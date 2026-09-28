Пьотр Нестеров проби в основната схема на Чалънджъра в Порто

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за основната схема на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 125" в Порто (Португалия) с награден фонд 203 900 евро.

23-годишният българин, поставен под №2 в пресявките, надигра седмия в схемата Марко Топо (Германия) с 6:4, 6:2 за 73 минути игра.

Първият сет бе решен с един пробив, с който Нестеров поведе с 2:1. Въпреки че германецът отрази четири сетбола при 5:4 и имаше шанс да върне брейка, българинът затвори частта със сервис на нула и поведе в резултата.

Във втората част Нестеров спечели четири поредни гейма и не остави шанс на съперника си до края на срещата.

Така българинът заработи 5 точки за световната ранглиста и ще продължи участието си утре в основната схема.

В Порто трябваше да участва и Григор Димитров, но първата ракета на България се отказа заради контузия в лявото коляно.