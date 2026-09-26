Зеленски: Русия атакува украински датацентрове

Русия атакува украински датацентрове и инфраструктурата на телекомуникациите, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски. По думите му целта е украинците да останат без интернет, връзки и основни цифрови услуги, но Киев вече предприема мерки за защита.
„Руснаците провеждат операция от удари по украински датацентрове и инфраструктурата на връзките ни“, каза Зеленски. Той добави, че по въпроса са взети решения от Ставката на върховния главнокомандващ и са определени действия за защита на страната от тази заплаха.
Атаките са засегнали доставчици и хостинг компании
На 23 септември руска атака е засегнала един от датацентровете в Киев, където е било разположено мрежово оборудване на интернет доставчика UTELS. В резултат са възникнали проблеми и с работата на облачната услуга Fex.net.
Същия ден проблеми с интернет са наблюдавани в приблизително 100 000 домакинства в Киев и Киевска област. На 24 септември повреди по инфраструктурата и прекъсвания на услугите са съобщили доставчиците Домонет, Kievnet и Faust.
Според информацията, цитирана от „Украинска правда“, на 24 септември е бил унищожен датацентър, в който са се намирали мощности на хостинг компанията MiroHost. Компанията все още не е могла да посочи кога ще възстанови работата си.
На 25 септември е бил повреден и датацентър на компанията Датагруп. След заседание на Ставката Зеленски е съобщил, че са приети решения за защитата на датацентровете и на други критични обекти в сферата на телекомуникациите.
Източници: Украинска правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Йетел
22:02 26.09.2026
2 Галина Събева
22:02 26.09.2026
3 Дзак
22:02 26.09.2026
4 Айвън
22:04 26.09.2026
5 Кфхйй
22:08 26.09.2026
6 Граф Сен Жермен
22:08 26.09.2026
7 Соваж бейби
Коментиран от #18
22:11 26.09.2026
8 az СВО Победа 81
22:11 26.09.2026
9 баба Кунка
Коментиран от #13, #15
22:12 26.09.2026
10 Те без енергетика останали хората
Коментиран от #25
22:13 26.09.2026
11 Русия
Коментиран от #19
22:13 26.09.2026
12 И сега
Коментиран от #26
22:14 26.09.2026
13 az СВО Победа 81
До коментар #9 от "баба Кунка":Държи го, защото чрез неговия режим потапя глобалисткия ЕС....
22:14 26.09.2026
14 недей рева бе мухльо
22:15 26.09.2026
15 Соваж бейби
До коментар #9 от "баба Кунка":Крият го в Европа ако бе в Украйна собственият му народ ще му види по бързо сметката .
22:20 26.09.2026
16 Град Козлодуй
22:23 26.09.2026
17 Историк
22:25 26.09.2026
18 Костадин Костадинов
До коментар #7 от "Соваж бейби":Знайш ли колко години продължава тридневната война на Русия срещу Украйна? Знайш ли защо Путин убиа руснаци?
Коментиран от #22
22:28 26.09.2026
19 Костадин Костадинов
До коментар #11 от "Русия":Да ве, 5 гудини го повтаряте тва! На кое село е твоя господар Путин
22:29 26.09.2026
20 Киев изтече в канала при бандера
22:30 26.09.2026
21 логично
22:34 26.09.2026
22 Чеп Арт
До коментар #18 от "Костадин Костадинов":Лягай си, дриslb0.
22:34 26.09.2026
23 Ний ша Ва упрайм
22:40 26.09.2026
24 Том
22:47 26.09.2026
25 ....
До коментар #10 от "Те без енергетика останали хората":Ма то няма ток за дейтцентровете, и манивелата не пали😂🤣🤣
22:48 26.09.2026
26 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН
До коментар #12 от "И сега":Е затова ще отговарят ,бандеровците ,как може 😡
22:49 26.09.2026
27 Ибрахимов Импортенерго
Моля някои депутат с връзки в украина да ма свърже .
Бонус за препоръки .Званете не ми жалете
22:51 26.09.2026