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Срамна вечер за българския футбол: Люксембург победи България в Пловдив

Срамна вечер за българския футбол: Люксембург победи България в Пловдив

26 Септември, 2026 20:56 1 962 87

  • лига на нациите-
  • люксембург-
  • футбол-
  • българия

В следващия си мач от турнира българският национален отбор по футбол посреща селекцията на Естония

Срамна вечер за българския футбол: Люксембург победи България в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският национален отбор по футбол допусна обрат от Люксембург и започна със загуба участието си в тазгодишното издание на турнира на УЕФА Лига на нациите. В първата си среща от група 4 в Лига С на надпреварата „трикольорите“ отстъпиха с 1:2 на „червените лъвове“ на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив, предаде БТА.

Въпреки че селекцията на Александър Димитров поведе в резултата още в 18-ата минута с гол на Асен Чандъров, българският отбор не успя да удържи аванса си и с попадения на полузащитника на Бенфика Леандро Барейро и на Венсан Тил Люксембург стигна до крайния успех, който пък е първи за тима в исторически план в съперничеството с България.

Така след първите мачове в група С4 на турнира Люксембург излезе начело в класирането с 3 точки, докато Исландия и Естония делят втората позиция с по точка след равенство 1:1 помежду си в другата среща от групата. България остава без точков актив.

В началото на мача двата отбора си размениха по една добра възможност. В четвъртата минута след центриране на Георги Русев от фаул Кристиан Димитров отправи точен удар с глава, попаднал право в ръцете на Антъни Морис. В ответната атака пък Данел Синани бе изпуснат от българската защита при подаване от десния фланг, но стреля покрай вратата на Даниел Наумов. Малко след това и Леандро Барейро не бе точен с шут от границата на наказателното поле.

В 11-ата минута „трикольорите“ разгърнаха бърза атака отляво, където Здравко Димитров излезе на стрелкова позиция след пас на Теодор Иванов. Крилото потърси удар по земята, който обаче не затрудни стража на гостите.

Седем минути по-късно „лъвовете“ поведоха в резултата след чудесна комбинация. Лукас Петков изведе Здравко Димитров отляво, той сви хитро топката зад гърба си към Димитър Велковски, който впоследствие пусна успореден пас към Асен Чандъров и полузащитникът на Ботев (Пловдив) завърши в мрежата от близа дистанция за 1:0.

Попадението донесе импулс в играта на българския тим и само след четири минути се стигна до още едно точно изпълнение на Здравко Димитров от около 20 метра, с което Антъни Морис се справи без затруднения. Малко по-късно последва опасен изстрел на Велковски от фаул, но над напречната греда, а в 33-ата минута вратарят на Люксембург трябваше да се намесва и при плътен шут на Емил Ценов.

Четири минути след това обаче гостите успяха да изравнят. Кристиан Димитров не се намеси добре при опит за двойно подаване между Хамза Кадамани и Леандро Барейро и топката стигна до полузащитника на Бенфика, който преодоля Даниел Наумов за 1:1.

До почивката селекцията на Джеф Щрасер имаше и още един шанс, но Данел Синани шутира над напречната греда след центриране на Барейро.

Десет минути след старта на втората част „трикольорите“ можеха отново да излязат напред в резултата, но Лоран Янс се намеси решаващо, за да пресече прострелно подаване на Лукас Петков отдясно, а при последвалия корнер удар с глава на нападателя на германския Елферсберг премина на сантиметри покрай вратата.

В 66-ата минута Люксембург осъществи пълен обрат. Даниел Наумов излезе, за да боксира при центриране от корнер, но на втора греда топката падна на крака на Венсан Тил, който намери опразнената врата - 1:2.

Четири минути след това вратарят на „трикольорите“ имаше важна намеса при удар с глава на Томас Морейра.

До края на мача селекцията на Александър Димитров опита да стигне до равенството, но шут на Мартин Минчев от дистанция не намери целта, а в заключителните минути Наумов отрази силен изстрел на Тимоте Рупил.

В следващия си мач от група С4 на турнира Лига на нациите българският национален отбор по футбол посреща селекцията на Естония. Двубоят е на 29 септември (вторник) от 21:45 часа отново на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Излишно е да се излагаме с тези некадърн

    72 0 Отговор
    Некадърници, те не стават за нищо

    Коментиран от #79

    20:57 26.09.2026

  • 2 Лили Шпекова 🥒

    34 6 Отговор
    Имаме страхотен отбор,но Чичо Венци беше заложил на обръщалка!⚽️🥳🤣🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #9

    20:58 26.09.2026

  • 3 Кандидат депутат

    61 3 Отговор
    Каквато ни територията такъв ни и футбола.

