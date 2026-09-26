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Ландо Норис призова за сурово наказание за Колапинто заради катастрофата в Баку

Ландо Норис призова за сурово наказание за Колапинто заради катастрофата в Баку

26 Септември, 2026 20:11 516 0

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Ако предизвикаш катастрофа при рестарт по този начин, трябва да те накажат поне за едно състезание, каза Норис

Ландо Норис призова за сурово наказание за Колапинто заради катастрофата в Баку - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Франко Колапинто трябва да бъде наказан с едно състезание, заяви световният шампион във Формула 1 Ландо Норис, след като бе ударен от състезателя на Алпин при рестарт зад автомобил на сигурността в Баку. Пилотът на Макларън отпадна и остана със 116 точки зад лидера в класирането Андреа Кими Антонели, предаде БТА.

"Ако предизвикаш катастрофа при рестарт по този начин, трябва да те накажат поне за едно състезание", каза Норис, цитиран от ДПА.

"ФИА трябва да бъде по-стриктна с налагането на наказания за такива неща. Просто такива постъпки са резултат от липса на внимание. Те струват пари, а всичките ми части вече са в кошчето. Това не е каране, което трябва да съществува във Формула 1. Тук пилотите трябва да очакват ниското сцепление при ниски температури на гумите. Не може да искаш да караш с най-добрите, а да правиш такива инциденти", продължи световният шампион.

Колапинто наистина ще бъде наказан за следващия кръг, но не с цялостно отсъствие, а най-вероятно със загуба на шест позиции на решетката. Той бе санкциониран с 10 секунди за катастрофата с Норис и не ги изтърпя в Азербайджан, така че това ще се случи след осем дни в Малайзия.

Попитан за призива на Норис, победителят Джордж Ръсел каза: "Това е твърде голямо наказание. При рестарт зад автомобил на сигурността гумите още са студени и всяка малка грешка води до сериозни последици. Това видяхме и днес. Наказания за цяло състезание трябва да се налагат на пилоти, които умишлено правят нещо изключително опасно".


Азербайджан
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