Китайски кораби засилват активността си около ключови подводни кабели на Тайван

Китайски изследователски кораби плават в непосредствена близост до или директно над ключови подводни комуникационни кабели около Тайван в рамките на развиваща се „сивозонна“ кампания, която променя морската и информационната среда около острова.

Според разследване на Sky News, проведено съвместно с Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) и публикувано в събота, Пекин картографира морското дъно, следи маршрутите на подводните кабели и предварително изгражда способности, които биха могли да бъдат използвани при евентуален конфликт, като същевременно се стреми действията му да останат под прага на открита война.

Докладът определя тази дейност като ново измерение в стратегията за натиск на Пекин. Докато по-ранните „сивозонни“ тактики се съсредоточаваха върху навлизания във въздушното пространство около Тайван, патрули на бреговата охрана и дипломатически натиск, според разследването действията все по-често са насочени и към информационната и подводната инфраструктура, от която зависят тайванската икономика и връзките на острова с неговите международни партньори.

Разследването е проследило няколко китайски изследователски кораба, оперирали около Тайван през лятото, и е установило, че те многократно са преминавали над ключови трасета на кабели по морското дъно.

Според авторите това представлява нов етап в усилията на Пекин да оформи бъдещото бойно поле около Тайван, обхващащо въздушното, сухопътното, морското и космическото пространство, както и киберпространството и информационната среда.

Подводната кабелна мрежа, съставена от изолирани оптични линии по океанското дъно, пренася по-голямата част от световния интернет трафик. Връзката на Тайван с останалата част от света зависи от сравнително малък брой подобни кабели, което според Sky News ги превръща в стратегически уязвима инфраструктура.

През 2025 г. китайски гражданин, капитан на кораб, беше осъден на три години затвор за повреждане на подводен кабел, свързващ основния остров Тайван с архипелага Пенху — случай, който подчерта уязвимостта на тази инфраструктура. Китай от своя страна отхвърля твърденията, че негови плавателни съдове умишлено се насочват към подводните комуникационни кабели.

Тайванското Министерство на националната отбрана отчита и тенденция към увеличаване на активността на китайските военноморски сили и бреговата охрана по време на военни учения.

През юли Тайпе е проследил повече от 110 китайски военни кораба и плавателни съда на бреговата охрана, действащи по протежение на Първата островна верига от Тайван до Борнео, съобщи Reuters.

Анализатори посочват, че съчетаването на безпилотни системи, разширени операции на китайската брегова охрана и постоянно военноморско присъствие увеличава натиска върху Тайван. Някои от тях описват тази засилваща се морска активност като постепенно затягаща се „примка“ около острова.