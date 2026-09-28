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Граждани протестираха с искане за разкриването на истината по случая „Петрохан – Околчица“

Граждани протестираха с искане за разкриването на истината по случая „Петрохан – Околчица“

28 Септември, 2026 20:46 984 34

  • протест-
  • софия-
  • петрохан

Протестът се обяви срещу политизирането на случая и разпространението на „недоказани психологически хипотези и внушения от страна на разследващите органи“

Граждани протестираха с искане за разкриването на истината по случая „Петрохан – Околчица“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София с искане за разкриването на истината по случая „Петрохан – Околчица“,предаде БТА.

Той беше под наслов „Не на лъжите и вандализма за Петрохан“ и е организиран от близки, приятели и граждани. Близките на загиналите настояват прокуратурата и разследващите органи да представят ключови факти и експертизи, които според тях все още липсват или съдържат сериозни разминавания.

Протестът се обяви срещу политизирането на случая и разпространението на „недоказани психологически хипотези и внушения от страна на разследващите органи“.

Според организаторите случаят предизвика сериозно обществено напрежение и недоверие към институциите, като се е стигнало и до политически сблъсъци пред Столичната община.

По думите им, тогава политически мотивирани граждани за пореден път са нападнали репутацията на кмета на София Васил Терзиев без никакви доказани основания.

Събралите скандираха „Отвод“ и настояха за такъв на криминалният психолог Росен Йорданов, изготвил психологическа експертиза по случая.

В края на протеста събралите се на колене запазиха минута мълчание в памет на загиналите шестима.

На 2 февруари бяха откри три простреляни тела в района на хижа „Петрохан“. Впоследствие бяха обявени за издирване още трима души, всички от които свързани с неправителствена организация. Членовете ѝ са обитавали хижа „Петрохан“. Няколко дни по-късно издирваните бях открити също простреляни в района на връх Околчица.

Една от основните версии на разследващите е убийство с последващо самоубийство или самоубийство.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 5 Отговор
    Днес епичната битка беше на Шипка.Росен и Антон направиха граждански арест на камионите на ДПС които изнасят камъните за фирма Ники Стоунс в Габрово за облицовки на къщи.

    20:48 28.09.2026

  • 2 Гост

    29 13 Отговор
    Тези родители и близки ще протестират винаги за да се оправдаят поне пред гузната си съвест, която ще ги гризе до живот!

    Коментиран от #8

    20:48 28.09.2026

  • 3 Мнооого

    27 4 Отговор
    болни има в БГ.

    20:48 28.09.2026

  • 4 Агафангел

    3 3 Отговор
    Оу..

    Ха, ха, ха, абе, бре, ох..


    Ох ти э́бa майката, а? 🙂😁🤣

    20:52 28.09.2026

  • 5 Помак

    10 7 Отговор
    Йотова подхлъзна р.радев , тя ште взима по 600 000 евро годишно 5 г или 3 000 000 евро без да харчи стотинка лични (всички разходи лични за сметка на държавата ...храна, гурме дрехи лукс ,спане лукс ...) , ...румен ште го финтира необоснованите и неудържимите цени на всичко ...тук политика няма ,има хитрости и подмолие ...

    20:52 28.09.2026

  • 6 Кина

    20 6 Отговор
    Защо не искат педофилията да бъде узаконена..? Какъв е този слаб протест..?

    20:57 28.09.2026

  • 7 А гражданите преди

    16 6 Отговор
    това дали са били минати от лама калушев?

    20:57 28.09.2026

  • 8 Европеец

    15 5 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Прав си.... Да допълня - тия родители нямат съвест, но както и да е...

    20:59 28.09.2026

  • 9 Баща на 4 деца

    27 4 Отговор
    Чета и съм в ступор от цялата тирада на т.нар. родител?!? Той не иска да осъзнае все още, че е пратил детето си при доказан педофил. И това го прави, за да се опита да не носи вина пред себе си и близките си. Това не е родител, това е престъпник към детето си.

    21:04 28.09.2026

  • 10 бай Иван

    22 6 Отговор
    Вие имайте срам пред това да ни пробутвате педофили за жертви!

    21:04 28.09.2026

  • 11 Αлфа Bълкът

    12 7 Отговор
    Няма да дъвчем темата, тримата са се застреляли при странни обстоятелства, единият с два изстрела. А Калушев бил надрусан със сънотворни, които водят до забавени реакции, но не му е попречило да кара по баирите и чукарите, и да застреля два души.

    Коментиран от #17

    21:07 28.09.2026

  • 12 Д-р Гълъбова

    15 4 Отговор
    Това е ТЕЛК-а на диспансера към 4 - ти километър. Около 50 хронично болни без изгледи за възстановяване. И не си пият лекарствата.