    20:58 26.09.2026

  • 4 Последния Софиянец

    73 2 Отговор
    Бориха се момчетата но нямат шанс срещу толкова класен отбор.

    Коментиран от #30

    20:59 26.09.2026

  • 5 Мий!

    61 0 Отговор
    Единственото срамно за нашите футболисти е, когато не могат да изпият цяла бутилка уиски в кръчмата!

    Коментиран от #46

    20:59 26.09.2026

  • 6 Чорбара

    63 0 Отговор
    Некадърници с неграмотен треньор.

    21:00 26.09.2026

  • 7 Боби

    58 1 Отговор
    Закривай

    21:00 26.09.2026

  • 8 Да бе да

    38 2 Отговор
    Тия няма ли да ги закрият

    21:01 26.09.2026

  • 9 Дзак

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Лили Шпекова 🥒":

    За вас ще се намери винаги!

    21:01 26.09.2026

  • 10 Примирен

    46 2 Отговор
    Нищо, в чалготеката ще се успокоят.

    Коментиран от #25

    21:01 26.09.2026

  • 11 Наследници

    42 0 Отговор
    На Н.Михайлов,Благо и Божинката

    21:02 26.09.2026

  • 12 Каквато държавата

    56 0 Отговор
    Такъв и футбола! Гонзо вън!

    21:02 26.09.2026

  • 13 Исторически факти

    25 8 Отговор
    Старши треньорът на българския мъжки национален отбор по волейбол, италианският "специалист" Джанлоренцо Бленджини трябва да бъде изгонен веднага от България. Бездарен некадърник... Успя с голяма мъка да ни класира трети в групата, след Полша и Украйна. Освен това, адски много прилича на онова сирийско леке с български паспорт, Руслан Трад. Нелепият случайник Джанлоренцо Бленджини официално започна работата си като старши треньор на италианския Веро Волей за сезон 2026/27. Италианският „специалист“ пристигна в Милано непосредствено след отпадането на България от Евроволей 2026. Той ще съвместява две длъжности… ще бъде и Старши треньорът на българския мъжки национален отбор по волейбол… Ужас.

    21:02 26.09.2026

  • 14 Хмм

    27 7 Отговор
    откъде да вземат български футболисти, че и добри, в нашите отбори футболистите са почти изцяло чужденци, покупко продажбата на чужди футболисти беше наложена от Гриша Ганчев, продължена от Домусчиев и вече български футбол няма, сега Гриша Ганчев се е заел с обезбългаряване на борбата, след като обезбългари ЦСКА, а само с български футболисти, в трета група ЦСКА спечели купата на страната

    Коментиран от #27, #32

    21:02 26.09.2026

  • 15 Четвърта урна

    40 0 Отговор
    Както се казва, националите пишат история.

    21:03 26.09.2026

  • 16 Лили Шпекова 🥒

    26 0 Отговор
    Жейнов и Танев скоро ще ни докарат супер футболисти от джунглите и саваните!БГ футболот го очаква бляскаво бъдеще!⚽️🥳🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #44

    21:04 26.09.2026

  • 17 Играли сме добро...

    46 1 Отговор
    Кое му е срамното? Люксембург имат играчи в Бенфика и Борусия Дортмунд. Време е нашите чалгари да осъзнаят, че вече са аутсайдери и срещу Люксембург Ще се сборят с Естония кой да изпадне.

    21:04 26.09.2026

  • 18 Мангалорецът

    10 1 Отговор
    Такъв е пътя !

    21:04 26.09.2026

  • 19 Жорко

    28 0 Отговор
    Хехехе,няма какво да се лъжем,затъваме като с всичко,толкова си могат .

    21:05 26.09.2026

  • 20 Защо срамна?

    36 0 Отговор
    Нормална вечер за българския футбол, то е срамно, ако има кой да се срамува. Навсякъде развъдиха калинки, във футбола също, някой да е виждал калинки да играят футбол?!
    А калинка -инженер- председател, без средно образование някой да е виждал? Не ли?
    Елате в Бг!

    21:05 26.09.2026

  • 21 Срам и позор!

