Селекционерът Александър Димитров след загубата от Люксембург: Има много по-важни неща в живота и не искам да правя трагедии

Селекционерът на българския национален отбор по футбол Александър Димитров призна, че в тима има психологически проблем, който пречи на футболистите. Наставникът бе на мнение, че "трикольорите" са били по-добри в двубоя с Люксембург, загубен с 1:2, и призна, че ще си тръгне, ако не се справи с поставените цели, предаде БТА.
"Не можахме да наложим игрови натиск след първия гол. Дадохме инициативата на противника без той сам да си я вземе и това е основното. Не виня играчите за това. Има някакъв психологически проблем в този мъжки национален отбор и той не е само от сега. И преди сме виждали, че след като отбележим гол, се връщаме назад и даваме инициативата на съперника. Липсва ни самочувствие. Искаме първо да спрем да губим, да спрем да получаваме голове. Когато поведем в резултата, да търсим втори и трети гол", заяви след срещата националният селекционер на България.
"Явно това е натрупвано с годините, защото мъжкият национален отбор има проблем не е от днес от гледна точка на психологията и увереността на играчите. Мисля, че ние бяхме по-добри в този мач. Задачата става още по-трудна. Приемаме предизвикателствата. Ако се справим, ще продължим. Ако не се справим - ще бъдем поредните, които не са справили да вдигнат националния отбор. Ако не постигнем целите, няма нужда някой да ни уволнява. Ние си имаме достойнство и сами ще си тръгнем", допълни той.
"Много ни боли от загубата. Мразя да губя и играчите също. Не искам да правим трагедии. Много ни боли, че загубихме за първи път от Люксембург и това стана тук - на наша земя. Има много по-важни неща в живота и не искам да правя трагедии. Поемам отговорността. Работихме много, за да не се стигне до тази загуба, но има и такива мачове", каза още Александър Димитров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Исторически факти
22:08 26.09.2026
2 Вън протежето на домуса
22:08 26.09.2026
3 Дзак
22:08 26.09.2026
4 А50
Коментиран от #17
22:13 26.09.2026
5 Палячо
22:13 26.09.2026
6 България 🇧🇬
Коментиран от #11
22:14 26.09.2026
7 Мдаа!🤔
22:16 26.09.2026
8 Витоша СФ 🐂
22:16 26.09.2026
9 А50
22:17 26.09.2026
10 Наздраве
22:19 26.09.2026
11 БФС
До коментар #6 от "България 🇧🇬":Недей така. Постигнахме добър турнирен резултат. Един гол е нищо. Запазваме шансове
22:21 26.09.2026
12 Топчев
22:22 26.09.2026
13 А бе
Само татуировки и гел са...
22:23 26.09.2026
14 от какъв зор
Това е най-смисленият ни нападател от години насам. Но не го викат, защото не е трансферно интересен. И по други причини.
Докато не махнете връзкарщината, нищо няма да се промени в този отбор и в държавата по принцип.
Махайте ги тия треньори кукли на конци на президентчетата.
Рибара се вмирисва откъм главата!
22:27 26.09.2026
15 Трътлю
22:27 26.09.2026
16 Некадърници
22:29 26.09.2026
17 абсолютно
До коментар #4 от "А50":Мама и тате с дебели връзки са основния критерий келешът да върви напред и да се пъчи със спортна биография.
Същото е в образованието и къде ли още не.
Не се гледат качества, интелект, полезност, перспектива, гледа се коя е по-пищяща майка и кой тате има връзки, че да ни върне услугата.
Културни особености. Винаги е било така, но сега сме дъното на дъното на дъното и отдолу.
22:29 26.09.2026
18 Гост
22:30 26.09.2026
19 мн зле
Не гледаш бойци, а примадони, които вече мсилят за бара и на някоя кълките.
И тренера и той над нещата, не било важно тук за което му плащат.
Мани, зарежи, закривай
22:33 26.09.2026
20 @@@
22:36 26.09.2026
21 важното е да сме живи и здрави
Ние може да бехме домакини, но играме не срещу кой да е, а срещу Люксембург! Само като чуят Люксембург и на нашите млади пиянки, пардон надежди, им омекват краката.
Напата черга са Гибралтар, Лихтенщайн и донакъде Молдова.
Мбапе може да ни вкара хет трик с вурзани очи, Кейн с вързани крака, а Халанд с мисъл, докато седи на пейката.
22:39 26.09.2026
22 Анджо
Коментиран от #25
22:43 26.09.2026
23 интересно
Говорим за загуби с по 1 гол от Нигерия и подобни.
Нашите тук се дънят от кого ли не и правят вързани мачове с Гибралтар, ама имало и по-важни неща, не си го слагат на сърце.
Зер парите си вървят, няколко по 90 минути срам, цяла година патрон в Студенткси град.
22:46 26.09.2026
24 Гост
22:49 26.09.2026
25 аз пък
До коментар #22 от "Анджо":Като видях как спират топката - техинично като бордюр, направо се смях. Центриранията бяха все едно аз да ритна топката на боца на пияна глава и с гумени ботуши. Или май и тогава не съм толкоз зле.
Ужасно е очебийно, че не е извършена работата по обучението и изграждането на истински атлети, нито пък подборът им е бил адекватен. Просто е очевидно. Пълна дупка 10 години тренировки и прочее са били отбиване на номер. Не са научени, не са изградени, не са обиграни, не са подредени.
22:52 26.09.2026
26 Хаха
Ами щом е така що не си ходиш да си гледаш тези "много по-важни" неща от работата ти или искаш да ни направиш свидетели на още по-голямо позорище от лобут от полуаматьори....
22:53 26.09.2026