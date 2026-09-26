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Зеленски: Русия планира $12 млрд. за дронове през 2027 г.
  Тема: Украйна

Зеленски: Русия планира $12 млрд. за дронове през 2027 г.

26 Септември, 2026 22:16 540 28

  • владимир зеленски-
  • руски дронове-
  • шахед-
  • украйна-
  • война в украйна

Украинският президент заяви, че Москва не се готви да прекрати войната. Киев прехваща 55% от реактивните и над 90% от обикновените „Шахед“-и.

Зеленски: Русия планира $12 млрд. за дронове през 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия планира да похарчи 12 млрд. долара през 2027 г. само за производството на реактивни дронове и баражиращи боеприпаси, заяви украинският президент Владимир Зеленски. По думите му сумата се отнася само за една категория оръжия и не е предназначена единствено за действията срещу Украйна.

„Руснаците не се готвят да прекратят войната“, каза Зеленски в обръщението си. Той заяви, че руският президент Владимир Путин постоянно намира причини да не се среща, да не провежда тристранни преговори и да не прекратява бойните действия.

Зеленски съобщи, че през следващите дни и през октомври ще има засилена дипломатическа активност с цел промяна на ситуацията. Според него механизмите за натиск срещу Москва, включително законът „Линдзи Греъм“, трябва да заработят по-активно.

Украйна прехваща 55% от реактивните „Шахед“-и

Украинският президент заяви, че страната прехваща 55% от руските реактивни „Шахед“-и. По представените от него данни през септември са използвани над 2730 такива дрона, като повече от 1500 са били свалени или неутрализирани чрез радиоелектронна борба.

При обикновените „Шахед“-и процентът на прехващане е над 90%, каза Зеленски. Той призна, че значителна част от реактивните дронове все още достигат целите си, но добави, че Украйна ще укрепва защитата, докато тя достигне ефективността на системите срещу по-бавните модели.

На 25 септември Зеленски съобщи и за решения за ускоряване на производството на украински дронове прехващачи. Те са предназначени да противодействат на по-бързите руски безпилотни апарати. По-рано украинските власти посочиха, че прототипи на подобни системи вече са разработени и се изпитват.

Киев очаква ново споразумение за дронове

Зеленски анонсира подписването през следващите седмици на 12-о споразумение Drone Deal с партньорска държава. Той не уточни коя ще бъде страната.

Украинският президент заяви още, че разузнавателни служби разполагат с информация за намерения на Русия да разшири войната и активността си към други държави или региони. „Заедно трябва да изграждаме отбраната и да се защитаваме превантивно“, каза Зеленски.

Източници: Украинска правда


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путлерчо

    3 5 Отговор
    Сорос видя че съм инфантилен и ми забрани да ескалирам в Украйна. Каза да казвам на копейките че съм "многоходов"

    Коментиран от #9

    22:20 26.09.2026

  • 2 .....

    3 1 Отговор
    Курабийката знае ли?

    22:21 26.09.2026

  • 3 Мръсната

    8 1 Отговор
    Гадина пак прави сметки на чужди пари!
    Освен това казва на Урсулианците - дайте повече!

    Коментиран от #19

    22:21 26.09.2026

  • 4 А ти

    8 1 Отговор
    колко изхарчи за дронове през 2026г.? През ден проси милиарди и все са му малко!

    Коментиран от #11

    22:21 26.09.2026

  • 5 Соваж бейби

    7 1 Отговор
    Да специално Путин му се обади по телефона и каза какво смятат да правят ,освен че има талант за клоун става и скечове да прави в театър .

    22:24 26.09.2026

  • 6 Костадин Костадинов

    1 7 Отговор
    Някой знае ли колко години продължава тридневната война на Русия срещу Украйна? Някой знае ли защо Путин убива руснаците?

