Седем ранени от дронове и отломки в три района на Киев

Попадения на безпилотни летателни апарати или падане на отломки са регистрирани в три района на Киев. При атаките през деня са пострадали седем души, на които е оказана амбулаторна медицинска помощ, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.
„В Шевченковския район БпЛА попадна в офисна сграда. Предварително няма пожар. Екстрените служби пътуват към мястото“, заяви Кличко.
По-късно кметът уточни, че в района безпилотен апарат по предварителни данни е попаднал и в необитаема жилищна сграда. Не се съобщава за пострадали при този конкретен инцидент.
Повредена е пететажна сграда
В Соломянския район първоначално е съобщено за попадение в нежилищна сграда, където се е наблюдавало задимяване. При последващото уточнение е посочено, че безпилотният апарат е паднал на открита територия.
Взривната вълна е избила прозорци и е повредила фасадата на пететажна сграда. Екстрените служби са изпратени към мястото.
В Святошинския район отломки са паднали на територията на детско учебно заведение. По предварителни данни няма разрушения и пожар.
Данните за щетите и пострадалите са предварителни. Нови подробности за състоянието на засегнатите сгради и работата на аварийните екипи не са съобщени.
Източници: Украинска правда
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1 Шопо
До последния украинец.
Коментиран от #5, #8
22:17 26.09.2026
2 Марш в метрото!
22:18 26.09.2026
3 Дякон Унуфрий Араллампиев
22:19 26.09.2026
4 Аоо!
22:20 26.09.2026
5 Дякон Унуфрий Араллампиев
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22:22 26.09.2026
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22:24 26.09.2026
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8 Хммм
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22:57 26.09.2026