Тайван засече китайски военни самолети и кораби около острова

Министерството на националната отбрана на Тайван е проследило пет китайски военни самолета, шест военноморски кораба и пет официални китайски плавателни съда в периода между 6:00 ч. в петък и 6:00 ч. в събота.
В отговор Тайван е изпратил свои самолети и военноморски кораби, както и разположил по крайбрежието ракетни системи.
Според Министерството на отбраната един от самолетите на китайската Народноосвободителна армия е пресякъл срединната линия на Тайванския проток в северната зона за идентификация на противовъздушната отбрана на страната.
От началото на месеца тайванското военно ведомство е регистрирало общо 215 случая на активност на китайски военни самолети и 269 случая на активност на плавателни съдове.
От септември 2020 г. Китай постепенно увеличава използването на т.нар. тактики на сивата зона, включително чрез нарастващ брой военни самолети и кораби, действащи около Тайван.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Украйна бавно губи войната
Коментиран от #5
23:57 26.09.2026
2 Амонимем
23:58 26.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Амонимем
00:02 27.09.2026
7 Само питам
Оня педерасГърбаф Джамбазки изгниха ли му кокалите на фронта вече?
00:03 27.09.2026