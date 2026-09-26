Зеленски: Русия планира $12 млрд. за дронове през 2027 г.

Русия планира да похарчи 12 млрд. долара през 2027 г. само за производството на реактивни дронове и баражиращи боеприпаси, заяви украинският президент Владимир Зеленски. По думите му сумата се отнася само за една категория оръжия и не е предназначена единствено за действията срещу Украйна.

„Руснаците не се готвят да прекратят войната“, каза Зеленски в обръщението си. Той заяви, че руският президент Владимир Путин постоянно намира причини да не се среща, да не провежда тристранни преговори и да не прекратява бойните действия.

Зеленски съобщи, че през следващите дни и през октомври ще има засилена дипломатическа активност с цел промяна на ситуацията. Според него механизмите за натиск срещу Москва, включително законът „Линдзи Греъм“, трябва да заработят по-активно.

Украйна прехваща 55% от реактивните „Шахед“-и

Украинският президент заяви, че страната прехваща 55% от руските реактивни „Шахед“-и. По представените от него данни през септември са използвани над 2730 такива дрона, като повече от 1500 са били свалени или неутрализирани чрез радиоелектронна борба.

При обикновените „Шахед“-и процентът на прехващане е над 90%, каза Зеленски. Той призна, че значителна част от реактивните дронове все още достигат целите си, но добави, че Украйна ще укрепва защитата, докато тя достигне ефективността на системите срещу по-бавните модели.

На 25 септември Зеленски съобщи и за решения за ускоряване на производството на украински дронове прехващачи. Те са предназначени да противодействат на по-бързите руски безпилотни апарати. По-рано украинските власти посочиха, че прототипи на подобни системи вече са разработени и се изпитват.

Киев очаква ново споразумение за дронове

Зеленски анонсира подписването през следващите седмици на 12-о споразумение Drone Deal с партньорска държава. Той не уточни коя ще бъде страната.

Украинският президент заяви още, че разузнавателни служби разполагат с информация за намерения на Русия да разшири войната и активността си към други държави или региони. „Заедно трябва да изграждаме отбраната и да се защитаваме превантивно“, каза Зеленски.

Източници: Украинска правда