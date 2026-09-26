Бивш директор на Ливърпул и Челси: Ситуацията с Манчестър Сити може да излезе извън контрол

Правната битка между Манчестър Сити и Висшата лига може да „излезе извън контрол“ и да доведе до сериозни последици за английския футбол, предупреди бившият директор на Ливърпул Кристиан Пърслоу, пише "Мач Телеграф".

Пърслоу, който е бил и изпълнителен директор на Астън Вила и е заемал ръководна позиция в Челси, коментира случая, след като стана ясно, че Манчестър Сити е признат за виновен по преобладаващата част от общо 115-те обвинения, отправени от Висшата лига.

Обвиненията са свързани с предполагаеми нарушения на финансовите правила, включително твърдения, че клубът е завишавал приходите си от спонсорски договори със свързани компании и е извършвал плащания извън официалната отчетност, за да заобикаля финансовите регулации.

Все още не е обявено какво наказание ще бъде наложено на Сити. Сред възможните санкции са отнемане на точки, изваждане от Висшата лига или значителна финансова глоба. Очаква се клубът да обжалва.

Междувременно други клубове от Висшата лига търсят правни съвети относно възможността да претендират за компенсации заради предполагаемите нарушения.

Пърслоу предупреди, че подобни искове могат да се натрупат заради последиците от представянето на Сити през деветте сезона, обхванати от обвиненията.

„Ако погледнете всеки един от тези девет сезона, тогава всичките 19 съперници на Манчестър Сити в различна степен са претърпели лесно изчислими загуби“, заяви той пред BBC Radio 4.

По думите му всяко по-високо класиране във Висшата лига носи значителни финансови ползи, а отборите, които са останали извън Шампионската лига или са изпаднали, потенциално са понесли още по-големи загуби.

„Ако съберете всички тези искове за девет години, само във Висшата лига, потенциалът това да излезе извън контрол е огромен“, добави Пърслоу.

Той призова за цялостно решение между Висшата лига и Манчестър Сити, което да сложи край на продължаващата несигурност.

Футболният юрист Пол Гилрой определи случая като „сеизмичен момент за световния футбол“ и разкри, че до този момент четири клуба са подали т.нар. защитни искове, с които си запазват правото да търсят компенсации, ако Сити бъде окончателно признат за виновен.

Процесът започна след четиригодишно разследване, а обвиненията бяха официално отправени през февруари 2023 г. Изслушването пред независимата комисия приключи преди 22 месеца, но окончателните последици от делото все още не са обявени публично.

Бившият председател на Манчестър Сити Дейвид Бърнстийн заяви, че е почувствал „ужасно“ след новината за решението и подчерта, че ако обвиненията бъдат потвърдени след обжалването, наказанието вероятно ще трябва да бъде по-сериозно от финансова глоба.

„Да видя всичко това опетнено по този начин е много тъжно“, коментира Бърнстийн. Той също настоя процедурата по обжалването да приключи възможно най-бързо.

Случаят обхваща период, в който Манчестър Сити спечели осем трофея, включително три титли на Англия, три Купи на лигата, една Купа на Англия и една „Къмюнити Шийлд“.

Обвиненията засягат периодите, в които начело на отбора са Роберто Манчини, Мануел Пелегрини и първите два сезона на Пеп Гуардиола.

Новината предизвика реакция и сред известни привърженици на клуба. Фронтменът на Oasis и дългогодишен фен на Сити Ноел Галахър заяви, че е бил „шокиран“ от информацията.

„Малко се изненадах, когато го чух по радиото. Клубът през цялото време ни уверяваше, че категорично отрича всички обвинения. Затова беше шокиращо да разбера, че сме признати за виновни“, каза Галахър.

Той добави, че случващото се е „доста тъжно“ за феновете и футболистите на Манчестър Сити.