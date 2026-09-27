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Съседите ни се смеят: Исторически провал за българите

Съседите ни се смеят: Исторически провал за българите

27 Септември, 2026 06:36 1 441 13

  • люксембург-
  • българия-
  • лига на нациите-
  • джеф страсер-
  • леандро барейро

Медиите в Люксембург определиха успеха с 2:1 като силен старт в Лигата на нациите, а международното отразяване акцентира върху първата загуба на България от този съперник.

Съседите ни се смеят: Исторически провал за българите - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Люксембург започна с победа участието си в Лигата на нациите, след като обърна България с 2:1 на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Домакините поведоха чрез Асен Чандъров в 18-ата минута, но Леандро Барейро изравни в 37-ата, а Винсент Тил донесе успеха на гостите в 67-ата минута.

Това е първа победа на Люксембург срещу България. До мача съперниците имаха 17 срещи, в които българският отбор беше записал 14 успеха, а три двубоя бяха завършили наравно. Международното отразяване определи резултата като исторически за Люксембург, докато в България поражението беше посрещнато като тежък удар за националния тим.

Как реагираха в Люксембург

RTL Today акцентира върху характера на гостите, които не се пречупиха след ранния гол на България и стигнаха до пълен обрат. Медията определи попадението на Барейро като връщане на Люксембург в мача, а гола на Тил като решаващ момент по пътя към първите точки в турнира.

В предварителния коментар на RTL Люксембург селекционерът Джеф Страсер беше поставил ясна цел пред отбора: „Искаме отбор, който излиза на терена, за да печели.“ След победата в Пловдив тази позиция получи практическо потвърждение още в първия мач от новата кампания.

Самият мач имаше допълнителна стойност за Люксембург, тъй като предишните две срещи с България през 2024 г. не донесоха гол за „червените лъвове“ – 0:0 в Пловдив и загуба с 0:1 у дома. Този път тимът вкара два пъти и прекъсна продължителното превъзходство на българите в преките двубои.

Какво пишат международните медии

Румънският GSP определи загубата като исторически провал за България и обърна внимание, че тя е дошла у дома, след като националният тим е повел в резултата. В международните публикации основният акцент е върху контраста между ранното предимство на домакините и по-доброто използване на моментите от страна на Люксембург.

Успехът даде на Люксембург три точки в група C4. Следващият мач на отбора е домакинство срещу Исландия на 29 септември, а на 6 октомври е предвиден нов двубой с България, този път в Люксембург.

Източници: RTL Люксембург, RTL Today


Люксембург
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    19 0 Отговор
    Да остане само аматьорски футбол.

    06:54 27.09.2026

  • 2 Красимир Петров

    22 2 Отговор
    Некадърен БФС=некадърен футбол.Български футбол не гледам от 25 години.

    Коментиран от #8

    06:58 27.09.2026

  • 3 Гонзик

    11 2 Отговор
    Важното е, че още сме в топ 100 на ФИФА, верно в края, ама сме там. Ако, не бех аз щехме да паднем още по-лошо.

    07:06 27.09.2026

  • 4 Хи хи хи . Голям майтап !

    16 0 Отговор
    Закривай националния отбор и целия футбол във България , тия татуираните маймуни за нищо не стават !!!!!!! Само пари на вятъра дайте ги на щангистите ни !!!!!!

    07:11 27.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ааааааа не !

    16 0 Отговор
    Люксембург нямат професионален футбол като нас , отборът им е сбирщина от бармани , сервитьори , касиери .....и не наливат милиони за тоя които духа .....затова ни бият когато си искат ......нашите момчета са големи профисионалисти затова падат всеки път от всеки които излезе срещу тях !!!!!! Увеличете им заплатите !!!!

    07:16 27.09.2026

  • 7 СРАМ , СРАМ , СРАМ

    11 0 Отговор
    И ПОЗОР !!

    07:17 27.09.2026

  • 8 Левски 1914

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Футбола го съсипаха Борисов , Домусчиев и Ганчев, те направиха МЕНТЕТО и специално за МЕНТЕТО нова лига.

    07:23 27.09.2026

  • 9 каквото ръководството на бфс

    6 1 Отговор
    Такъвя е и футбола ни.......

    07:25 27.09.2026

  • 10 Осмокласник

    5 0 Отговор
    Както каза гУЗнЬо, "и всички вие журналистите да гледаме в една посока, не моЕ някВи хора в ДЕНЯ НА БЛАГОДАРНОСТТА да излизат примерно и да критикуват и да говорят някВи неща."
    Та разберете хора, бизнесът върви, който иска да си троши нервите с антирекордите на кючекчиите. За мен е добре да се закрие националния отбор и след 10 години ако нещо се е променило, да се пробват новите момчета. Дотогава няма смисъл само да се пилеят средства по тях докато примерно щангистите ни ходят и вземат някакви медали, но се налага да се подготвят по мазета и гаражи. Не ги знам още как стоят в тази държава, ами не си бият шута към Катар или нещо такова. И то са роми, но въпреки това стоят.
    гУЗнЬо служи на същите хора на които служеше и Перукан Бог да го прости. Парите управляват и толкова, на никой не му дреме за футбола. На един му дремеше и се опита да заеме поста, обаче нашите пробити кубчета са толкова зависими, че не му позволиха да развали баницата.

    07:25 27.09.2026

  • 11 Много ясно, че ще се смеят!

    9 0 Отговор
    След като станахме за посмешище, какво да очакваме, да ни се възхищават ли?🤥

    07:25 27.09.2026

  • 12 Линда

    2 0 Отговор
    Аз от както се помня сме абонати на Люксембург

    07:35 27.09.2026

  • 13 Αлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Някой будала, ако се е надявал да спечелим групата лесно, сега се надява да не сме последни.

    07:46 27.09.2026

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