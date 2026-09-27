Съседите ни се смеят: Исторически провал за българите

Люксембург започна с победа участието си в Лигата на нациите, след като обърна България с 2:1 на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Домакините поведоха чрез Асен Чандъров в 18-ата минута, но Леандро Барейро изравни в 37-ата, а Винсент Тил донесе успеха на гостите в 67-ата минута.

Това е първа победа на Люксембург срещу България. До мача съперниците имаха 17 срещи, в които българският отбор беше записал 14 успеха, а три двубоя бяха завършили наравно. Международното отразяване определи резултата като исторически за Люксембург, докато в България поражението беше посрещнато като тежък удар за националния тим.

Как реагираха в Люксембург

RTL Today акцентира върху характера на гостите, които не се пречупиха след ранния гол на България и стигнаха до пълен обрат. Медията определи попадението на Барейро като връщане на Люксембург в мача, а гола на Тил като решаващ момент по пътя към първите точки в турнира.

В предварителния коментар на RTL Люксембург селекционерът Джеф Страсер беше поставил ясна цел пред отбора: „Искаме отбор, който излиза на терена, за да печели.“ След победата в Пловдив тази позиция получи практическо потвърждение още в първия мач от новата кампания.

Самият мач имаше допълнителна стойност за Люксембург, тъй като предишните две срещи с България през 2024 г. не донесоха гол за „червените лъвове“ – 0:0 в Пловдив и загуба с 0:1 у дома. Този път тимът вкара два пъти и прекъсна продължителното превъзходство на българите в преките двубои.

Какво пишат международните медии

Румънският GSP определи загубата като исторически провал за България и обърна внимание, че тя е дошла у дома, след като националният тим е повел в резултата. В международните публикации основният акцент е върху контраста между ранното предимство на домакините и по-доброто използване на моментите от страна на Люксембург.

Успехът даде на Люксембург три точки в група C4. Следващият мач на отбора е домакинство срещу Исландия на 29 септември, а на 6 октомври е предвиден нов двубой с България, този път в Люксембург.

Източници: RTL Люксембург, RTL Today