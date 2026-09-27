Рууд и Зверев изведоха Европа напред за Купа „Лейвър“

Каспер Рууд и Александър Зверев изведоха Отборът на Европа напред в Купа „Лейвър“, след като спечелиха решаващия мач на двойки срещу Александър Бублик и Брандън Накашима с 6:4, 7:6 (9:7). Успехът в зала „The O2“ в Лондон донесе преднина от 7:5 точки преди последния ден на турнира.

Двубоят остана оспорван до края. След като взеха първия сет с 6:4, Рууд и Зверев стигнаха до тайбрек във втория. Европейският тандем го спечели с 9:7 и затвори вечерната програма с победа, която промени водачеството в общото класиране.

В публикация, цитирана от Sportal, представянето на Рууд и Зверев беше обобщено така: „Каспер Рууд и Александър Зверев донесоха победата, която изведе Европа напред преди решителния ден.“

Обрати през целия съботен ден

Отборът на света започна съботата с преднина от 5:3 точки. Алекс де Минор направи обрат срещу Александър Зверев, а Лърнър Тийн победи Флавио Коболи, с което световният тим натрупа аванс.

Европа отговори с успех на Карлос Алкарас срещу Тейлър Фриц. Испанецът спаси два мачбола и спечели, за да изравни резултата до 5:5 точки. Така последният мач на двойки се превърна в пряк спор за предимството преди неделя.

Съботната програма се отличи и с необичайно много тайбреци. В рамките на осемте сета и мача за деня бяха разиграни общо шест тайбрека. Сред зрителите край корта бяха Роджър Федерер и Анди Мъри.

Финалният ден носи по три точки

Разликата между двата отбора остава малка, но значението на всяка следваща среща ще бъде по-голямо. Докато в събота победата носеше две точки, в неделя всяко спечелено съревнование ще носи по три.

Крайната победа в Купа „Лейвър“ ще отиде при отбора, който първи достигне 13 точки. Европа започва решителната фаза със 7:5, а Отборът на света ще трябва да навакса изоставането още в първите срещи.

Източници: Спортал