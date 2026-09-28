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Александър Димитров: Цялата отговорност за резултатите е моя

Александър Димитров: Цялата отговорност за резултатите е моя

28 Септември, 2026 20:19 588 9

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На българския национален отбор по футбол предстои мач срещу Естония в Лигата на нациите

Александър Димитров: Цялата отговорност за резултатите е моя - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров говори преди предстоящия мач на „лъвовете“ срещу Естония в Лигата на нациите. България започна турнира със загуба с 1:2 от Люксембург, докато Естония завърши 1:1 с фаворита в групата Исландия.

Димитров призова футболистите си да оставят поражението зад гърба си и да насочат вниманието си към предстоящия двубой.

„Не можем да върнем времето назад. Можем само да си извадим поуки от загубата и да влезем с позитивизъм в мача с Естония. Знаем, че този отбор е в подем и е изпълнен с положителни емоции след равенството с Исландия и спечелването на Балтийската купа. Ние също ще се опитаме да подходим позитивно“, заяви селекционерът.

Той коментира и трудния период, през който преминава българският национален отбор, като подчерта, че не трябва да се живее с успехите от миналото.

„Да, не сме в ситуацията, в която бяхме през 90-те години, когато всички се гордеехме с националния отбор, но аз знам едно – няма все да е така. Важно е да не живеем в миналото, а в настоящето и да се съобразяваме с настоящите ситуации“, каза Димитров.

Селекционерът потвърди, че Теодор Иванов няма да бъде на разположение за срещата заради контузия. Защитникът е получил разтежение. Димитров уточни, че други здравословни проблеми в състава няма.

„Всеки един може да започне като титуляр в този прозорец от четири мача. Много селекционери преди мен не са намерили начин да пречупят прокобата, надали аз ще съм най-умният или първият. Начинът е себераздаване“, коментира наставникът.

Димитров заяви още, че приема критиките към себе си и поема отговорността за резултатите на националния отбор.

„През времето към мен като селекционер е имало много негативизъм, приел съм го. Сядайки на това място, съм знаел какво ще последва при негативни резултати. За тези резултати цялата отговорност нося аз“, подчерта той.

Наставникът очаква България да покаже по-различно лице срещу Естония и да бъде по-агресивна на терена.

„Искаме да победим Естония, да играем агресивно и да покажем по-добро лице. Люксембург притежава добра енергия и физика, комплектован отбор с добре събрани линии. Много дисциплинирани са в защита и безкомпромисни. Това трябва да го преодолеем. Искам да печелим единоборствата – срещу Люксембург отстъпихме, а не трябваше. Трябва да сме по-ефективни в атакуващата фаза“, завърши Александър Димитров.


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  • 1 Смешници

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    Гонзо напълни първеството със сбирток от чужбина , а този се прави на Левски " Сам съм други няма" Ми да подава оставка и да се маха , като е толкова некъдърен!

    20:35 28.09.2026

  • 2 ААААА

    8 0 Отговор
    нормално, след еуфорията през пролетта срещу Индонезия и Соломоновите острови, нещата са мястото си. Но има и светъл лъч и това е група Д.

    20:36 28.09.2026

  • 3 Гост

    7 1 Отговор
    Не е твоя бе Сашо! Отговорността е на Гонзо и сие и на собствениците на отбори, които чрез тях крадат и перат пари. Как да направиш мъжки отбор като в "българските" отбори я има, я няма 1 българче за миризма. Ти постигна някакви успехи с юношите - българчета! И ченокожите футболисти не са виновни, момчетата са дошли да си изкарват хляба. Така, че чужда вина не поемай!

    20:39 28.09.2026

  • 4 България

    8 0 Отговор
    ОСТАВКА ПАЛЯЧОО НИЩО НЕ СТАВА ОТ ТЕБ НЕГОДНИК !!!

    20:40 28.09.2026

  • 5 България

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    ОСТАВКА ПАЛЯЧОО НИЩО НЕ СТАВА ОТ ТЕБ НЕГОДНИК !!!

    20:41 28.09.2026

  • 6 Поема вината , ама не връща заплата

    6 0 Отговор
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    20:42 28.09.2026

  • 7 Конелиано

    4 0 Отговор
    Този стана на 50 години и не разбра,че националният отбор е " голяма лъжица" за него
    Посредствен футболист,още по посредствен,като треньор.
    Комбинацията от осмокласник и пенсионер от село го направи треньор на националния отбор.
    Трагедия!

    20:48 28.09.2026

  • 8 Иван

    5 0 Отговор
    Кво философстваш бе , събирай и се измитай , така се поема отговорност , а в противен случай друго поемаш

    20:51 28.09.2026

  • 9 Неможач

    1 0 Отговор
    Най правилният ти ход е да си подадеш оставката след всички тези негативи

    21:41 28.09.2026

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