коляното и се е завърнал в Мадрид за допълнителни прегледи.

В следващия си мач от Примера дивисион отборът на Реал Мадрид приема Виляреал на 10 октомври.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Алекс

    4 0 Отговор
    Няма ли да дойде да се лекува в българска болница?

    21:49 26.09.2026

  • 2 В РЕАЛ НАЙ ВРЕДНИТЕ СА

    4 0 Отговор
    МОУРИНЬУ И МБАПЕ.

    21:51 26.09.2026

  • 3 доктор

    3 0 Отговор
    "Хиперекстензия на задната капсула"? Вероятно е разстегнал задната кръстна връзка. Мгоне, Мбпапе, Мдено, или както и да се казва този африканец, не го бъркат парите и застраховките.

    Коментиран от #5

    21:54 26.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дълго- Чурий син на Късопишоний първи

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "доктор":

    Чудя му се на тоя наистина има много пари а живее с травестит, явно е голям патриот и взема пример от президента Макарон нали и той е омъжен за транссексуален мъж.

    21:58 26.09.2026

  • 6 Дедо

    2 0 Отговор
    Да почваме да събираме капачки за брикета.

    Коментиран от #7

    21:59 26.09.2026

  • 7 Снежко ☻️

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дедо":

    Трябва да му пратим един бик да го клати.

    22:07 26.09.2026

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