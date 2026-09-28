Балтийските държави наложиха санкции срещу руски олигарси, изключени от санкциите на ЕС

Литва обяви днес, че се е присъединила към Латвия и Естония в налагането на санкции срещу руските олигарси Алишер Усманов и Михаил Фридман, които миналата седмица бяха извадени от санкционния списък на Европейския съюз, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Тази инициатива на трите балтийски държави - бивши съветски републики, граничещи с Русия и понастоящем страни членки на ЕС и НАТО - е вследствие на решението на ЕС да извади тези близки до Кремъл милиардери от списъка на санкционираните лица, взето под натиска на Франция и Люксембург миналата седмица.
"По инициатива на Министерството на външните работи, вътрешното министерство взе решение за включването на Усманов и Фридман в списъка с нежелани лица (персона нон грата - бел. ред.)", заяви говорителят на литовската миграционна служба Рокас Пукинскас.
"Олигарсите са част от руската военна машина. На "касиерите" на режима не трябва да се позволява да се чувстват комфортно в Европа, докато украинците биват убивани", заяви миналата седмица литовският премиер Миндаугас Синкевичус в отговор на решението на ЕС.
Латвия, която първоначално се противопостави на отмяната на санкциите на ЕС, преди да отстъпи под натиска, също прие санкции срещу двамата олигарси, съобщи държавната медия Ел Ес Ем.
Естония обяви национални санкции срещу двамата олигарси миналата седмица. "Усманов и Фридман продължават да подкрепят руската агресия срещу Украйна и допринасят за нейното продължаване", посочи естонският външен министър Маргус Цахкна.
Украйна осъди, по думите му, "позорното и неоправдано" отменяне на европейските санкции срещу тези двама олигарси, посочва АФП. За всеобща изненада Франция поиска от ЕС да отмени санкциите си срещу руския милиардер от узбекски произход Алишер Усманов, аргументирайки се с въпроси, свързани с "националната сигурност".
На следващия ден след отмяната на санкциите срещу Усманов азербайджанските власти, с които той се смята за близък, амнистираха и освободиха французин, осъден за шпионаж в страната, когото директорът на френската служба за външно разузнаване бе отишъл лично да вземе от Баку.
От своя страна Люксембург беше постигнал отмяната на санкциите срещу милиардера с двойно руско и израелско гражданство Михаил Фридман, който по съдебен път изискваше от Великото херцогство 15 млрд. евро обезщетение. Литва, Латвия и Естония, които бяха окупирани от Съветския съюз в края на Втората световна война, се смятат за най-вероятните потенциални цели на руски провокации, отбелязва АФП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А РУСКИТЕ ОЛИГАРСИ
20:46 28.09.2026
2 Агафангел
Като сестра на милосърдието?
Коментиран от #4
20:46 28.09.2026
3 Кина
20:49 28.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
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