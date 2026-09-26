Испания си тръгна с победа от "Уембли"

Световният шампион Испания победи Англия на "Уембли" с 3:2 в напрегнат двубой от Група А3 на Лигата на нациите, като по този начин удължи своята серия без загуба (в рамките на 90 минути) до впечатляващите 39 мача, предаде Gong.bg

Ключов момент в мача се оказа пропусната дузпа от капитана на Англия Хари Кейн.

"Ла Фурия Роха" започна ударно, повеждайки още във втората минута след грешка на Марк Гехи, която позволи на Ламин Ямал да открие резултата за 1:0.

Испания доминираше в началните минути, а гол на Феран Торес беше отменен заради засада и още няколко добри възможности, които обаче не успя да реализира. Тази разточителност се оказа скъпа.

Англия постепенно влезе в мача и успя да отговори. Антъни Гордън изравни след прецизна комбинация с Джуд Белингам, а Хари Кейн даде преднина на "трите лъва" с глава, отклонила се от Марк Кукурея, за да осигури неочаквано водачество на Томас Тухел на почивката за 2:2.

След паузата домакините запазиха инерцията си. Куанса пропусна добър шанс, а брилянтен шпагат на Аймерик Лапорт лиши Букайо Сака от гол.

Напрежението ескалира, когато ВАР отсъди дузпа за груб фаул на Родри срещу Джуд Белингам. Хари Кейн обаче се подхлъзна при изпълнението, пращайки топката в напречната греда. Този пропуск разклати Англия. Въпреки че Ламин Ямал изпусна голям шанс за изравняване, след грешка на Нико О'Райли, резервата Алекс Баена успя да възстанови паритета за 2:2.

В крайна сметка класата на Испания надделя и Микел Оярсабал с елегантно прехвърляне оформи крайното 3:2, донасяйки победата за световните шампиони. Тимът на Испания, който записа финал във всяко от последните три издания на турнира, доказва амбициите си да доминира на международната сцена.