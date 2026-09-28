Локомотив Пловдив няма да сменя тревата на „Христо Бонев“, залага на регенерация

Ръководството на Локомотив Пловдив е взело решение да не подменя тревното покритие на стадион „Христо Бонев“. Вместо цялостна смяна на терена клубът отново ще прибегне до процедура по регенерация.

Предвидените дейности включват аериране, подсяване и опесъчаване. Подобна процедура вече е извършвана няколко пъти през последните години, но резултатите не са били достатъчно трайни и теренът отново е срещал проблеми.

Сега предстои да стане ясно дали Българският футболен съюз ще даде разрешение на „смърфовете“ да домакинстват на собственото си съоръжение след подновяването на първенството.

От БФС вече са поставили редица изисквания към клуба, които трябва да бъдат изпълнени, за да може стадионът да получи необходимото разрешение за провеждане на официални срещи.