    36 0 Отговор
    По голям некадърник от този за набеден за треньор А.Димитров никога сме нямали!

    Коментиран от #28

    21:06 26.09.2026

  • 22 бистришките тигри

    32 2 Отговор
    Оставка на този треньор!
    Може да става за Конелиано,за Б.Б. но не и за националния отбор на България!
    Срам и позор!

    21:07 26.09.2026

  • 23 логично

    40 0 Отговор
    Футболът отразява състоянието на нацията и на държавата.Пропаднала държава, лошо управление, мизерия, беден народ, разделена нация.

    21:07 26.09.2026

  • 24 пешо

    31 0 Отговор
    каквато държавата такъв и футбола

    21:07 26.09.2026

  • 25 Истината

    29 0 Отговор

    До коментар #10 от "Примирен":

    В студентски град ще се утешат "юнаците", яко пиейки уиски и пушещи трева,и силно шумни поп фолк чалги.

    21:08 26.09.2026

  • 26 Данко Хаирсъзина

    33 1 Отговор
    Във футбола всеки може да победи всеки, само ние не можем да победим никого.

    21:08 26.09.2026

  • 27 Айде

    29 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хмм":

    Айде сега, Гришата бил виновен, че в Бг има манекени, които не знаят кой крак им е ляв и кой десен!

    21:08 26.09.2026

  • 28 Лили Шпекова 🥒

    20 4 Отговор

    До коментар #21 от "Срам и позор!":

    Да бе,треньорът е виновен!Иначе имаме страхотни футболисти. ⚽️🦍🥳🤣🤣🤣🤣👍

    21:08 26.09.2026

  • 29 А бе лъвове,

    27 0 Отговор
    достойна загуба, браво!

    21:08 26.09.2026

  • 30 пешо

    22 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    дайте ни испания да я смачкаме

    21:08 26.09.2026

  • 31 Срам

    28 3 Отговор
    Това треньорче подаде ли оставка или още размишлява .Имаме футболисти но нямаме треньор който да ги подреди . Стига експерименти , това е резил Люксембург да те победи , но така е като начело на футболния съюз е неподходяща личност а и другите покрай него също

    21:10 26.09.2026

  • 32 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    15 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хмм":

    Не,кривата вълна пречи на иначе супер футболистите!🤣

    21:10 26.09.2026

  • 33 Головодов

    36 0 Отговор
    Казват, бе Люксембург бил джудже, видя се кой е джудже.С половин милион население имат повече от двадесет пъти доход от българския.Вече и на футбол ни бият.Гола вода сме по всички показатели.

    21:10 26.09.2026

  • 34 Хаха

    29 1 Отговор
    Няма такова позорище!
    Търсих да погледам нещо през последните 30 минути на мача, но се оказа по някакъв много "специален" канал, който явно нямам!
    Следващият мач да го дават направо по кодираните за възрастни, като XXL например....

    21:10 26.09.2026

  • 35 ШЕФА

    21 0 Отговор
    Срамно е но е реално !!! Цялото БФС е едно ОПГ,на всичко отгоре се ръководи от човек с три думи в устата и осми клас !!! Единствената игра от която разбира ОПГ-то се казва Ч.ТОТО и резултата е на лице !!!

    21:11 26.09.2026

  • 36 Гонзев

    29 0 Отговор
    Гонзо е с основно образование, нармолна е да ни бият.А треньорчето с какво образование е ? Килийно ли?

    21:11 26.09.2026

  • 37 Няма такъв народ

    18 11 Отговор
    Че каква политика във футбола имаме за да искаме успехи? Всички некадърни синчета с богати татковци изместват читавите деца без възможности. Нямаме и правилната методика за да ги направим футболисти. После чакаме резултати. Отделно вижте какъв тъп народ имаме. Избра си Фатмака да го управляеа 9г, а сега и още от същото. Как да очакваме нещо положително в спорта или живота ни, като сме заляти с простотия, некадърност, корупция и руска пропаганда. Закривай тая държава.

    21:11 26.09.2026

  • 38 Крахът на футбола

    30 1 Отговор
    в България започна с избора на "вишиста" с основно незавършено Г.Иванов.... Който го избра, да си носи отговорността! А срамът е за всички.

