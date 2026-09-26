Германският външен министър: Не постигнахме съгласие по ключови въпроси. Лавров: Не чух нищо по-различно на срещата

Дали ще има следващи разговори, зависи до голяма степен от Русия, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, след като днес се срещна с руския си колега Сергей Лавров в Ню Йорк, предаде ДПА, съобщи БТА.

Срещата се състоя в кулоарите на Общото събрание на ООН и бе първата им двустранна среща от началото на войната в Украйна през 2022 г. Разговорът продължи малко повече от 20 минути и завърши с ръкостискане между двамата министри.

Още новини от Украйна

Лавров заяви, че не вижда напредък след разговорите с Вадефул. Той каза, че не е "чул нищо по-различно" от това, което Берлин заявява публично всеки ден. Руският министър отбеляза, че Германия е поискала срещата вчера, "в последния момент". По думите му разговорът е оставил у него "впечатлението, че има скрито послание: "Дойдох при теб, проявих снизхождение към теб".

Лавров заяви пред ДПА, че е останал с впечатлението, че Вадефул е очаквал Русия да направи отстъпки по въпросите за Украйна и корабоплаването в Черно море в замяна на срещата.

От своя страна Вадефул заяви, че след разговора с Лавров остават дълбоки разногласия относно усилията за прекратяване на войната в Украйна. "Беше интензивен разговор. Разбира се, не постигнахме съгласие по ключови въпроси", каза министърът. Той обясни, че е "предложил деескалация, особено по отношение на ситуацията в Украйна, но това не е срещнало разбиране".

Германският министър подчерта, че за него е било важно ясно да заяви, че Берлин "не приема действия като инцидента с дрон в Лайпциг и че това е ескалация, която е недопустима". Той добави, че е предупредил Русия да не продължава по този път. "Можем да се защитим, можем да отстоим позициите си и ще го направим", заяви Вадефул.

Германското правителство държи Русия отговорна за инцидента с невзривен дрон, носещ експлозиви, на летището в Лайпциг. Москва отхвърля всякаква отговорност за случилото се.

"Ако Русия е готова за конструктивен диалог и най-вече, ако е готова да спре войната срещу Украйна, тогава преговорите със сигурност ще бъдат възможни", заяви Вадефул.

Той каза, че много от колегите му са го призовали да остане отворен за разговори с Русия, като са изтъкнали, че "в даден момент преките преговори трябва да бъдат възобновени". Вадефул подчерта също, че не иска европейците да оставят всички контакти с Русия изцяло в ръцете на САЩ.

Според него между позициите на Берлин и Москва има категорични различия, "но и те трябва да бъдат обсъждани", тъй като "дори по време на Студената война диалогът не е прекъсвал". "Сметнах, че в този момент е правилно да потърся първа възможност за обмен на мнения", каза той.

Вадефул отбеляза, че принципът Украйна да не бъде обсъждана без участието на самата страна остава в сила. "Аз не преговарям за Украйна. Това е задача на самите украинци. Призовавам Русия да разговаря с Украйна", заяви германският външен министър.