Александър Димитров: Цялата отговорност за резултатите е моя

Селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров говори преди предстоящия мач на „лъвовете“ срещу Естония в Лигата на нациите. България започна турнира със загуба с 1:2 от Люксембург, докато Естония завърши 1:1 с фаворита в групата Исландия.

Димитров призова футболистите си да оставят поражението зад гърба си и да насочат вниманието си към предстоящия двубой.

„Не можем да върнем времето назад. Можем само да си извадим поуки от загубата и да влезем с позитивизъм в мача с Естония. Знаем, че този отбор е в подем и е изпълнен с положителни емоции след равенството с Исландия и спечелването на Балтийската купа. Ние също ще се опитаме да подходим позитивно“, заяви селекционерът.

Той коментира и трудния период, през който преминава българският национален отбор, като подчерта, че не трябва да се живее с успехите от миналото.

„Да, не сме в ситуацията, в която бяхме през 90-те години, когато всички се гордеехме с националния отбор, но аз знам едно – няма все да е така. Важно е да не живеем в миналото, а в настоящето и да се съобразяваме с настоящите ситуации“, каза Димитров.

Селекционерът потвърди, че Теодор Иванов няма да бъде на разположение за срещата заради контузия. Защитникът е получил разтежение. Димитров уточни, че други здравословни проблеми в състава няма.

„Всеки един може да започне като титуляр в този прозорец от четири мача. Много селекционери преди мен не са намерили начин да пречупят прокобата, надали аз ще съм най-умният или първият. Начинът е себераздаване“, коментира наставникът.

Димитров заяви още, че приема критиките към себе си и поема отговорността за резултатите на националния отбор.

„През времето към мен като селекционер е имало много негативизъм, приел съм го. Сядайки на това място, съм знаел какво ще последва при негативни резултати. За тези резултати цялата отговорност нося аз“, подчерта той.

Наставникът очаква България да покаже по-различно лице срещу Естония и да бъде по-агресивна на терена.

„Искаме да победим Естония, да играем агресивно и да покажем по-добро лице. Люксембург притежава добра енергия и физика, комплектован отбор с добре събрани линии. Много дисциплинирани са в защита и безкомпромисни. Това трябва да го преодолеем. Искам да печелим единоборствата – срещу Люксембург отстъпихме, а не трябваше. Трябва да сме по-ефективни в атакуващата фаза“, завърши Александър Димитров.