Грузия и Украйна не си вкараха гол в Тбилиси

Грузия и Украйна завършиха 0:0 в двубой от втория кръг на група 2 в Лига B на Лигата на нациите. Срещата се игра в грузинската столица Тбилиси.

Домакините отново демонстрираха по-агресивна игра и бяха по-активният отбор на терена, но за втори пореден мач не успяха да намерят пътя към противниковата врата. След поражението от Северна Ирландия в първия кръг Грузия този път успя да запази мрежата си суха и спечели първата си точка в турнира.

С равенството грузинците заемат третото място в групата.

Украйна пък продължава да бъде начело с актив от четири точки. Тимът започна участието си в Лигата на нациите с победа, а срещу Грузия добави още една точка към актива си.

В другия мач от групата Северна Ирландия и Унгария ще се изправят един срещу друг по-късно днес в Белфаст.