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Трима пострадали при атаки с дронове в Курска област
  Тема: Украйна

Трима пострадали при атаки с дронове в Курска област

26 Септември, 2026 22:01, обновена 26 Септември, 2026 22:12 358 1

  • джанхот-
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  • краснодарски край

Пожар избухна край черноморския курорт Геленджик

Трима пострадали при атаки с дронове в Курска област - 1
Снимка: ГУ МЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души са пострадали при атаки с безпилотни летателни апарати в Курска област, съобщават руските власти.

По информация на местните власти двама мъже са били ранени при атака в Рилски район. Пострадалите са на 55 и 37 години.

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Отделно е съобщено за ранен 52-годишен мъж в Беловски район. По данни на местните власти той е пострадал при атака с безпилотен летателен апарат.

Нанесени са материални щети

При атаките са повредени жилищни и стопански сгради, автомобили и други обекти.

Съобщава се за щети по четири частни къщи и стопанска постройка в Тимски район. В Хомутовски район са засегнати сграда на нефункциониращо предприятие и енергиен обект.

Повредени са автомобили в Беловски район, както и отделни жилищни сгради. Има данни и за щети по метеорологична станция в Рилск.

Съобщава се още за повреден купол на храм в Коренево.

Съобщава се за стотици дронове

Регионалните власти съобщават, че за едно денонощие над Курска област са били свалени 204 безпилотни летателни апарата.

От руското Министерство на отбраната междувременно съобщиха за мащабна атака с дронове срещу различни руски региони. По данни на ведомството руската противовъздушна отбрана е прехванала или унищожила стотици безпилотни апарати.

Тези данни са от руските власти и не могат да бъдат независимо потвърдени във всички отделни случаи.

Обстановката остава динамична

Курска област, която граничи с Украйна, периодично е обект на атаки с безпилотни летателни апарати. Местните власти редовно съобщават за въздушни тревоги, свалени дронове и материални щети.

Към момента се съобщава за трима пострадали, но няма данни за загинали във връзка с посочените атаки.

Разследването на отделните инциденти и оценката на нанесените щети продължават.

Пожар избухна край черноморския курорт Геленджик

Пожар е избухнал в района на горски масив край селището Джанхот до руския черноморски курорт Геленджик след падане на отломки от безпилотен летателен апарат. Това е станало по време на отблъскване на атака с дронове, съобщи кметът на Геленджик Алексей Богодистов.

„По време на отблъскването на атаката в района на горския масив в хутор Джанхот е възникнало възпламеняване“, написа Богодистов. По думите му на място работят пожарникари и оперативни служби. Няма пострадали хора, а инфраструктурата не е повредена.

По данни на Краевия лесопожарен център пожарът е възникнал в Кабардинското участъково лесничейство на приблизителна площ от 0,1 хектара. Центърът съобщава, че се предприемат мерки за локализиране на огъня и се увеличават силите и средствата за по-бързото му овладяване.

Източници: Югополис


Русия
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  • 1 Философ

    1 2 Отговор
    От Курската област за украинците са само първите три букви!

    22:16 26.09.2026

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