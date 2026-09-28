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Грузия и Украйна не си вкараха гол в Тбилиси

Грузия и Украйна не си вкараха гол в Тбилиси

28 Септември, 2026 20:58 423 1

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Северна Ирландия и Унгария ще се изправят един срещу друг по-късно днес

Грузия и Украйна не си вкараха гол в Тбилиси - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Грузия и Украйна завършиха 0:0 в двубой от втория кръг на група 2 в Лига B на Лигата на нациите. Срещата се игра в грузинската столица Тбилиси.

Домакините отново демонстрираха по-агресивна игра и бяха по-активният отбор на терена, но за втори пореден мач не успяха да намерят пътя към противниковата врата. След поражението от Северна Ирландия в първия кръг Грузия този път успя да запази мрежата си суха и спечели първата си точка в турнира.

С равенството грузинците заемат третото място в групата.

Украйна пък продължава да бъде начело с актив от четири точки. Тимът започна участието си в Лигата на нациите с победа, а срещу Грузия добави още една точка към актива си.

В другия мач от групата Северна Ирландия и Унгария ще се изправят един срещу друг по-късно днес в Белфаст.


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  • 1 И на двете

    2 0 Отговор
    Ротшилдиът им го вкара гол

    21:00 28.09.2026

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