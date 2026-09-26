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Зеленски: Русия атакува украински датацентрове
  Тема: Украйна

Зеленски: Русия атакува украински датацентрове

26 Септември, 2026 21:59 887 27

  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • датацентрове-
  • интернет-
  • кибератаки

Украинският президент заяви, че Москва цели прекъсване на интернетa и цифровите услуги. Киев е приел мерки за защита на критичната телекомуникационна инфраструктура.

Зеленски: Русия атакува украински датацентрове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия атакува украински датацентрове и инфраструктурата на телекомуникациите, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски. По думите му целта е украинците да останат без интернет, връзки и основни цифрови услуги, но Киев вече предприема мерки за защита.

„Руснаците провеждат операция от удари по украински датацентрове и инфраструктурата на връзките ни“, каза Зеленски. Той добави, че по въпроса са взети решения от Ставката на върховния главнокомандващ и са определени действия за защита на страната от тази заплаха.

Атаките са засегнали доставчици и хостинг компании

На 23 септември руска атака е засегнала един от датацентровете в Киев, където е било разположено мрежово оборудване на интернет доставчика UTELS. В резултат са възникнали проблеми и с работата на облачната услуга Fex.net.

Същия ден проблеми с интернет са наблюдавани в приблизително 100 000 домакинства в Киев и Киевска област. На 24 септември повреди по инфраструктурата и прекъсвания на услугите са съобщили доставчиците Домонет, Kievnet и Faust.

Според информацията, цитирана от „Украинска правда“, на 24 септември е бил унищожен датацентър, в който са се намирали мощности на хостинг компанията MiroHost. Компанията все още не е могла да посочи кога ще възстанови работата си.

На 25 септември е бил повреден и датацентър на компанията Датагруп. След заседание на Ставката Зеленски е съобщил, че са приети решения за защитата на датацентровете и на други критични обекти в сферата на телекомуникациите.

Източници: Украинска правда


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йетел

    13 6 Отговор
    Най добрата мрежа за..шарани:)

    22:02 26.09.2026

  • 2 Галина Събева

    24 7 Отговор
    Зеленото умирисано джудже Стори Пакост пак реве и се оплаква ...

    22:02 26.09.2026

  • 3 Дзак

    7 7 Отговор
    Има ли там Българска дата.

    22:02 26.09.2026

  • 4 Айвън

    21 3 Отговор
    Е, и? Нали преди два дни ти запали цяла Москва?

    22:04 26.09.2026

  • 5 Кфхйй

    9 3 Отговор
    Е,и? Те си държат инфото в облака🤣😂😂

    22:08 26.09.2026

  • 6 Граф Сен Жермен

    18 5 Отговор
    Прадядо е бесел враговете на най високото място, за да се виждат от цялото графство!

    22:08 26.09.2026

  • 7 Соваж бейби

    19 5 Отговор
    Жалко за хората ,зеленко яде и пие из Европа вечер спи спокойно на топло не му дреме.

    Коментиран от #18

    22:11 26.09.2026

  • 8 az СВО Победа 81

    10 3 Отговор
    А не, ве? 🤣

    22:11 26.09.2026

  • 9 баба Кунка

    17 5 Отговор
    Аз пък Зелю се чуда защо Вова те държи още сред нас,а не си в царство ти небесно.

    Коментиран от #13, #15

    22:12 26.09.2026

  • 10 Те без енергетика останали хората

    16 4 Отговор
    ама дейта центровете са им важни! Удря ги за да намали потреблението на ток и да остане повече за населението.

    Коментиран от #25

    22:13 26.09.2026

  • 11 Русия

    18 5 Отговор
    Съдбата на 404 е ясна,тя изчезва от картата на света,и съдбата на този клоун също,а тя е като тази на Муамар Кадафи,Садам Хюсеин,Бин Ладен,Хашим Тачи и тн.все бивши краварски подлоги употребени и изхвърлени !

    Коментиран от #19

    22:13 26.09.2026

  • 12 И сега

    19 4 Отговор
    Без интернет спря износът и на украинското п0рн0

    Коментиран от #26

    22:14 26.09.2026

  • 13 az СВО Победа 81

    12 6 Отговор

    До коментар #9 от "баба Кунка":

    Държи го, защото чрез неговия режим потапя глобалисткия ЕС....

    22:14 26.09.2026

  • 14 недей рева бе мухльо

    12 6 Отговор
    Ти що бомбиш тоя красив град Москва😡😡😡

    22:15 26.09.2026

  • 15 Соваж бейби

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "баба Кунка":

    Крият го в Европа ако бе в Украйна собственият му народ ще му види по бързо сметката .

    22:20 26.09.2026

  • 16 Град Козлодуй

    6 3 Отговор
    Путин беше в будна кома. Най после се събуди! На петата година! Потерпи моя красавица!

    22:23 26.09.2026

  • 17 Историк

    3 4 Отговор
    Разбеснялото се чудовище няма да спре, докато не бъде спряно със сила.

    22:25 26.09.2026

  • 18 Костадин Костадинов

    1 11 Отговор

    До коментар #7 от "Соваж бейби":

    Знайш ли колко години продължава тридневната война на Русия срещу Украйна? Знайш ли защо Путин убиа руснаци?

    Коментиран от #22

    22:28 26.09.2026

  • 19 Костадин Костадинов

    1 9 Отговор

    До коментар #11 от "Русия":

    Да ве, 5 гудини го повтаряте тва! На кое село е твоя господар Путин

    22:29 26.09.2026

  • 20 Киев изтече в канала при бандера

    6 1 Отговор
    Урко фашистите и тази нощ ги чака заря

    22:30 26.09.2026

  • 21 логично

    5 0 Отговор
    украинските дронове се насочват и управляват именно през датацентровете, което ги прави легитимна цел. А и лъжите се разпространяват пак през въпросните центрове.

    22:34 26.09.2026

  • 22 Чеп Арт

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Костадин Костадинов":

    Лягай си, дриslb0.

    22:34 26.09.2026

  • 23 Ний ша Ва упрайм

    3 0 Отговор
    ни сопре да цвили да го е...

    22:40 26.09.2026

  • 24 Том

    0 2 Отговор
    Пет години седя на брега на Дунава ,и чакам братушките да ме освободат от европейско робство Пугачите мухлясаха зелето вкисна суджука се умириса и нямя и нямя а те горките маат крачоли в Донбас на 30 км.от границата

    22:47 26.09.2026

  • 25 ....

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Те без енергетика останали хората":

    Ма то няма ток за дейтцентровете, и манивелата не пали😂🤣🤣

    22:48 26.09.2026

  • 26 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "И сега":

    Е затова ще отговарят ,бандеровците ,как може 😡

    22:49 26.09.2026

  • 27 Ибрахимов Импортенерго

    0 0 Отговор
    Имам престни иветорни генератори 8киловата със автостоп и старт .
    Моля някои депутат с връзки в украина да ма свърже .
    Бонус за препоръки .Званете не ми жалете

    22:51 26.09.2026

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