    Коментиран от #55

    21:12 26.09.2026

  • 39 Очаквано

    26 0 Отговор
    С ръководител на футбола като "инжинер" Гонзо, треньор като физкултурника Димитров и играчи продукт на чалга културата - резултатът е логичен

    21:12 26.09.2026

  • 40 ЦСКА Москва

    18 1 Отговор
    Срамно е но е реално !!! Цялото БФС е едно ОПГ,на всичко отгоре се ръководи от човек с три думи в устата и осми клас !!! Единствената игра от която разбира ОПГ-то се казва .ТОТО и резултата е на лице !!!

    21:12 26.09.2026

  • 41 Мимч

    20 0 Отговор
    Че сме гола вода е ясно,ама,че и тренерчето не става е,абсолютно ясно.Един пример,онова дърво М Минчев защо го държа до края на мача,ами,че той провали абсолютно всички колкото и рехави атаки да имаха...Плашим се от Люксембург

    Коментиран от #57

    21:14 26.09.2026

  • 42 Хахаха

    21 1 Отговор
    Донякъде е по-добре ,че вече не ги дават по националната телевизия!Дори в Германия националния отбор го дават по националните телевизии!

    Коментиран от #49

    21:15 26.09.2026

  • 43 с. Подуене, Софийско

    21 1 Отговор
    Гонзо е интелектуалец, той гледа широко на тия дребни неща.Той е гледа основните теми, защото е с основно образование.

    21:15 26.09.2026

  • 44 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Лили Шпекова 🥒":

    Щом желаете!

    21:16 26.09.2026

  • 45 Майстора

    18 0 Отговор
    Чалга поколението копае дъното.

    21:16 26.09.2026

  • 46 САНДОКАН

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мий!":

    Съмнявам се че това не го могат , виж на футболния терен име много трудно.

    21:17 26.09.2026

  • 47 И нема

    11 1 Отговор
    И нема,а пипате хазарта,ей. Оти он дръжи спорта у назе у будна кома...

    Коментиран от #76

    21:19 26.09.2026

  • 48 А50

    12 1 Отговор
    Е то играят ли българи в първенството, как въобще събраха национален отбор. Що да харчим пари на държавата

    21:19 26.09.2026

  • 49 Мечо ПУХ

    7 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хахаха":

    Най добре ще е да ги дават по някой много скъпо платен канал .

    21:19 26.09.2026

  • 50 Aлфа Вълкът

    12 0 Отговор
    Крайно време беше и тия да се изгаврят с нас. 🎭

    21:20 26.09.2026

  • 51 ГонзоФфф

    12 0 Отговор
    Нямахме късмет...но и утре е ден. Гледаме напред. Горе главите. Момчетата се раздадоха, но съдията ни ощети.

    21:20 26.09.2026

  • 52 Някой

    13 0 Отговор
    Закривай! Не си струва стана и усилията.
    У нас да си футболист е срамно! Ни умения, ни акъл.

    21:22 26.09.2026

  • 53 Вис

    3 2 Отговор
    Чудо Голямо….Гледайте Англия Испания….И ще Ви мине…

    21:23 26.09.2026

  • 54 Така

    20 1 Отговор
    Ааа, сега всички се правят на изненадани, даже шокирани... Когато тримата наистина успели български футболисти известни в цял свят - Бербатов, Стилян Петров и Мартин Петров дойдоха и поискаха да поемат управлението на футбола ни, за да го оправят, Перуката, Гонзо и сие измамници им спретнаха номер по нашенски... Хората си тръгнаха, а ние берем плодовете от "работата" на неграмотните управници, въртящи делавери от централата в Бояна...

    Коментиран от #71

    21:24 26.09.2026

  • 55 Новичок

    12 2 Отговор

    До коментар #38 от "Крахът на футбола":

    Фк. "Левски София " и шиши си го избраха.С благословията на Боко "Тиквата" Пфу...

    Коментиран от #60, #82

    21:24 26.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Новичок

    10 0 Отговор

    До коментар #41 от "Мимч":

    А за онзи кечист К.Димитров от Фк. " Левски София " какво игра??? "Ганкиното" Пфу...

    21:28 26.09.2026

  • 58 анонимен

    13 0 Отговор
    Преди около половин век във вестник "Работническо дело" публикуваха уводна статия на първа страница със заглавие - Да отстраним недъзите на българския футбол.
    Мисля, че и днес тя е актуална!

