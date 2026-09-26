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Тайван засече китайски военни самолети и кораби около острова
  Тема: Тайван

Тайван засече китайски военни самолети и кораби около острова

26 Септември, 2026 23:53 277 7

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  • идентификационна зона-
  • тайвански проток

Китай продължава да залага на тактиките на сивата зона

Тайван засече китайски военни самолети и кораби около острова - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Министерството на националната отбрана на Тайван е проследило пет китайски военни самолета, шест военноморски кораба и пет официални китайски плавателни съда в периода между 6:00 ч. в петък и 6:00 ч. в събота.

В отговор Тайван е изпратил свои самолети и военноморски кораби, както и разположил по крайбрежието ракетни системи.

Според Министерството на отбраната един от самолетите на китайската Народноосвободителна армия е пресякъл срединната линия на Тайванския проток в северната зона за идентификация на противовъздушната отбрана на страната.

От началото на месеца тайванското военно ведомство е регистрирало общо 215 случая на активност на китайски военни самолети и 269 случая на активност на плавателни съдове.

От септември 2020 г. Китай постепенно увеличава използването на т.нар. тактики на сивата зона, включително чрез нарастващ брой военни самолети и кораби, действащи около Тайван.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украйна бавно губи войната

    0 0 Отговор
    Чи то острова си е китайски

    Коментиран от #5

    23:57 26.09.2026

  • 2 Амонимем

    0 0 Отговор
    Тайван е суперсила ,засича разни китайски кораби и самолети около острова

    23:58 26.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Амонимем

    0 0 Отговор
    Дет са вика Велики Тайван ако рече още утре може да завладее китай ,колко му е

    00:02 27.09.2026

  • 7 Само питам

    1 0 Отговор
    Тая мисирка нова ли е?

    Оня педерасГърбаф Джамбазки изгниха ли му кокалите на фронта вече?

    00:03 27.09.2026