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Короната е полска: Полша триумфира над Франция и покори Европа

Короната е полска: Полша триумфира над Франция и покори Европа

27 Септември, 2026 00:14 454 4

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Полша спечели европейската титла по волейбол за трети път в своята история

Короната е полска: Полша триумфира над Франция и покори Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Настоящият шампион Полша успя да защити европейската си титла. Момчетата на Никола Гърбич надиграха след много здрава битка олимпийския шампион Франция с 3:1 (31:29, 25:19, 20:25, 25:16) в големия финал на ЕвроВолей 2026 за мъже, игран тази вечер в пълната с над 11 000 зрители зала "Унипол Форум" в Милано, предаде Sportal.bg.

Така Полша спечели трофея от шампионата на Стария континент за втори пореден и общо трети път в историята. "Дружина полска" има 5 сребърни и 4 бронзови медала във витрината си. Освен това Полша спечели и квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

От друга страна, Франция остава със сребърните отличия от първенството, които печелят за пети път. "Петлите" остават с една единствена спечелена титла, спечелена през 2015-а година, и два бронзови медала.

По-рано днес Финландия спечели исторически първи бронзов медал от европейско първенство, след като надделя над Словения с 3:0 в срещата за 3-ото място.

На старта на първия гейм Франция поведе с 2:0 след грешка при мрежата на поляците и силен ас на Антоан Бризар. Полша веднага обърна до 4:2 в своя полза след атака през центъра на Шимон Якубишак и три поредни бомбени аса на Вилфредо Леон. Това принуди селекционерът на "петлите" Андреа Джани да вземе прекъсване. Това даде резултат и французите стигнаха до 5:5 след атака на Тревор Клевено и грешка на Бартломией Болаж. "Дружина полска" отново излезе напред при 8:6 след две грешки на Тео Фор. Франция за пореден път изравни при 10:10 след атака през центъра на Франсоа Уец и грешка на Якубишак. Атака на Вилфредо Леон и отлична блокада на Якубишак и 12:10 за настоящите шампиони.

Играта продължи точка за точка до 16:14 след грешка в атака на Матис Ено. Атака на Симон Манин и страхотен единичен блок на Ено и 16:16. Двата тима продължиха отново много равностойно и да се борят до край за всяка топка и точка до 29:29, като си размениха и по един мини обрат. Междувременно Франция изпусна четири геймбола, а Полша два. В крайна сметка играчите на Никола Гърбич измъкнаха гейма с 31:29 след страхотен блок на Вилфредо Леон и силна контра на Бартломией Болаж.

Полша дръпна и в началото на втората част с 2:0 след сгрешен сервис на Антоан Бризар и силна контраатака-пайп на Вилфредо Леон. Разликата нарасна до 6:2 след атака през центъра на Бартломией Лемански и контра на Бартломией Болаж, което пък накара Андреа Джани да вземе тайм-аут за Франция. Въпреки това, преднината на "Дружина полска" набъбна до 9:3 след атака на Леон и нова контра на Лемански. Разликата продължи да расте до 12:4 след ас на Лемански и атака в аут на Тео Фор. Преднината на "Дружина полска" стана двуцифрова при 17:7 след ас на Леон, контра на Болаж и грешка на Франсоа Уец. Постепенно Франция стопи изоставането си до 16:21 след грешка на Марчин Коменда последвана от ас на Симон Манин и контра на Матис Ено. Все пак, настоящите шампиони затвориха гейма в своя полза при 25:19 след поредна успешна атака на Бартломией Болаж и удвоиха аванса си.

Франция започна по-добре в третия гейм като поведе с 4:1 след атака на Тревор Клевено и блокада на Муса Гай, който се появи в края на втората част. Разликата нарасна до 7:3 след сгрешен сервис на Бартломией Болаж и блокада на Симон Манин, след което Никола Гърбич взе прекъсване за Полша. Независимо от това, преднината за "петлите" стана 9:4 след грешка на полския разпределител Марчин Коменда и контра на Матис Ено. Последва втори тайм-аут за Гърбич и "Дружина полска", но предимството на олимпийските шампиони стана 11:5 след нови две атаки на Ено.

След това Полша успя да стопи изоставането си до 9:13 след три последователни успешни атаки на влезлия като резерва Камил Семенюк. Това от своя страна принуди Андреа Джани да поиска прекъсване за Франция. Французите си върнаха преднината при 18:12 след нова атака на Ено и грешка на полския тим, след което дори я увеличиха до 20:13 след силна контра през центъра на Симон Манин. Независимо от усилията на Полша, Франция спечели гейма с 25:20 след атака-пайп на Матис Ено и намали изоставането си на 1:2.

Полша тръгна силно в четвъртата част и дръпна с 4:1 след силна атака на Камил Семенюк последвана от контри на Томаш Форнал и Бартломией Болаж. Това накара Андреа Джани да вземе прекъсване за Франция. Независимо от опитите на французите да стигнат до равенство, "Дружина полска" запази аванса си до 10:7 след грешка на Антоан Бризар. Разликата стана 12:8 след контра блок-аут на Болаж. Преднината на Полша набъбна до 15:9 след две поредни грешки на Муса Гай. Резултатът стана 19:12 след мощен ас на Бартломией Лемански. Предимството на Полша стана 22:14 след страхотна блокада на Шимон Якубишак, след което спечели гейма с убедителното 25:16 след блок-аут на Томаш Форнал и финала с 3:1, с което защити и европейската си титла от 2023-а година.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Ха ха

    0 0 Отговор
    Ей ,ако не бяха швабите ставахме европейски.Майтап бе,Уили.

    00:28 27.09.2026

  • 2 Таваришчи

    0 0 Отговор
    Не мога да разбвра сменитв ви .. Около пилунощ са гътате , а ?😁

    Коментиран от #4

    00:43 27.09.2026

  • 3 Амонимем

    0 0 Отговор
    Короната е плоска ,като полска кратуна

    00:46 27.09.2026

  • 4 Амонимем

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Таваришчи":

    Към 23:00 събраното по килима трие кот може и ляга до качетата за боклук да дремне

    00:47 27.09.2026

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