    21:29 26.09.2026

  • 59 000

    1 3 Отговор
    За мен България няма. Аз съм космополит. Гражданин на света. Забавлявам се денонощно. Дрога, алкохол, разврат - не са нещо лошо. Не ми пука за вас.

    21:29 26.09.2026

  • 60 ТОЧЕН СИ МАКАР И

    6 1 Отговор

    До коментар #55 от "Новичок":

    Новичък Боко тиквата и танас. А той им даде титлата. ПОЗОР И ВСИЧКИ ГОРЕ ОПИСАНИ И ОЩЕ ДОМУСИ ТАНАСИ ПАПАЗИ КОИТО ОПОРОЧИХА ФУТБОЛА НИ СЪС САМО ЧУЖДИ ЗАТВОР.

    21:30 26.09.2026

  • 61 Ами

    12 0 Отговор
    Рибата мирише откъм главата...

    21:32 26.09.2026

  • 62 Художествен гимнастик

    6 1 Отговор
    От утре ще гледам само художествена гимнастика...там поне имаме успехи....

    21:34 26.09.2026

  • 63 ГонзоФфф

    2 2 Отговор
    Без Десподов сме за никъде...

    21:36 26.09.2026

  • 64 Трътлю

    1 7 Отговор
    Как да играят нашите Лъвове пред празни трибуни? Хайде, връщайте мачовете в Столицата, пред повече зрители! Пред пълни трибуни, да наложим нашият стил на игра! Къде ги пращате там в Пловдив, това там България ли е? Трибуните празни!

    Коментиран от #80

    21:37 26.09.2026

  • 65 Мда

    7 1 Отговор
    Дават ги само по един платен канал, голям майтап... Ама не защото има голям интерес към тях, сигурно защото продукцията им е характерна за каналите с червена точка...

    21:38 26.09.2026

  • 66 Хаха

    9 0 Отговор
    Люксембургската А футболна лига (известна официално като Национална дивизия или BGL Ligue) няма професионален статут и се води полупрофесионална / аматьорска лига.Въпреки сериозния възход на футбола в страната през последните години, първенството е организирано на следните принципи:
    Полупрофесионален модел: Повечето футболисти имат редовна работа извън спорта, а доходите им от футбол не покриват изцяло всички разходи за живот. Някои от водещите клубове успяват да привлекат чуждестранни играчи с по-сериозни финансови договори, но статутът на самите отбори остава аматьорски.
    Друго - на клубовете е забранено да се регистрират като търговски дружества с цел печалба, от федерацията се осъществява строг контрол на трансферите, ограничава се навлизането на мащабен часен капитал във футбола...

    Т.е. щом сервиьори, готвачи, банкови служители и т.н. могат да лобутят "професионалното" поколение на връзкарите в България на футбол, защо и тук да не възприемем техния модел...

    21:39 26.09.2026

  • 67 Оставка

    10 0 Отговор
    На осмокласника с интелект Ромзо, само п@остаци на високи постове в Държавата , всичко е наопаки !!!

    21:41 26.09.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Нормално

    4 4 Отговор
    За 6 години промяна и радевизъм резултатите са налице. Външният дълг се увеличи двойно, цените скочиха тройно и стандарта на живот падна чувствително.

    21:44 26.09.2026

  • 70 Иван

    9 0 Отговор
    Имаше един който казваше че само с татуировки няма да стане трябва и да се играе

    21:45 26.09.2026

  • 71 Зеления

    6 3 Отговор

    До коментар #54 от "Така":

    че Гонзо не става е ясно на цала България, но да твърдиш, че понеже Бербатов бил класен футболист е щял да бъде и класен президент на БФС е тотално погрешно, гледах му интервютата докато беше кандидат за БФС, във всяко казваше: "Ние имаме програма", независимо какво го питат той отговаря "ние имаме програма".
    Ако журналиста много настоява какво има в програмата, отговора е : "ще развиваме детско - юношеския футбол", а как ще го развива е пълна мъгла.
    Бербатов за нищо не става.
    Който помни, най-известния ни футболист Стоичков, беше треньор на националния отбор и беше пълен провал като треньор. Известен и успешен футболист не е равнозначно на добър президент във футбола.

    Коментиран от #77

    21:47 26.09.2026

  • 72 Логично

    6 0 Отговор
    Тия и кварталните отборчета ще ги бият. Манакени и пияници.

    21:47 26.09.2026

  • 73 У0400 Ямбол е градът

    2 0 Отговор
    С този треньор толкова.

