Срамна вечер за българския футбол: Люксембург победи България в Пловдив

Българският национален отбор по футбол допусна обрат от Люксембург и започна със загуба участието си в тазгодишното издание на турнира на УЕФА Лига на нациите. В първата си среща от група 4 в Лига С на надпреварата „трикольорите“ отстъпиха с 1:2 на „червените лъвове“ на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив, предаде БТА.
Въпреки че селекцията на Александър Димитров поведе в резултата още в 18-ата минута с гол на Асен Чандъров, българският отбор не успя да удържи аванса си и с попадения на полузащитника на Бенфика Леандро Барейро и на Венсан Тил Люксембург стигна до крайния успех, който пък е първи за тима в исторически план в съперничеството с България.
Така след първите мачове в група С4 на турнира Люксембург излезе начело в класирането с 3 точки, докато Исландия и Естония делят втората позиция с по точка след равенство 1:1 помежду си в другата среща от групата. България остава без точков актив.
В началото на мача двата отбора си размениха по една добра възможност. В четвъртата минута след центриране на Георги Русев от фаул Кристиан Димитров отправи точен удар с глава, попаднал право в ръцете на Антъни Морис. В ответната атака пък Данел Синани бе изпуснат от българската защита при подаване от десния фланг, но стреля покрай вратата на Даниел Наумов. Малко след това и Леандро Барейро не бе точен с шут от границата на наказателното поле.
В 11-ата минута „трикольорите“ разгърнаха бърза атака отляво, където Здравко Димитров излезе на стрелкова позиция след пас на Теодор Иванов. Крилото потърси удар по земята, който обаче не затрудни стража на гостите.
Седем минути по-късно „лъвовете“ поведоха в резултата след чудесна комбинация. Лукас Петков изведе Здравко Димитров отляво, той сви хитро топката зад гърба си към Димитър Велковски, който впоследствие пусна успореден пас към Асен Чандъров и полузащитникът на Ботев (Пловдив) завърши в мрежата от близа дистанция за 1:0.
Попадението донесе импулс в играта на българския тим и само след четири минути се стигна до още едно точно изпълнение на Здравко Димитров от около 20 метра, с което Антъни Морис се справи без затруднения. Малко по-късно последва опасен изстрел на Велковски от фаул, но над напречната греда, а в 33-ата минута вратарят на Люксембург трябваше да се намесва и при плътен шут на Емил Ценов.
Четири минути след това обаче гостите успяха да изравнят. Кристиан Димитров не се намеси добре при опит за двойно подаване между Хамза Кадамани и Леандро Барейро и топката стигна до полузащитника на Бенфика, който преодоля Даниел Наумов за 1:1.
До почивката селекцията на Джеф Щрасер имаше и още един шанс, но Данел Синани шутира над напречната греда след центриране на Барейро.
Десет минути след старта на втората част „трикольорите“ можеха отново да излязат напред в резултата, но Лоран Янс се намеси решаващо, за да пресече прострелно подаване на Лукас Петков отдясно, а при последвалия корнер удар с глава на нападателя на германския Елферсберг премина на сантиметри покрай вратата.
В 66-ата минута Люксембург осъществи пълен обрат. Даниел Наумов излезе, за да боксира при центриране от корнер, но на втора греда топката падна на крака на Венсан Тил, който намери опразнената врата - 1:2.
Четири минути след това вратарят на „трикольорите“ имаше важна намеса при удар с глава на Томас Морейра.
До края на мача селекцията на Александър Димитров опита да стигне до равенството, но шут на Мартин Минчев от дистанция не намери целта, а в заключителните минути Наумов отрази силен изстрел на Тимоте Рупил.
В следващия си мач от група С4 на турнира Лига на нациите българският национален отбор по футбол посреща селекцията на Естония. Двубоят е на 29 септември (вторник) от 21:45 часа отново на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Излишно е да се излагаме с тези некадърн
Коментиран от #79
20:57 26.09.2026
2 Лили Шпекова 🥒
Коментиран от #9
20:58 26.09.2026
3 Кандидат депутат
20:58 26.09.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #30
20:59 26.09.2026
5 Мий!
Коментиран от #46
20:59 26.09.2026
6 Чорбара
21:00 26.09.2026
7 Боби
21:00 26.09.2026
8 Да бе да
21:01 26.09.2026
9 Дзак
До коментар #2 от "Лили Шпекова 🥒":За вас ще се намери винаги!
21:01 26.09.2026
10 Примирен
Коментиран от #25
21:01 26.09.2026
11 Наследници
21:02 26.09.2026
12 Каквато държавата
21:02 26.09.2026
13 Исторически факти
21:02 26.09.2026
14 Хмм
Коментиран от #27, #32
21:02 26.09.2026
15 Четвърта урна
21:03 26.09.2026
16 Лили Шпекова 🥒
Коментиран от #44
21:04 26.09.2026
17 Играли сме добро...
