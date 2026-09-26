Тайван засече китайски военни самолети и кораби около острова

Министерството на националната отбрана на Тайван е проследило пет китайски военни самолета, шест военноморски кораба и пет официални китайски плавателни съда в периода между 6:00 ч. в петък и 6:00 ч. в събота.

В отговор Тайван е изпратил свои самолети и военноморски кораби, както и разположил по крайбрежието ракетни системи.

Според Министерството на отбраната един от самолетите на китайската Народноосвободителна армия е пресякъл срединната линия на Тайванския проток в северната зона за идентификация на противовъздушната отбрана на страната.

От началото на месеца тайванското военно ведомство е регистрирало общо 215 случая на активност на китайски военни самолети и 269 случая на активност на плавателни съдове.

От септември 2020 г. Китай постепенно увеличава използването на т.нар. тактики на сивата зона, включително чрез нарастващ брой военни самолети и кораби, действащи около Тайван.