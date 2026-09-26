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Селекционерът Александър Димитров след загубата от Люксембург: Има много по-важни неща в живота и не искам да правя трагедии

Селекционерът Александър Димитров след загубата от Люксембург: Има много по-важни неща в живота и не искам да правя трагедии

26 Септември, 2026 22:05 659 26

  • александър димитров-
  • люксембург-
  • футбол-
  • национален отбор-
  • лига на нациите

Има някакъв психологически проблем в този мъжки национален отбор, заяви Александър Димитров след срещата

Селекционерът Александър Димитров след загубата от Люксембург: Има много по-важни неща в живота и не искам да правя трагедии - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Селекционерът на българския национален отбор по футбол Александър Димитров призна, че в тима има психологически проблем, който пречи на футболистите. Наставникът бе на мнение, че "трикольорите" са били по-добри в двубоя с Люксембург, загубен с 1:2, и призна, че ще си тръгне, ако не се справи с поставените цели, предаде БТА.

"Не можахме да наложим игрови натиск след първия гол. Дадохме инициативата на противника без той сам да си я вземе и това е основното. Не виня играчите за това. Има някакъв психологически проблем в този мъжки национален отбор и той не е само от сега. И преди сме виждали, че след като отбележим гол, се връщаме назад и даваме инициативата на съперника. Липсва ни самочувствие. Искаме първо да спрем да губим, да спрем да получаваме голове. Когато поведем в резултата, да търсим втори и трети гол", заяви след срещата националният селекционер на България.

"Явно това е натрупвано с годините, защото мъжкият национален отбор има проблем не е от днес от гледна точка на психологията и увереността на играчите. Мисля, че ние бяхме по-добри в този мач. Задачата става още по-трудна. Приемаме предизвикателствата. Ако се справим, ще продължим. Ако не се справим - ще бъдем поредните, които не са справили да вдигнат националния отбор. Ако не постигнем целите, няма нужда някой да ни уволнява. Ние си имаме достойнство и сами ще си тръгнем", допълни той.

"Много ни боли от загубата. Мразя да губя и играчите също. Не искам да правим трагедии. Много ни боли, че загубихме за първи път от Люксембург и това стана тук - на наша земя. Има много по-важни неща в живота и не искам да правя трагедии. Поемам отговорността. Работихме много, за да не се стигне до тази загуба, но има и такива мачове", каза още Александър Димитров.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически факти

    5 0 Отговор
    Пръдлю

    22:08 26.09.2026

  • 2 Вън протежето на домуса

    7 0 Отговор
    Къде видя загуба,ве олигоофрен???

    22:08 26.09.2026

  • 3 Дзак

    2 0 Отговор
    Кой гледа футбол?

    22:08 26.09.2026

  • 4 А50

    10 0 Отговор
    Е то като погледним статистиката в А група, по старому, головете 99% са отбелязани от чужденци. И така ще бъде докато хазарта е водещ, а не спорта. Освен това малкото българчета са все с връзки, талантливите без връзки подсмърчат резерви и се отказват още в детския футбол

    Коментиран от #17

    22:13 26.09.2026

  • 5 Палячо

    9 0 Отговор
    Не винял футболистите, а психологическия проблем на отбора??????? Ама той треньор на този отбор ли е или коментатор, това човече?!? Те не могат два паса да вържат на терена ама според треньорчето им трябвал психолог... Смях

    22:13 26.09.2026

  • 6 България 🇧🇬

    9 0 Отговор
    ОСТАВКА НА АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ БОКЛУК НЕГОДНИК !!! СРАМ И ПОЗОР ЕДНИ СЕРВИТЬОРИ ДА НИ БИЯТ УУУУУУУУ НЕГОДНИЦИ.....

    Коментиран от #11

    22:14 26.09.2026

  • 7 Мдаа!🤔

    9 4 Отговор
    При байТошо имахме футбол , а в евроатлантическа България имаме гейпаради! Така е и с всичко останало!

    22:16 26.09.2026

  • 8 Витоша СФ 🐂

    9 0 Отговор
    ЕГАТИ И НЕГОДНИЦИТЕ СРАМ СТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ БОКЛУЦИ.

    22:16 26.09.2026

  • 9 А50

    9 0 Отговор
    И Гонзо ли ще го дондуркат като Михайлов. Футболната мафия постави Гонзо за да си продължат далаверите и най вече в хазарта.

    22:17 26.09.2026

  • 10 Наздраве

    5 0 Отговор
    Абсолютно. Сумати 18-23 годишни по-важни неща чакат в студентски град. Само на 120 км от резила. Бай Марин да пали автобуса и за час са там

    22:19 26.09.2026

  • 11 БФС

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "България 🇧🇬":

    Недей така. Постигнахме добър турнирен резултат. Един гол е нищо. Запазваме шансове

    22:21 26.09.2026

  • 12 Топчев

    4 1 Отговор
    БФС бута брадчеди и златни момчета от 40 години насам. Не разбрахте ли че БФС е шайка от загубеняци? Националния отбор е продукт на БФС.

