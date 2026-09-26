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Мюнхен поиска домакинство на Олимпиадата през 2036, 2040 или 2044 г.

Мюнхен поиска домакинство на Олимпиадата през 2036, 2040 или 2044 г.

26 Септември, 2026 19:05 483 5

  • олимпийски игри-
  • мюнхен-
  • германия-
  • франк-валтер щайнмайер

Мюнхен се кандидатира след две неуспешни опита за домакинство на Зимните игри през 2018 и 2022 година

Мюнхен поиска домакинство на Олимпиадата през 2036, 2040 или 2044 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германия ще кандидатства за домакинство на Олимпийските и Параолимпийските игри през 2036, 2040 или 2044 година с Мюнхен, обяви в събота германският президент Франк-Валтер Щайнмайер след гласуване на Германската олимпийски комитет (ДОСБ), предаде БТА.

"Олимпиадата е огромна възможност за цяла Германия. Нека покажем, че сме страна на възможностите", каза Щайнмайер, преди да обяви резултата.

Мюнхен се кандидатира след две неуспешни опита за домакинство на Зимните игри през 2018 и 2022 година и се смяташе, че има леко предимство пред конкуренцията – кандидатурата на региона Рейн-Рур, водена от Кьолн.

"Щастливи сме, организаторите от Кьолн ни затрудниха много. Това е историческо събитие и искаме да дадем всичко от себе си, за да можем накрая да се представим заедно като Германия - като партньор за Севера, Юга, Изтока и Запада", заяви баварският министър-председател Маркус Зьодер.

Мюнхен се смяташе за фаворит и имаше най-високо оценения проект, след като представители на ДОСБ направиха оценка на кандидатурите преди гласуването. Според проекта всички състезания трябва да се проведат в Бавария, с изключение на футболните мачове в Щутгарт и ветроходните състезания в Кил.

Последните до момента Олимпийски игри в Германия се провеждат в Мюнхен през 1972 година, а селекционерът на националния отбор на Германия по футбол Юрген Клоп подкрепи плановете на страната, споделяйки емоционален личен момент.

"Всичките ми спомени, свързани със спорта, всъщност започват от Олимпийските игри. Паркирахме колата в гаража, спахме в нея и успяхме да се сдобием с билети. Тогава бях едва на пет години. Време е да върнем Игрите в Германия", заяви Клоп пред телевизионния канал ARD.


Германия
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  • 1 Гост

    2 0 Отговор
    Ем то, дет се вика, тогава немци нема да има тамъ! Да се надяват Путин да им се ядоса, оти ще празнуват вече Дюнерфест наместо Октоберфест!

    19:08 26.09.2026

  • 2 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН

    0 0 Отговор
    Това сме го играли нявга ...нет ?
    Ну ,можем повторить

    19:09 26.09.2026

  • 3 Адолф Даслер

    0 0 Отговор
    Ееех Мюнхен ,Мюнхен ,адаша как са беше наконтил

    19:10 26.09.2026

  • 4 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Кво щело да има в германистан 😂

    19:32 26.09.2026

  • 5 Да им дадат 2036 година

    1 0 Отговор
    Да честват стогодишнината от олимпиадата на Хитлер.

    19:37 26.09.2026

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