21:04 26.09.2026
18 Мангалорецът
21:04 26.09.2026
19 Жорко
21:05 26.09.2026
20 Защо срамна?
А калинка -инженер- председател, без средно образование някой да е виждал? Не ли?
Елате в Бг!
21:05 26.09.2026
21 Срам и позор!
Коментиран от #28
21:06 26.09.2026
22 бистришките тигри
Може да става за Конелиано,за Б.Б. но не и за националния отбор на България!
Срам и позор!
21:07 26.09.2026
23 логично
21:07 26.09.2026
24 пешо
21:07 26.09.2026
25 Истината
До коментар #10 от "Примирен":В студентски град ще се утешат "юнаците", яко пиейки уиски и пушещи трева,и силно шумни поп фолк чалги.
21:08 26.09.2026
26 Данко Хаирсъзина
21:08 26.09.2026
27 Айде
До коментар #14 от "Хмм":Айде сега, Гришата бил виновен, че в Бг има манекени, които не знаят кой крак им е ляв и кой десен!
21:08 26.09.2026
28 Лили Шпекова 🥒
До коментар #21 от "Срам и позор!":Да бе,треньорът е виновен!Иначе имаме страхотни футболисти. ⚽️🦍🥳🤣🤣🤣🤣👍
21:08 26.09.2026
29 А бе лъвове,
21:08 26.09.2026
30 пешо
До коментар #4 от "Последния Софиянец":дайте ни испания да я смачкаме
21:08 26.09.2026
31 Срам
21:10 26.09.2026
32 Раданч Татлъту🐵🐵🐵
До коментар #14 от "Хмм":Не,кривата вълна пречи на иначе супер футболистите!🤣
21:10 26.09.2026
33 Головодов
21:10 26.09.2026
34 Хаха
Търсих да погледам нещо през последните 30 минути на мача, но се оказа по някакъв много "специален" канал, който явно нямам!
Следващият мач да го дават направо по кодираните за възрастни, като XXL например....
21:10 26.09.2026
35 ШЕФА
21:11 26.09.2026
36 Гонзев
21:11 26.09.2026
37 Няма такъв народ
21:11 26.09.2026
38 Крахът на футбола
Коментиран от #55
21:12 26.09.2026
39 Очаквано
21:12 26.09.2026
40 ЦСКА Москва
21:12 26.09.2026
41 Мимч
Коментиран от #57
21:14 26.09.2026
42 Хахаха
Коментиран от #49
21:15 26.09.2026
43 с. Подуене, Софийско
21:15 26.09.2026
44 Анонимен
До коментар #16 от "Лили Шпекова 🥒":Щом желаете!
21:16 26.09.2026
45 Майстора
21:16 26.09.2026
46 САНДОКАН
До коментар #5 от "Мий!":Съмнявам се че това не го могат , виж на футболния терен име много трудно.
21:17 26.09.2026
47 И нема
Коментиран от #76
21:19 26.09.2026
48 А50
21:19 26.09.2026
49 Мечо ПУХ
До коментар #42 от "Хахаха":Най добре ще е да ги дават по някой много скъпо платен канал .
21:19 26.09.2026
50 Aлфа Вълкът
21:20 26.09.2026
51 ГонзоФфф
21:20 26.09.2026
52 Някой
У нас да си футболист е срамно! Ни умения, ни акъл.
21:22 26.09.2026
53 Вис
21:23 26.09.2026
54 Така
Коментиран от #71
21:24 26.09.2026
55 Новичок
До коментар #38 от "Крахът на футбола":Фк. "Левски София " и шиши си го избраха.С благословията на Боко "Тиквата" Пфу...
Коментиран от #60, #82
21:24 26.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Новичок
До коментар #41 от "Мимч":А за онзи кечист К.Димитров от Фк. " Левски София " какво игра??? "Ганкиното" Пфу...
21:28 26.09.2026
58 анонимен
Мисля, че и днес тя е актуална!
21:29 26.09.2026
59 000
21:29 26.09.2026
60 ТОЧЕН СИ МАКАР И
До коментар #55 от "Новичок":Новичък Боко тиквата и танас. А той им даде титлата. ПОЗОР И ВСИЧКИ ГОРЕ ОПИСАНИ И ОЩЕ ДОМУСИ ТАНАСИ ПАПАЗИ КОИТО ОПОРОЧИХА ФУТБОЛА НИ СЪС САМО ЧУЖДИ ЗАТВОР.
21:30 26.09.2026
61 Ами
21:32 26.09.2026
62 Художествен гимнастик
21:34 26.09.2026
63 ГонзоФфф
21:36 26.09.2026
64 Трътлю
Коментиран от #80
21:37 26.09.2026
65 Мда
21:38 26.09.2026
66 Хаха
Полупрофесионален модел: Повечето футболисти имат редовна работа извън спорта, а доходите им от футбол не покриват изцяло всички разходи за живот. Някои от водещите клубове успяват да привлекат чуждестранни играчи с по-сериозни финансови договори, но статутът на самите отбори остава аматьорски.
