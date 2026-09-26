Манчестър Сити: Все още има хора, които искат да подкопаят възхода на нашия клуб

Председателят на Манчестър Сити Халдун Ал Мубарак заяви, че "нищо не се е променило" и "увереността и решимостта ни да докажем невинността на клуба са също толкова силни, колкото и в началото", предаде БТА.

В петък се появиха информации, че "небесносините" са признати за виновни по всички обвинения, с изключение на едно, от общо 115-те, които са повдигнати от страна на Висшата лига през февруари 2023 година. Тези обвинения винаги са били категорично отричани от клуба.

В събота следобед Ал Мубарак се обърна към феновете чрез социалните мрежи с думите: "Макар мнозина да побързаха със собствените си заключения и около нас да се вдига толкова много шум, нищо не се е променило. И преди сме се изправяли заедно пред предизвикателства и сме излизали победители. Все още има хора, които искат да подкопаят възхода на нашия клуб. Ние няма да им дадем тази възможност. Предстоят ни вълнуващи моменти след паузата за международни мачове. След две седмици гостуваме на "Анфийлд", а след това приемаме Пари Сен Жермен в Шампионската лига на "Етихад" - моменти, които ни дават възможност да отпразнуваме силата на семейството на Манчестър Сити. Благодаря ви, както винаги, за постоянната подкрепа."

Това изявление последва по-ранен призив на Ал Мубарак към привържениците, в който се казваше: „Част съм от този клуб от 18 години. Имал съм привилегията да бъда рамо до рамо с вас на "Етихад", на "Уембли" и в Истанбул. Този клуб е важен за мен, а вие многократно сте ми показвали и казвали колко важен е Манчестър Сити за вас. Ето защо ви пиша днес. След медийните публикации от петък, мнозина от вас вероятно са прекарали вечерта в отговаряне на въпроси и съобщения от приятели, семейство и колеги. Аз също. Ето какво казах на семейството си: Процесът във Висшата лига тепърва предстои да извърви дълъг път, а увереността и решимостта ни да докажем невинността на клуба са също толкова силни, колкото и в началото. Има толкова много неща, които бих искал да споделя с Вас, за да разберете защо сме така уверени в позицията си. Строгата поверителност на правния процес и решимостта ни да я спазваме означават, че в момента не мога да го направя. Дори това писмо премина през няколко правни проверки, за да се гарантира съответствието му с изискванията. Моля Ви да прочетете внимателно изявлението, което направихме в петък, както и това, което публикувахме през февруари 2023 година. Всяка дума е от значение и отговаря на истината."