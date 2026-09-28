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Локомотив Пловдив няма да сменя тревата на „Христо Бонев“, залага на регенерация

Локомотив Пловдив няма да сменя тревата на „Христо Бонев“, залага на регенерация

28 Септември, 2026 20:45 532 2

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Предвидените дейности включват аериране, подсяване и опесъчаване

Локомотив Пловдив няма да сменя тревата на „Христо Бонев“, залага на регенерация - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на Локомотив Пловдив е взело решение да не подменя тревното покритие на стадион „Христо Бонев“. Вместо цялостна смяна на терена клубът отново ще прибегне до процедура по регенерация.

Предвидените дейности включват аериране, подсяване и опесъчаване. Подобна процедура вече е извършвана няколко пъти през последните години, но резултатите не са били достатъчно трайни и теренът отново е срещал проблеми.

Сега предстои да стане ясно дали Българският футболен съюз ще даде разрешение на „смърфовете“ да домакинстват на собственото си съоръжение след подновяването на първенството.

От БФС вече са поставили редица изисквания към клуба, които трябва да бъдат изпълнени, за да може стадионът да получи необходимото разрешение за провеждане на официални срещи.


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    1 0 Отговор
    Много кражба, вместо да ремонтират Ст. Пловдив където комунистите бяха предвидели почти всичко облицовки от мрамор, гранит,а Лаута подове и стени боя и милиони не стигат кражба и кражба отново.

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