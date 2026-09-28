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Балтийските държави наложиха санкции срещу руски олигарси, изключени от санкциите на ЕС
  Тема: Украйна

Балтийските държави наложиха санкции срещу руски олигарси, изключени от санкциите на ЕС

28 Септември, 2026 20:43 777 17

  • санкции-
  • литва-
  • ес-
  • русия-
  • алишер усманов-
  • михаил фридман-
  • латвия-
  • естония

ЕС извади тези близки до Кремъл милиардери от списъка на санкционираните лица - под натиска на Франция и Люксембург

Балтийските държави наложиха санкции срещу руски олигарси, изключени от санкциите на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Литва обяви днес, че се е присъединила към Латвия и Естония в налагането на санкции срещу руските олигарси Алишер Усманов и Михаил Фридман, които миналата седмица бяха извадени от санкционния списък на Европейския съюз, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Тази инициатива на трите балтийски държави - бивши съветски републики, граничещи с Русия и понастоящем страни членки на ЕС и НАТО - е вследствие на решението на ЕС да извади тези близки до Кремъл милиардери от списъка на санкционираните лица, взето под натиска на Франция и Люксембург миналата седмица.

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"По инициатива на Министерството на външните работи, вътрешното министерство взе решение за включването на Усманов и Фридман в списъка с нежелани лица (персона нон грата - бел. ред.)", заяви говорителят на литовската миграционна служба Рокас Пукинскас.

"Олигарсите са част от руската военна машина. На "касиерите" на режима не трябва да се позволява да се чувстват комфортно в Европа, докато украинците биват убивани", заяви миналата седмица литовският премиер Миндаугас Синкевичус в отговор на решението на ЕС.

Латвия, която първоначално се противопостави на отмяната на санкциите на ЕС, преди да отстъпи под натиска, също прие санкции срещу двамата олигарси, съобщи държавната медия Ел Ес Ем.

Естония обяви национални санкции срещу двамата олигарси миналата седмица. "Усманов и Фридман продължават да подкрепят руската агресия срещу Украйна и допринасят за нейното продължаване", посочи естонският външен министър Маргус Цахкна.

Украйна осъди, по думите му, "позорното и неоправдано" отменяне на европейските санкции срещу тези двама олигарси, посочва АФП. За всеобща изненада Франция поиска от ЕС да отмени санкциите си срещу руския милиардер от узбекски произход Алишер Усманов, аргументирайки се с въпроси, свързани с "националната сигурност".

На следващия ден след отмяната на санкциите срещу Усманов азербайджанските власти, с които той се смята за близък, амнистираха и освободиха французин, осъден за шпионаж в страната, когото директорът на френската служба за външно разузнаване бе отишъл лично да вземе от Баку.

От своя страна Люксембург беше постигнал отмяната на санкциите срещу милиардера с двойно руско и израелско гражданство Михаил Фридман, който по съдебен път изискваше от Великото херцогство 15 млрд. евро обезщетение. Литва, Латвия и Естония, които бяха окупирани от Съветския съюз в края на Втората световна война, се смятат за най-вероятните потенциални цели на руски провокации, отбелязва АФП.


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А РУСКИТЕ ОЛИГАРСИ

    25 4 Отговор
    Си го преместиха в другия крачол.

    20:46 28.09.2026

  • 2 Агафангел

    17 2 Отговор
    Мария, искате ли да помогнете на 🐷🐷🐷 Украйна?

    Като сестра на милосърдието?

    Коментиран от #4

    20:46 28.09.2026

  • 3 Кина

    28 2 Отговор
    Какви санкции могат да наложат балтийските държави..? Те са пръднята на ЕС ..!

    20:49 28.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    23 1 Отговор
    Мишките, които трудно могат да бъдат открити на картата, се правят на лъвове... ама хартиени...

    20:51 28.09.2026

  • 7 Мария, на бай Танас отрочето

    19 1 Отговор
    Бълхите ощипали мечката.

    20:52 28.09.2026

  • 8 Тъз Мария не съществува

    14 1 Отговор
    това е бот, преписващ от някакви умрели медии, укромедии.

    20:54 28.09.2026

  • 9 ЯВНО КАЯ КАЛАС

    14 1 Отговор
    Пак е пръднала.

    20:56 28.09.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    12 2 Отговор
    Балтийските пудели са тотални побъркани и някой ден ще се задавят в отровата си... лошо, че ще опитат да завлекат и нас

    20:57 28.09.2026

  • 11 Бълхи

    12 1 Отговор
    некви нищожни,повервали си.
    Путин нежно ще си го премести!

    20:58 28.09.2026

  • 12 ГОЛЕМИЯ ВЪПРОС Е

    10 2 Отговор
    Балтийските държави въобще държави ли са?

    21:03 28.09.2026

  • 13 Укр

    6 1 Отговор
    Балтийските джуджета...

    21:05 28.09.2026

  • 14 Мухахаха

    5 0 Отговор
    Пинчарите се опитват да джафкат

    21:08 28.09.2026

  • 15 Много Известен Съветски Актьор

    1 2 Отговор
    Алишер Усманов и Михаил Фридман- типично руски, "православни" екземпляри от Блатният Зоопарк. Интересно с какво са толкова "ценни" за Запада тези олигарси? Явно "доброволно" са инвестирали големи суми в определени европейски компании, за да разпъват над тях "чадър". Путин как ли приема такова "внимание" от страна на европейците към тези персони и налагането на санкции към други. Дали са му близки или ще чуем и за тях, че "скоропостижно" са "освободили терена".

    21:19 28.09.2026

  • 16 Русия

    4 2 Отговор
    Двамата олигарси са предложили на Великият В.Путин да купят трите фалирали държави за да си изхвърля Русия отпадъците там.Да направят най голямото сметище в света.Предложението е прието !!!

    21:23 28.09.2026

  • 17 лекар

    1 0 Отговор
    Тези дебилни нищожества не заслужават да бъдат споменавани.А и не са интересни

    21:43 28.09.2026

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