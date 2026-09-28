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Пьотр Нестеров проби в основната схема на Чалънджъра в Порто

Пьотр Нестеров проби в основната схема на Чалънджъра в Порто

28 Септември, 2026 19:17 425 0

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  • тенис

В Порто трябваше да участва и Григор Димитров, но се отказа заради контузия

Пьотр Нестеров проби в основната схема на Чалънджъра в Порто - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за основната схема на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 125" в Порто (Португалия) с награден фонд 203 900 евро.

23-годишният българин, поставен под №2 в пресявките, надигра седмия в схемата Марко Топо (Германия) с 6:4, 6:2 за 73 минути игра.

Първият сет бе решен с един пробив, с който Нестеров поведе с 2:1. Въпреки че германецът отрази четири сетбола при 5:4 и имаше шанс да върне брейка, българинът затвори частта със сервис на нула и поведе в резултата.

Във втората част Нестеров спечели четири поредни гейма и не остави шанс на съперника си до края на срещата.

Така българинът заработи 5 точки за световната ранглиста и ще продължи участието си утре в основната схема.

В Порто трябваше да участва и Григор Димитров, но първата ракета на България се отказа заради контузия в лявото коляно.


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