Друго - на клубовете е забранено да се регистрират като търговски дружества с цел печалба, от федерацията се осъществява строг контрол на трансферите, ограничава се навлизането на мащабен часен капитал във футбола...
Т.е. щом сервиьори, готвачи, банкови служители и т.н. могат да лобутят "професионалното" поколение на връзкарите в България на футбол, защо и тук да не възприемем техния модел...
21:39 26.09.2026
67 Оставка
21:41 26.09.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Нормално
21:44 26.09.2026
70 Иван
21:45 26.09.2026
71 Зеления
До коментар #54 от "Така":че Гонзо не става е ясно на цала България, но да твърдиш, че понеже Бербатов бил класен футболист е щял да бъде и класен президент на БФС е тотално погрешно, гледах му интервютата докато беше кандидат за БФС, във всяко казваше: "Ние имаме програма", независимо какво го питат той отговаря "ние имаме програма".
Ако журналиста много настоява какво има в програмата, отговора е : "ще развиваме детско - юношеския футбол", а как ще го развива е пълна мъгла.
Бербатов за нищо не става.
Който помни, най-известния ни футболист Стоичков, беше треньор на националния отбор и беше пълен провал като треньор. Известен и успешен футболист не е равнозначно на добър президент във футбола.
Коментиран от #77
21:47 26.09.2026
72 Логично
21:47 26.09.2026
73 У0400 Ямбол е градът
21:51 26.09.2026
74 селяк
21:51 26.09.2026
75 О, Морес
21:51 26.09.2026
76 Трътлю
До коментар #47 от "И нема":Ти не си българин. Не пишеш на български.
Коментиран от #81
21:52 26.09.2026
77 Хаха
До коментар #71 от "Зеления":"Бербатов за нищо не става."
И как разбра, че за "нищо" не става при положение, че не му беше даден шанс да работи!?
За разлика от осмокласника направи солидна кариера в чужбина и е голмайстор за всички времена в националния отбор, значи все някъде се е доказал във футбола повече от някои световнонеизвестни анонимници!
Поне да му бяха дали шанс, където се казва и той да се изложи, щото по-зле няма накъде...
Коментиран от #85
21:56 26.09.2026
78 Аустрия
21:56 26.09.2026
79 Фен
До коментар #1 от "Излишно е да се излагаме с тези некадърн":Да се изгони Гонзо! Стига сме го хрантутили този некадърник! Да изберем доказалият се Бербатов!
21:56 26.09.2026
80 Ами да 20 euro
До коментар #64 от "Трътлю":Ами как мислиш да са пълни трибуните? Най ефтин билет 20 евро. Ти знаешли че има много хора получават 600 евро заплата. Как мислиш тая.. ами вземете си в София там нали безделници по администрацията получават по 2000 евро. Ами ходете малко и дайте за футбола.
21:57 26.09.2026
81 Не съм
До коментар #76 от "Трътлю":Не съм баце,язе съм от резерват Северозапад.
22:02 26.09.2026
82 Шшшшшшшшттт
До коментар #55 от "Новичок":Трак бе, бацил… що Гонзо ли играе на терена? Виж какви некадърници са всички, включително и от литекс ловеч.
22:06 26.09.2026
83 Болярче
22:08 26.09.2026
84 Дан Колов
Не срамете с такива сравнения гордото и силно животно,което по никакъв начин не се и докосва до тази арогантна, фуклива, татуирана дружина...
ПРЕСТАНЕТЕ С ТОВА - ЛЪВОВЕ !!!!!!
22:09 26.09.2026
85 Зеления
До коментар #77 от "Хаха":Разбрах, че от Бербатов нищо не става, защото никога не каза нищо конкретно за неговата програма, колкото и да са го питали какво включва тази негова програма.
Човек, който не може да си формулира цели, да обясни тези цели с какво ще помогнат на футбола и как ще ги постигне не става за управленец.
Ролята на Бербатов като кандидат за президент беше да ходи в селски клубове, да подарява топки и екипи с надеждата на конгреса да гласуват за него, а не да УБЕДИ ВСИЧКИ, ЧЕ ТОВА КОЕТО ПРЕДЛАГА ИМА СТОЙНОСТ.
А това че е бил добър нападател, можел е да бяга, да прави финтове и да вкарва голове абсолютно нищо не значи. За да управляваш ти трябва ГЛАВА, а не КРАКА.
22:11 26.09.2026
86 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
държава с население колкото половин София...
22:30 26.09.2026
87 Някои пиели горчивата чаша до дъно
22:30 26.09.2026