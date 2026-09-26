Зеленски: Русия планира $12 млрд. за дронове през 2027 г.

Русия планира да похарчи 12 млрд. долара през 2027 г. само за производството на реактивни дронове и баражиращи боеприпаси, заяви украинският президент Владимир Зеленски. По думите му сумата се отнася само за една категория оръжия и не е предназначена единствено за действията срещу Украйна.
„Руснаците не се готвят да прекратят войната“, каза Зеленски в обръщението си. Той заяви, че руският президент Владимир Путин постоянно намира причини да не се среща, да не провежда тристранни преговори и да не прекратява бойните действия.
Зеленски съобщи, че през следващите дни и през октомври ще има засилена дипломатическа активност с цел промяна на ситуацията. Според него механизмите за натиск срещу Москва, включително законът „Линдзи Греъм“, трябва да заработят по-активно.
Украйна прехваща 55% от реактивните „Шахед“-и
Украинският президент заяви, че страната прехваща 55% от руските реактивни „Шахед“-и. По представените от него данни през септември са използвани над 2730 такива дрона, като повече от 1500 са били свалени или неутрализирани чрез радиоелектронна борба.
При обикновените „Шахед“-и процентът на прехващане е над 90%, каза Зеленски. Той призна, че значителна част от реактивните дронове все още достигат целите си, но добави, че Украйна ще укрепва защитата, докато тя достигне ефективността на системите срещу по-бавните модели.
На 25 септември Зеленски съобщи и за решения за ускоряване на производството на украински дронове прехващачи. Те са предназначени да противодействат на по-бързите руски безпилотни апарати. По-рано украинските власти посочиха, че прототипи на подобни системи вече са разработени и се изпитват.
Киев очаква ново споразумение за дронове
Зеленски анонсира подписването през следващите седмици на 12-о споразумение Drone Deal с партньорска държава. Той не уточни коя ще бъде страната.
Украинският президент заяви още, че разузнавателни служби разполагат с информация за намерения на Русия да разшири войната и активността си към други държави или региони. „Заедно трябва да изграждаме отбраната и да се защитаваме превантивно“, каза Зеленски.
Източници: Украинска правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путлерчо
Коментиран от #9
22:20 26.09.2026
2 .....
22:21 26.09.2026
3 Мръсната
Освен това казва на Урсулианците - дайте повече!
Коментиран от #19
22:21 26.09.2026
4 А ти
Коментиран от #11
22:21 26.09.2026
5 Соваж бейби
22:24 26.09.2026
6 Костадин Костадинов
22:26 26.09.2026
7 Зеления наркоман го чака много бой
22:27 26.09.2026
8 Пан Зеленко
22:27 26.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Лопата Орешник
22:30 26.09.2026
11 Костадин Костадинов
До коментар #4 от "А ти":Знаеш ли колко години продължава тридневната война на Русия срещу Украйна? Знаеш ли защо Путин убива руснаците?
22:31 26.09.2026
12 Атина Палада
Коментиран от #15
22:31 26.09.2026
13 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН
22:34 26.09.2026
14 Гост
22:35 26.09.2026
15 Костадин Костадинов
До коментар #12 от "Атина Палада":Тъй ли ,те разбраха ли?
22:37 26.09.2026
16 Костадин Костадинов
22:38 26.09.2026
17 Сметката
Значи клоуна, ще проси 100 !
22:39 26.09.2026
18 И кво?
22:40 26.09.2026
19 Ха,ха
До коментар #3 от "Мръсната":Тоя е като ковчежника на Курабийка и сие😂🤣🤣
22:44 26.09.2026
20 Благодарим на Зелю
22:44 26.09.2026
21 Зеления актьор
22:45 26.09.2026
22 Напредък
Май яко ги бъхтят укрите.
22:49 26.09.2026
23 нннн
Виждам съществена разлика в планирането.
22:51 26.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Картаген
Няма такова понятие като ,, реактивен Шахед " . Запомнете го най-после !
Шахедите бяха бавнодвижещи се летателни сенокосачки с китайски двигател до 200 км в чс.Руснаците ги доработиха,направиха ,, Лансет " , след което реактивни ,, Лансети с до 600 км в час , което няма нищо общо с ,, Шахед " , освен в из п ържения мозък на Зеля.
22:53 26.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 И на края
22:56 26.09.2026