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България и Северна Македония правят поредна крачка към изграждането на трансграничния жп тунел

България и Северна Македония правят поредна крачка към изграждането на трансграничния жп тунел

25 Септември, 2026 22:42 335 2

  • железопътен тунел-
  • българия-
  • северна македония

През първата половина на 2027 г. България ще бъде домакин на регионална среща на върха, посветена на свързаността

България и Северна Македония правят поредна крачка към изграждането на трансграничния жп тунел - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На второто заседание на Смесения комитет в Скопие Република България и Република Северна Македония подчертаха намерението си за ускоряване на работата по съоръжението.

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Цвета Тимева отново потвърди готовността на страната ни да бъде водеща при провеждането на всички процедури съгласно българското и европейското законодателство при изграждането на трансграничния железопътен тунел.

„Страната ни ще даде силен тласък на проекта“, съобщи зам.-министър Тимева.

Тя информира македонската страна, че през първата половина на 2027 г. България ще бъде домакин на регионална среща на върха, посветена на свързаността. Това е възможност ключови инфраструктурни проекти да бъдат представени в по-широка европейска рамка с цел привличане на инвестиции.

От своя страна заместник-министърът на транспорта на Република Северна Македония Калтрина Зеколи Шакири изрази задоволство от постигнатия напредък и съвместната работа.

Македонската страна също потвърди ангажимента си за ускоряване на процедурите и посочи получената подкрепа от Европейския съюз и финансовите институции за финансирането на тунела.


София / България
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    да заповядват вместо да почнат да копат
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    изграждането на трансграничния жп тунел
    за общ поръчкари е ясно че има бол

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