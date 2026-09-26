Срамна вечер за българския футбол: Люксембург победи България в Пловдив

Българският национален отбор по футбол допусна обрат от Люксембург и започна със загуба участието си в тазгодишното издание на турнира на УЕФА Лига на нациите. В първата си среща от група 4 в Лига С на надпреварата „трикольорите“ отстъпиха с 1:2 на „червените лъвове“ на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив, предаде БТА.

Въпреки че селекцията на Александър Димитров поведе в резултата още в 18-ата минута с гол на Асен Чандъров, българският отбор не успя да удържи аванса си и с попадения на полузащитника на Бенфика Леандро Барейро и на Венсан Тил Люксембург стигна до крайния успех, който пък е първи за тима в исторически план в съперничеството с България.

Така след първите мачове в група С4 на турнира Люксембург излезе начело в класирането с 3 точки, докато Исландия и Естония делят втората позиция с по точка след равенство 1:1 помежду си в другата среща от групата. България остава без точков актив.

В началото на мача двата отбора си размениха по една добра възможност. В четвъртата минута след центриране на Георги Русев от фаул Кристиан Димитров отправи точен удар с глава, попаднал право в ръцете на Антъни Морис. В ответната атака пък Данел Синани бе изпуснат от българската защита при подаване от десния фланг, но стреля покрай вратата на Даниел Наумов. Малко след това и Леандро Барейро не бе точен с шут от границата на наказателното поле.

В 11-ата минута „трикольорите“ разгърнаха бърза атака отляво, където Здравко Димитров излезе на стрелкова позиция след пас на Теодор Иванов. Крилото потърси удар по земята, който обаче не затрудни стража на гостите.

Седем минути по-късно „лъвовете“ поведоха в резултата след чудесна комбинация. Лукас Петков изведе Здравко Димитров отляво, той сви хитро топката зад гърба си към Димитър Велковски, който впоследствие пусна успореден пас към Асен Чандъров и полузащитникът на Ботев (Пловдив) завърши в мрежата от близа дистанция за 1:0.

Попадението донесе импулс в играта на българския тим и само след четири минути се стигна до още едно точно изпълнение на Здравко Димитров от около 20 метра, с което Антъни Морис се справи без затруднения. Малко по-късно последва опасен изстрел на Велковски от фаул, но над напречната греда, а в 33-ата минута вратарят на Люксембург трябваше да се намесва и при плътен шут на Емил Ценов.

Четири минути след това обаче гостите успяха да изравнят. Кристиан Димитров не се намеси добре при опит за двойно подаване между Хамза Кадамани и Леандро Барейро и топката стигна до полузащитника на Бенфика, който преодоля Даниел Наумов за 1:1.

До почивката селекцията на Джеф Щрасер имаше и още един шанс, но Данел Синани шутира над напречната греда след центриране на Барейро.

Десет минути след старта на втората част „трикольорите“ можеха отново да излязат напред в резултата, но Лоран Янс се намеси решаващо, за да пресече прострелно подаване на Лукас Петков отдясно, а при последвалия корнер удар с глава на нападателя на германския Елферсберг премина на сантиметри покрай вратата.

В 66-ата минута Люксембург осъществи пълен обрат. Даниел Наумов излезе, за да боксира при центриране от корнер, но на втора греда топката падна на крака на Венсан Тил, който намери опразнената врата - 1:2.

Четири минути след това вратарят на „трикольорите“ имаше важна намеса при удар с глава на Томас Морейра.

До края на мача селекцията на Александър Димитров опита да стигне до равенството, но шут на Мартин Минчев от дистанция не намери целта, а в заключителните минути Наумов отрази силен изстрел на Тимоте Рупил.

В следващия си мач от група С4 на турнира Лига на нациите българският национален отбор по футбол посреща селекцията на Естония. Двубоят е на 29 септември (вторник) от 21:45 часа отново на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.