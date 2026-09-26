Селекционерът Александър Димитров след загубата от Люксембург: Има много по-важни неща в живота и не искам да правя трагедии

Селекционерът на българския национален отбор по футбол Александър Димитров призна, че в тима има психологически проблем, който пречи на футболистите. Наставникът бе на мнение, че "трикольорите" са били по-добри в двубоя с Люксембург, загубен с 1:2, и призна, че ще си тръгне, ако не се справи с поставените цели, предаде БТА.

"Не можахме да наложим игрови натиск след първия гол. Дадохме инициативата на противника без той сам да си я вземе и това е основното. Не виня играчите за това. Има някакъв психологически проблем в този мъжки национален отбор и той не е само от сега. И преди сме виждали, че след като отбележим гол, се връщаме назад и даваме инициативата на съперника. Липсва ни самочувствие. Искаме първо да спрем да губим, да спрем да получаваме голове. Когато поведем в резултата, да търсим втори и трети гол", заяви след срещата националният селекционер на България.

"Явно това е натрупвано с годините, защото мъжкият национален отбор има проблем не е от днес от гледна точка на психологията и увереността на играчите. Мисля, че ние бяхме по-добри в този мач. Задачата става още по-трудна. Приемаме предизвикателствата. Ако се справим, ще продължим. Ако не се справим - ще бъдем поредните, които не са справили да вдигнат националния отбор. Ако не постигнем целите, няма нужда някой да ни уволнява. Ние си имаме достойнство и сами ще си тръгнем", допълни той.

"Много ни боли от загубата. Мразя да губя и играчите също. Не искам да правим трагедии. Много ни боли, че загубихме за първи път от Люксембург и това стана тук - на наша земя. Има много по-важни неща в живота и не искам да правя трагедии. Поемам отговорността. Работихме много, за да не се стигне до тази загуба, но има и такива мачове", каза още Александър Димитров.