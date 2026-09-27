Съседите ни се смеят: Исторически провал за българите

Люксембург започна с победа участието си в Лигата на нациите, след като обърна България с 2:1 на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Домакините поведоха чрез Асен Чандъров в 18-ата минута, но Леандро Барейро изравни в 37-ата, а Винсент Тил донесе успеха на гостите в 67-ата минута.
Това е първа победа на Люксембург срещу България. До мача съперниците имаха 17 срещи, в които българският отбор беше записал 14 успеха, а три двубоя бяха завършили наравно. Международното отразяване определи резултата като исторически за Люксембург, докато в България поражението беше посрещнато като тежък удар за националния тим.
Как реагираха в Люксембург
RTL Today акцентира върху характера на гостите, които не се пречупиха след ранния гол на България и стигнаха до пълен обрат. Медията определи попадението на Барейро като връщане на Люксембург в мача, а гола на Тил като решаващ момент по пътя към първите точки в турнира.
В предварителния коментар на RTL Люксембург селекционерът Джеф Страсер беше поставил ясна цел пред отбора: „Искаме отбор, който излиза на терена, за да печели.“ След победата в Пловдив тази позиция получи практическо потвърждение още в първия мач от новата кампания.
Самият мач имаше допълнителна стойност за Люксембург, тъй като предишните две срещи с България през 2024 г. не донесоха гол за „червените лъвове“ – 0:0 в Пловдив и загуба с 0:1 у дома. Този път тимът вкара два пъти и прекъсна продължителното превъзходство на българите в преките двубои.
Какво пишат международните медии
Румънският GSP определи загубата като исторически провал за България и обърна внимание, че тя е дошла у дома, след като националният тим е повел в резултата. В международните публикации основният акцент е върху контраста между ранното предимство на домакините и по-доброто използване на моментите от страна на Люксембург.
Успехът даде на Люксембург три точки в група C4. Следващият мач на отбора е домакинство срещу Исландия на 29 септември, а на 6 октомври е предвиден нов двубой с България, този път в Люксембург.
Източници: RTL Люксембург, RTL Today
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
06:54 27.09.2026
2 Красимир Петров
Коментиран от #8
06:58 27.09.2026
3 Гонзик
07:06 27.09.2026
4 Хи хи хи . Голям майтап !
07:11 27.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ааааааа не !
07:16 27.09.2026
7 СРАМ , СРАМ , СРАМ
07:17 27.09.2026
8 Левски 1914
До коментар #2 от "Красимир Петров":Футбола го съсипаха Борисов , Домусчиев и Ганчев, те направиха МЕНТЕТО и специално за МЕНТЕТО нова лига.
07:23 27.09.2026
9 каквото ръководството на бфс
07:25 27.09.2026
10 Осмокласник
Та разберете хора, бизнесът върви, който иска да си троши нервите с антирекордите на кючекчиите. За мен е добре да се закрие националния отбор и след 10 години ако нещо се е променило, да се пробват новите момчета. Дотогава няма смисъл само да се пилеят средства по тях докато примерно щангистите ни ходят и вземат някакви медали, но се налага да се подготвят по мазета и гаражи. Не ги знам още как стоят в тази държава, ами не си бият шута към Катар или нещо такова. И то са роми, но въпреки това стоят.
гУЗнЬо служи на същите хора на които служеше и Перукан Бог да го прости. Парите управляват и толкова, на никой не му дреме за футбола. На един му дремеше и се опита да заеме поста, обаче нашите пробити кубчета са толкова зависими, че не му позволиха да развали баницата.
07:25 27.09.2026
11 Много ясно, че ще се смеят!
07:25 27.09.2026
12 Линда
07:35 27.09.2026
13 Αлфа Bълкът
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