    22:26 26.09.2026

  • 7 Зеления наркоман го чака много бой

    4 1 Отговор
    Зеления предавай се до като е време

    22:27 26.09.2026

  • 8 Пан Зеленко

    6 1 Отговор
    Запече ми се акото! Трябва да взема слабително!

    22:27 26.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Лопата Орешник

    4 0 Отговор
    Гледай си кочината, еленския! Най важното е, не че ги планира, а че няма да проси от никой за тях!

    22:30 26.09.2026

  • 11 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "А ти":

    Знаеш ли колко години продължава тридневната война на Русия срещу Украйна? Знаеш ли защо Путин убива руснаците?

    22:31 26.09.2026

  • 12 Атина Палада

    5 0 Отговор
    На майтап на шега,ама Зеленски занули ЕС и НатЮто:) Голем актьор е!

    Коментиран от #15

    22:31 26.09.2026

  • 13 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН

    5 0 Отговор
    Зелю пусна ли ви телевизията и интренето у куев , как сте ?😄

    22:34 26.09.2026

  • 14 Гост

    1 0 Отговор
    Ама яко ви дънът русите, а?

    22:35 26.09.2026

  • 15 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Тъй ли ,те разбраха ли?

    22:37 26.09.2026

  • 16 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор
    Някой знае ли колко години продължава тридневната война на Русия срещу Украйна? Някой знае ли защо Путин убива руснаците?

    22:38 26.09.2026

  • 17 Сметката

    3 0 Отговор
    По европейските цени се равнява на 50-60 милиарда евро.
    Значи клоуна, ще проси 100 !

    22:39 26.09.2026

  • 18 И кво?

    6 0 Отговор
    Ние ще му ги дадем и тези милиарди? НЕ. Да си продаде златните тоалетни и с тези пари да си прави и дронове. Никакви покрайнини не ме интересуват! Ако ще и извънземните да ги превземат или отнесат бандерите на Андромеда. Още по-добре, да се махнат от планетата!

    22:40 26.09.2026

  • 19 Ха,ха

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мръсната":

    Тоя е като ковчежника на Курабийка и сие😂🤣🤣

    22:44 26.09.2026

  • 20 Благодарим на Зелю

    3 0 Отговор
    за статистиката, ама малко ни интересува колко % какво, къде и как го поемат. Щом с $12 млрд руснаците могат да постигнат дори паритет на 700 милиарда от Европа нещата ама въобще не са розови. Оръжията както и да е, но то е трагично за икономиката на Европа. Европейската централна банка посочи високите разходи за енергия, труд и регулаторни разходи, както и структурните предизвикателства, които натежават на европейската индустрия, като същевременно призовава за реформи за засилване на потенциалния растеж.... да ама няма как да се случи очевидно нали?

    22:44 26.09.2026

  • 21 Зеления актьор

    2 0 Отговор
    Тоя нали щеше да ходи до масква на ракета🤣🤣

    22:45 26.09.2026

  • 22 Напредък

    0 2 Отговор
    Отдавна руснаците не са се похвалили с някое превзето село.
    Май яко ги бъхтят укрите.

    22:49 26.09.2026

  • 23 нннн

    2 0 Отговор
    Русия планира $12 млрд. свои пари. Украйна планира повече от $12 млрд. европейски(наши) пари.
    Виждам съществена разлика в планирането.

    22:51 26.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Картаген

    0 0 Отговор
    Изглежда , че ви е навик да повтаряте неграмотевиците на г-н Смъркащоносле.
    Няма такова понятие като ,, реактивен Шахед " . Запомнете го най-после !
    Шахедите бяха бавнодвижещи се летателни сенокосачки с китайски двигател до 200 км в чс.Руснаците ги доработиха,направиха ,, Лансет " , след което реактивни ,, Лансети с до 600 км в час , което няма нищо общо с ,, Шахед " , освен в из п ържения мозък на Зеля.

    22:53 26.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 И на края

    0 0 Отговор
    Нищо от Европа заради този паразит зелен няма да остане

    22:56 26.09.2026

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