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Нова контузия в Ливърпул

Нова контузия в Ливърпул

28 Септември, 2026 18:34 525 0

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  • контузия-
  • манчестър сити

Коди Гакпо се контузи по време на ангажиментите си с националния отбор

Нова контузия в Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Настоящата пауза за международни мачове се оказва изключително неблагоприятна за Ливърпул. След Александър Исак, още един нападател - Коди Гакпо, се контузи по време на ангажиментите си с националния отбор, пише агенция АП.

Гакпо напусна терена принудително още в 17-ата минута при победата на Нидерландия над Сърбия с 2:1 в двубой от Лигата на нациите в неделя. Няколко минути по-рано нидерландецът получи травма в глезена, опита да продължи играта, но в крайна сметка се наложи да бъде заменен.

Така проблемите за мениджъра на мърсисайдци се увеличават преди ключовия сблъсък.

Първият мач на Ливърпул след паузата е големият сблъсък срещу Манчестър Сити на „Анфийлд“ на 11 октомври.


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