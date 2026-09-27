Тухел: След десетата минута бяхме по-добрият отбор; Де ла Фуенте призна за спад след обратa

Испания победи Англия с 3:2 на „Уембли“ в първия кръг от Лига А, група A3 на Лигата на нациите. Световният шампион поведе рано, допусна обрат до 1:2, но стигна до победата след пропусната дузпа на Хари Кейн и голове на Алекс Баена и Микел Оярсабал.

Ламин Ямал откри резултата още във втората минута след грешка в отбраната на домакините. Англия отговори с по-силен период в края на първото полувреме. Антъни Гордън изравни в 36-ата минута след бърза атака, започната от Джуд Белингам, а четири минути по-късно Кейн направи 2:1.

Ключовият момент дойде в 55-ата минута. След преглед на ситуацията с ВАР беше отсъдена дузпа за нарушение на Родри срещу Белингам. Кейн се подхлъзна при изпълнението и прати топката в напречната греда. Испания изравни в 60-ата минута чрез Баена, а Оярсабал оформи крайния резултат в 74-ата.

Тухел: След десетата минута бяхме по-добрият отбор

Томас Тухел защити представянето на Англия, въпреки че тимът му започна кампанията със загуба. „След десетата минута мисля, че бяхме по-добрият отбор“, заяви селекционерът след мача. Според него Англия е създала достатъчно положения, но е била наказана за допуснатите грешки.

Тухел определи двубоя като мач с положителни елементи за неговия състав, но и с проблеми в защитата. Анализът на Sky Sports акцентира върху контраста между силната атака на Англия и индивидуалните грешки, които са позволили на Испания да се върне в мача.

Де ла Фуенте призна за спад след обратa

Луис де ла Фуенте не скри, че Испания е загубила контрол върху срещата след първоначалното си предимство. „Имахме четири минути на изключване“, каза испанският селекционер, коментирайки периода, в който Англия вкара два гола и обърна резултата.

Испания обаче реагира след почивката и използва пропуска на Кейн. Баена върна равенството, а Оярсабал завърши обрата. За световния шампион това беше победа в първия мач след триумфа на Мондиал 2026 и пореден успех срещу Англия след финала на Евро 2024.

Медиите видяха познат проблем за Англия

Английският анализ на Гардиън определи поражението като различна версия на познатия проблем на отбора: силно начало или добър период, последван от спад под натиска на съперника. Изданието отбелязва, че Англия е имала моменти, в които е затруднила Испания, но не е успяла да задържи преднината си.

Испания започна турнира с три точки, а Англия остана без актив след първия си мач. В група A3 са още Хърватия и Чехия. Англичаните гостуват на Чехия на 29 септември, докато Испания приема Хърватия същия ден.

Източници: Скай Спортс, Гардиън