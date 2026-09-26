Зеленски: Русия атакува украински датацентрове

Русия атакува украински датацентрове и инфраструктурата на телекомуникациите, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски. По думите му целта е украинците да останат без интернет, връзки и основни цифрови услуги, но Киев вече предприема мерки за защита.

„Руснаците провеждат операция от удари по украински датацентрове и инфраструктурата на връзките ни“, каза Зеленски. Той добави, че по въпроса са взети решения от Ставката на върховния главнокомандващ и са определени действия за защита на страната от тази заплаха.

Атаките са засегнали доставчици и хостинг компании

На 23 септември руска атака е засегнала един от датацентровете в Киев, където е било разположено мрежово оборудване на интернет доставчика UTELS. В резултат са възникнали проблеми и с работата на облачната услуга Fex.net.

Същия ден проблеми с интернет са наблюдавани в приблизително 100 000 домакинства в Киев и Киевска област. На 24 септември повреди по инфраструктурата и прекъсвания на услугите са съобщили доставчиците Домонет, Kievnet и Faust.

Според информацията, цитирана от „Украинска правда“, на 24 септември е бил унищожен датацентър, в който са се намирали мощности на хостинг компанията MiroHost. Компанията все още не е могла да посочи кога ще възстанови работата си.

На 25 септември е бил повреден и датацентър на компанията Датагруп. След заседание на Ставката Зеленски е съобщил, че са приети решения за защитата на датацентровете и на други критични обекти в сферата на телекомуникациите.

Източници: Украинска правда