Новини
Свят »
Украйна »
Седем ранени от дронове и отломки в три района на Киев
  Тема: Украйна

Седем ранени от дронове и отломки в три района на Киев

26 Септември, 2026 22:13 391 8

  • киев-
  • безпилотни летателни апарати-
  • виталий кличко-
  • руско-украинска война

Повредена е пететажна сграда в столицата

Седем ранени от дронове и отломки в три района на Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Попадения на безпилотни летателни апарати или падане на отломки са регистрирани в три района на Киев. При атаките през деня са пострадали седем души, на които е оказана амбулаторна медицинска помощ, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.

„В Шевченковския район БпЛА попадна в офисна сграда. Предварително няма пожар. Екстрените служби пътуват към мястото“, заяви Кличко.

По-късно кметът уточни, че в района безпилотен апарат по предварителни данни е попаднал и в необитаема жилищна сграда. Не се съобщава за пострадали при този конкретен инцидент.

Повредена е пететажна сграда

В Соломянския район първоначално е съобщено за попадение в нежилищна сграда, където се е наблюдавало задимяване. При последващото уточнение е посочено, че безпилотният апарат е паднал на открита територия.

Взривната вълна е избила прозорци и е повредила фасадата на пететажна сграда. Екстрените служби са изпратени към мястото.

В Святошинския район отломки са паднали на територията на детско учебно заведение. По предварителни данни няма разрушения и пожар.

Данните за щетите и пострадалите са предварителни. Нови подробности за състоянието на засегнатите сгради и работата на аварийните екипи не са съобщени.

Източници: Украинска правда


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    5 3 Отговор
    На снимката виждам хора годни да държат оръжие, защо не са на фронта ?
    До последния украинец.

    Коментиран от #5, #8

    22:17 26.09.2026

  • 2 Марш в метрото!

    5 3 Отговор
    Камък върху камък да не остане!

    22:18 26.09.2026

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 3 Отговор
    Тази нощ пачангата започва много рано Явно до сутринта ще има песни и танци на народите

    22:19 26.09.2026

  • 4 Аоо!

    4 3 Отговор
    Има ли още останали украинци в Киев? Че те се изнасят от там на безспирни колони! От Одеса - също!

    22:20 26.09.2026

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    По Нашето черноморие само охранени и яки украинци Стават за картечари и артилеристи

    22:22 26.09.2026

  • 6 Трътлю

    2 1 Отговор
    Преди 10г метрото в Киев бе доста по-пълно за концерта на руската група Ленинград. Сега Европа свърши там, почти в началото си, свърши.

    22:24 26.09.2026

  • 7 Ресторант Синият Лъв ви поздравява

    0 0 Отговор
    Много добре чухме какво каза Доналд Туск преди 3-4 дена,а той е най-близкият съюзник украинцире.Та той пред всички медии каза ТОЧНО И ЯСНО ,че загубите на ВСУ са 27 000 души на месец.Повтарям ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ ХИЛЯДИ ДУШИ НА МЕСЕЦ.

    22:43 26.09.2026

  • 8 Хммм

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Може накрая да тръгнат към курабийката

    22:57 26.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания