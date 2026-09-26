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Германският външен министър: Не постигнахме съгласие по ключови въпроси. Лавров: Не чух нищо по-различно на срещата
  Тема: Украйна

Германският външен министър: Не постигнахме съгласие по ключови въпроси. Лавров: Не чух нищо по-различно на срещата

26 Септември, 2026 23:44 519 22

  • украйна-
  • йохан вадефул-
  • сергей лавров-
  • германия-
  • русия

Разговорът се състоя в кулоарите на Общото събрание на ООН и бе първата им двустранна среща от началото на войната в Украйна

Германският външен министър: Не постигнахме съгласие по ключови въпроси. Лавров: Не чух нищо по-различно на срещата - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дали ще има следващи разговори, зависи до голяма степен от Русия, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, след като днес се срещна с руския си колега Сергей Лавров в Ню Йорк, предаде ДПА, съобщи БТА.

Срещата се състоя в кулоарите на Общото събрание на ООН и бе първата им двустранна среща от началото на войната в Украйна през 2022 г. Разговорът продължи малко повече от 20 минути и завърши с ръкостискане между двамата министри.

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Лавров заяви, че не вижда напредък след разговорите с Вадефул. Той каза, че не е "чул нищо по-различно" от това, което Берлин заявява публично всеки ден. Руският министър отбеляза, че Германия е поискала срещата вчера, "в последния момент". По думите му разговорът е оставил у него "впечатлението, че има скрито послание: "Дойдох при теб, проявих снизхождение към теб".

Лавров заяви пред ДПА, че е останал с впечатлението, че Вадефул е очаквал Русия да направи отстъпки по въпросите за Украйна и корабоплаването в Черно море в замяна на срещата.

От своя страна Вадефул заяви, че след разговора с Лавров остават дълбоки разногласия относно усилията за прекратяване на войната в Украйна. "Беше интензивен разговор. Разбира се, не постигнахме съгласие по ключови въпроси", каза министърът. Той обясни, че е "предложил деескалация, особено по отношение на ситуацията в Украйна, но това не е срещнало разбиране".

Германският министър подчерта, че за него е било важно ясно да заяви, че Берлин "не приема действия като инцидента с дрон в Лайпциг и че това е ескалация, която е недопустима". Той добави, че е предупредил Русия да не продължава по този път. "Можем да се защитим, можем да отстоим позициите си и ще го направим", заяви Вадефул.

Германското правителство държи Русия отговорна за инцидента с невзривен дрон, носещ експлозиви, на летището в Лайпциг. Москва отхвърля всякаква отговорност за случилото се.

"Ако Русия е готова за конструктивен диалог и най-вече, ако е готова да спре войната срещу Украйна, тогава преговорите със сигурност ще бъдат възможни", заяви Вадефул.

Той каза, че много от колегите му са го призовали да остане отворен за разговори с Русия, като са изтъкнали, че "в даден момент преките преговори трябва да бъдат възобновени". Вадефул подчерта също, че не иска европейците да оставят всички контакти с Русия изцяло в ръцете на САЩ.

Според него между позициите на Берлин и Москва има категорични различия, "но и те трябва да бъдат обсъждани", тъй като "дори по време на Студената война диалогът не е прекъсвал". "Сметнах, че в този момент е правилно да потърся първа възможност за обмен на мнения", каза той.

Вадефул отбеляза, че принципът Украйна да не бъде обсъждана без участието на самата страна остава в сила. "Аз не преговарям за Украйна. Това е задача на самите украинци. Призовавам Русия да разговаря с Украйна", заяви германският външен министър.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Наполеон

    12 3 Отговор
    Чудя се за съвременните немци, дали са достатъчно глупави да тръгнат срещу Русия като прадядовците си?

    Коментиран от #9, #10, #16, #18

    23:49 26.09.2026

  • 3 големсмях

    2 6 Отговор
    Споко...ще чуеш в Хага..ако още си жив...

    23:49 26.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Нечул

    3 8 Отговор
    И аз нещо не чувам за руски успехи напоследък. Чувам, че им гърмят рафинериите
    и бензинът свършил

    23:50 26.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 големсмях

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Наполеон":

    Да,но тогава СССР беше със САЩ ...а сега Германия е НАТО ....Без САЩ ..хахах....съветските хора ...щяха да ядат хурката.

    Коментиран от #14

    23:52 26.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Германия е в НАТО

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "големсмях":

    само че НАТО май е без...САЩ:)

    23:54 26.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Една пуйка се чудила, чудила

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Наполеон":

    Па се гътнала.

    23:55 26.09.2026

  • 17 Иван

    2 3 Отговор
    Какво искаш да чуеш бе фашист докато не се бомбардира ама добре бомбардира Москва тогава явно ще разбереш едно по малко зло

    Коментиран от #20

    23:56 26.09.2026

  • 18 Ицо

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Наполеон":

    Ръгам те в чофката

    Коментиран от #22

    23:57 26.09.2026

  • 19 Биомет

    0 0 Отговор
    На магистралата всичко е под кюнтрол

    23:59 26.09.2026

  • 20 ще бомбят Москва ама

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Иван":

    Срещу атома на гол тумбак с томаховка излиза ли се бре?

    00:01 27.09.2026

  • 21 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Германските тъпаци съдействаха за взривяването на собствения им газопровод от украинските нацисти, който ги остави като риби на сухо, а сега обвиняват руснаците за някакво дронче от Тему , което си стояло на някакво летище....тия са наистина страшно изпаднали.

    00:03 27.09.2026

  • 22 Още

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ицо":

    Ли не си правил секс, муци? Кака ще те образова какво е човка.

    00:04 27.09.2026