Седем ранени от дронове и отломки в три района на Киев

Попадения на безпилотни летателни апарати или падане на отломки са регистрирани в три района на Киев. При атаките през деня са пострадали седем души, на които е оказана амбулаторна медицинска помощ, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.

„В Шевченковския район БпЛА попадна в офисна сграда. Предварително няма пожар. Екстрените служби пътуват към мястото“, заяви Кличко.

По-късно кметът уточни, че в района безпилотен апарат по предварителни данни е попаднал и в необитаема жилищна сграда. Не се съобщава за пострадали при този конкретен инцидент.

Повредена е пететажна сграда

В Соломянския район първоначално е съобщено за попадение в нежилищна сграда, където се е наблюдавало задимяване. При последващото уточнение е посочено, че безпилотният апарат е паднал на открита територия.

Взривната вълна е избила прозорци и е повредила фасадата на пететажна сграда. Екстрените служби са изпратени към мястото.

В Святошинския район отломки са паднали на територията на детско учебно заведение. По предварителни данни няма разрушения и пожар.

Данните за щетите и пострадалите са предварителни. Нови подробности за състоянието на засегнатите сгради и работата на аварийните екипи не са съобщени.

Източници: Украинска правда