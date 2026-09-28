Нова контузия в Ливърпул

Настоящата пауза за международни мачове се оказва изключително неблагоприятна за Ливърпул. След Александър Исак, още един нападател - Коди Гакпо, се контузи по време на ангажиментите си с националния отбор, пише агенция АП.

Гакпо напусна терена принудително още в 17-ата минута при победата на Нидерландия над Сърбия с 2:1 в двубой от Лигата на нациите в неделя. Няколко минути по-рано нидерландецът получи травма в глезена, опита да продължи играта, но в крайна сметка се наложи да бъде заменен.

Така проблемите за мениджъра на мърсисайдци се увеличават преди ключовия сблъсък.

Първият мач на Ливърпул след паузата е големият сблъсък срещу Манчестър Сити на „Анфийлд“ на 11 октомври.