    21:51 26.09.2026

  • 74 селяк

    2 0 Отговор
    ниа калъфе ако са фанеме със старчоците от кръчмата ша ги бием на топка па Люксите ли нема да ги биат :Д закривай го тоа отбор вече

    21:51 26.09.2026

  • 75 О, Морес

    3 0 Отговор
    Навремето въпросът беше "До кога ще търпим недъзите на българския футбол?" Днес с недъзите отдавна свикнахме.Въпросът е "До кога ще търпим българския футбол ?"

    21:51 26.09.2026

  • 76 Трътлю

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "И нема":

    Ти не си българин. Не пишеш на български.

    Коментиран от #81

    21:52 26.09.2026

  • 77 Хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #71 от "Зеления":

    "Бербатов за нищо не става."

    И как разбра, че за "нищо" не става при положение, че не му беше даден шанс да работи!?
    За разлика от осмокласника направи солидна кариера в чужбина и е голмайстор за всички времена в националния отбор, значи все някъде се е доказал във футбола повече от някои световнонеизвестни анонимници!
    Поне да му бяха дали шанс, където се казва и той да се изложи, щото по-зле няма накъде...

    Коментиран от #85

    21:56 26.09.2026

  • 78 Аустрия

    5 0 Отговор
    Да погледнем оптимистично - от догодина няма да има група D...т.е няма къде по-надолу...

    21:56 26.09.2026

  • 79 Фен

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Излишно е да се излагаме с тези некадърн":

    Да се изгони Гонзо! Стига сме го хрантутили този некадърник! Да изберем доказалият се Бербатов!

    21:56 26.09.2026

  • 80 Ами да 20 euro

    6 0 Отговор

    До коментар #64 от "Трътлю":

    Ами как мислиш да са пълни трибуните? Най ефтин билет 20 евро. Ти знаешли че има много хора получават 600 евро заплата. Как мислиш тая.. ами вземете си в София там нали безделници по администрацията получават по 2000 евро. Ами ходете малко и дайте за футбола.

    21:57 26.09.2026

  • 81 Не съм

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Трътлю":

    Не съм баце,язе съм от резерват Северозапад.

    22:02 26.09.2026

  • 82 Шшшшшшшшттт

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Новичок":

    Трак бе, бацил… що Гонзо ли играе на терена? Виж какви некадърници са всички, включително и от литекс ловеч.

    22:06 26.09.2026

  • 83 Болярче

    2 0 Отговор
    Българският футбол ще се оправи когато Гонзо премине в девети клас.

    22:08 26.09.2026

  • 84 Дан Колов

    1 0 Отговор
    А коментаторите по телевизиите да престанат да наричат тия п.иклювци, т.нар футболисти - "лъвове "...
    Не срамете с такива сравнения гордото и силно животно,което по никакъв начин не се и докосва до тази арогантна, фуклива, татуирана дружина...
    ПРЕСТАНЕТЕ С ТОВА - ЛЪВОВЕ !!!!!!

    22:09 26.09.2026

  • 85 Зеления

    0 2 Отговор

    До коментар #77 от "Хаха":

    Разбрах, че от Бербатов нищо не става, защото никога не каза нищо конкретно за неговата програма, колкото и да са го питали какво включва тази негова програма.
    Човек, който не може да си формулира цели, да обясни тези цели с какво ще помогнат на футбола и как ще ги постигне не става за управленец.
    Ролята на Бербатов като кандидат за президент беше да ходи в селски клубове, да подарява топки и екипи с надеждата на конгреса да гласуват за него, а не да УБЕДИ ВСИЧКИ, ЧЕ ТОВА КОЕТО ПРЕДЛАГА ИМА СТОЙНОСТ.

    А това че е бил добър нападател, можел е да бяга, да прави финтове и да вкарва голове абсолютно нищо не значи. За да управляваш ти трябва ГЛАВА, а не КРАКА.

    22:11 26.09.2026

  • 86 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    0 0 Отговор
    Нашите са пълни смешници - да загубят от Люксембург,
    държава с население колкото половин София...

    22:30 26.09.2026

  • 87 Някои пиели горчивата чаша до дъно

    0 0 Отговор
    Ние, българите, изядохме и дъното. Вижте агитките, вижте собствениците, вижте "ръководителите", вижте треньорите, за да проумееш нивото на българския футбол. Няма ниво!

    22:30 26.09.2026

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