    22:22 26.09.2026

  • 13 А бе

    4 0 Отговор
    престанете по телевизиите да наричате тези п.иклювци - "лъвове "...
    Само татуировки и гел са...

    22:23 26.09.2026

  • 14 от какъв зор

    5 0 Отговор
    не вземат Чочев?
    Това е най-смисленият ни нападател от години насам. Но не го викат, защото не е трансферно интересен. И по други причини.
    Докато не махнете връзкарщината, нищо няма да се промени в този отбор и в държавата по принцип.
    Махайте ги тия треньори кукли на конци на президентчетата.
    Рибара се вмирисва откъм главата!

    22:27 26.09.2026

  • 15 Трътлю

    3 0 Отговор
    Треньорът каза: Да сме живи и здрави! Това е най-важното!

    22:27 26.09.2026

  • 16 Некадърници

    3 1 Отговор
    Толкова си можете да се излагате

    22:29 26.09.2026

  • 17 абсолютно

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "А50":

    Мама и тате с дебели връзки са основния критерий келешът да върви напред и да се пъчи със спортна биография.

    Същото е в образованието и къде ли още не.
    Не се гледат качества, интелект, полезност, перспектива, гледа се коя е по-пищяща майка и кой тате има връзки, че да ни върне услугата.
    Културни особености. Винаги е било така, но сега сме дъното на дъното на дъното и отдолу.

    22:29 26.09.2026

  • 18 Гост

    2 0 Отговор
    Иначе, изпраскал Калвин Клайн блузето, смешкото! Пфу!

    22:30 26.09.2026

  • 19 мн зле

    4 0 Отговор
    Ужасно слаба и бездушна игра.

    Не гледаш бойци, а примадони, които вече мсилят за бара и на някоя кълките.
    И тренера и той над нещата, не било важно тук за което му плащат.
    Мани, зарежи, закривай

    22:33 26.09.2026

  • 20 @@@

    1 0 Отговор
    Да гледаме позитивно, от тази група май не можем да изпаднем,ще има и други дербита с подобни срамотии...

    22:36 26.09.2026

  • 21 важното е да сме живи и здрави

    1 0 Отговор
    Сметам, че направихме много ценен хикс в колонката с хенди кап.
    Ние може да бехме домакини, но играме не срещу кой да е, а срещу Люксембург! Само като чуят Люксембург и на нашите млади пиянки, пардон надежди, им омекват краката.

    Напата черга са Гибралтар, Лихтенщайн и донакъде Молдова.
    Мбапе може да ни вкара хет трик с вурзани очи, Кейн с вързани крака, а Халанд с мисъл, докато седи на пейката.

    22:39 26.09.2026

  • 22 Анджо

    1 0 Отговор
    Тичаха като въртоглави овни по терена. Погледах малко и се ядосах и ги маанах да ги глледам. Сега гледам Англия и Испания и се кефя какъв футбол играят.

    Коментиран от #25

    22:43 26.09.2026

  • 23 интересно

    2 0 Отговор
    Някакви афрота след доста по-прилични резултати не понесли срама и си разпуснали отбора.
    Говорим за загуби с по 1 гол от Нигерия и подобни.
    Нашите тук се дънят от кого ли не и правят вързани мачове с Гибралтар, ама имало и по-важни неща, не си го слагат на сърце.
    Зер парите си вървят, няколко по 90 минути срам, цяла година патрон в Студенткси град.

    22:46 26.09.2026

  • 24 Гост

    0 1 Отговор
    Аз мисля, че вече трябва да приемем съдбата си на отбор от пета урна и да не драматизираме толкова. Да не сменяме треньора всеки месец, а да си оставим един и той да си е вовеки. Ако се класираме добре, ако не продължаваме да опитваме, както се опитват Люксембург, Лихтенщайн, Малта, Гибралтар, па след известно време можем и ние да се класираме, както тези отбори вече започнаха да излизат от квалификациите.

    22:49 26.09.2026

  • 25 аз пък

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Анджо":

    Като видях как спират топката - техинично като бордюр, направо се смях. Центриранията бяха все едно аз да ритна топката на боца на пияна глава и с гумени ботуши. Или май и тогава не съм толкоз зле.
    Ужасно е очебийно, че не е извършена работата по обучението и изграждането на истински атлети, нито пък подборът им е бил адекватен. Просто е очевидно. Пълна дупка 10 години тренировки и прочее са били отбиване на номер. Не са научени, не са изградени, не са обиграни, не са подредени.

    22:52 26.09.2026

  • 26 Хаха

    0 0 Отговор
    "Има много по-важни неща в живота и не искам да правя трагедии."

    Ами щом е така що не си ходиш да си гледаш тези "много по-важни" неща от работата ти или искаш да ни направиш свидетели на още по-голямо позорище от лобут от полуаматьори....

    22:53 26.09.2026

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