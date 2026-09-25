България и Северна Македония правят поредна крачка към изграждането на трансграничния жп тунел

На второто заседание на Смесения комитет в Скопие Република България и Република Северна Македония подчертаха намерението си за ускоряване на работата по съоръжението.

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Цвета Тимева отново потвърди готовността на страната ни да бъде водеща при провеждането на всички процедури съгласно българското и европейското законодателство при изграждането на трансграничния железопътен тунел.

„Страната ни ще даде силен тласък на проекта“, съобщи зам.-министър Тимева.

Тя информира македонската страна, че през първата половина на 2027 г. България ще бъде домакин на регионална среща на върха, посветена на свързаността. Това е възможност ключови инфраструктурни проекти да бъдат представени в по-широка европейска рамка с цел привличане на инвестиции.

От своя страна заместник-министърът на транспорта на Република Северна Македония Калтрина Зеколи Шакири изрази задоволство от постигнатия напредък и съвместната работа.

Македонската страна също потвърди ангажимента си за ускоряване на процедурите и посочи получената подкрепа от Европейския съюз и финансовите институции за финансирането на тунела.