    21:07 28.09.2026

  • 13 Зеления

    14 5 Отговор
    Близките са едно, те са десетина души.

    Разковничето на протеста е в това:

    "По думите им, тогава политически мотивирани граждани за пореден път са нападнали репутацията на кмета на София Васил Терзиев без никакви доказани основания."

    ППДБ не излизат официално да защитават кмета, защото знаят какъв минус ще има за партията им, пускат хора на протеста, които да се прикрият, че уж симпатизират на близките. Целта е двамата любители на проходи Терзиев и Сандов да бъдат оневинени.

    След по-малко от година идват местни избори, кметчето трябва да се спасява. А за сегашните президентски - Гюров трябва да се спасява, уж че в обществото има разделение по казуса Петрохан, все едно истината не е само само една.

    21:09 28.09.2026

  • 14 Констатация

    10 3 Отговор
    Колко Педроханеца протестираха, могат ли да напълнят поне една Хижа!?

    21:10 28.09.2026

  • 15 Поаро

    2 3 Отговор
    Ако бях жив, щях да се самоубия при такова "разследване".

    21:14 28.09.2026

  • 16 Буда

    6 3 Отговор
    Не е лесно да се гръмнеш два пъти в главата, вЕрвайте ми.

    21:16 28.09.2026

  • 17 Зеления

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Αлфа Bълкът":

    "Калушев бил надрусан със сънотворни, които водят до забавени реакции, но не му е попречило да кара по баирите и чукарите"

    Когато пишеш по тази тема за Петрохан непрекъснато внушаваш някакви твърдения, които не се базират на никакви данни. Още не мога да разбера къде ти е проблема - Петроханец ли си или частен случай на Тома Неверни?

    Кажи сега, от къде се информира, че Калушев е пил сънотворни в Петрохан и е карал с тях до Околчица, а не ги е изпил след като са стигнали на Околчица?

    Коментиран от #34

    21:17 28.09.2026

  • 18 Хмм

    9 3 Отговор
    а да се повдигнат обвинения към родителите, които са лишили от родителски грижи децата си?

    21:17 28.09.2026

  • 19 Бяха не само близки а и много още

    0 0 Отговор
    Стотици присъединили се граждани към роднините които настояваха за международно разследване на случая

    21:21 28.09.2026

  • 20 Луд

    6 2 Отговор
    Кои крив кои прав ,Истина или лъжа,Решението ще вземе ,,ГОСПОД БОГ,,От самото начало смърди на непрофесионално изпълнение,За толкова време намериха ли избягалия Мексиканец ли и тои се е самоубил със няколко куршума във главата.

    21:21 28.09.2026

  • 21 Искат международна експертиза

    4 5 Отговор
    Искат международна експертиза.
    Прокуратурата внася обвинение срещу славуца. Наказанието по НПК за вандализъм е до 5 години затвор. Ще вкарват в следствието и 3- ма мускулести ЛАМИ да го обладават на живо и снимат.

    21:23 28.09.2026

  • 22 Да, да

    1 1 Отговор
    Извънземните са кацнали вече!
    Гледайте "националните телевизии"!

    21:24 28.09.2026

  • 23 Славуца е единствения доказан педофил

    5 4 Отговор
    Сензационно разкритие направи рокаджия и гей №1 у нас Ицо Петрофф. По време на пресконференция, на която представи новата си книга „Петзвезден живот – тайните на гей елита”, председателят на Движение „ЛГБТ Идея” за хора с различна сексуална ориентация обяви, че Слави Трифонов е имал интимна връзка с млад ромски рапър.
    "Един шоумен, който вече със зъби и нокти се бори да стане премиер, финансирани от съмнителни бизнес олигарси, каквито са Орлин Алексиев и Таки , в нашите среди носи името Славуца. Това е небезизвестният Слави Трифонов", коментира рокаджията.

    "По времето, когато са били много близки с друга звезда Камен Воденичаров, двамата са имали по-други отношения. Ако Камен Во харесал някой пич, веднага звъни по телефона на Господаря и му казва, че има интересен човек за него, ако той има интерес, може да му го предложи", разкрива сензационно геят Ицо Петрофф.

    "Слави е поставял условие да изпълнява пасивната роля в сексуалния контакт. Така е възникнал конфликт между единия ромски рапър, чийто прякор е Якудзата, който не е бил съгласен да бъде активният . Този рапър участва в "Мюзик Айдъл" и там се разрази голям скандал с него", обяви председателят на Движение „ЛГБТ Идея”.
    "Другите две лица се казват Боби Малкия и Мартин. Те са в друга ромска формация и познават лицето Слави Трифонов. Те са категорични, че Славуца е имал същите забежки и към тях. Едното момче, Мартин, не е бил съгласен, докато другото - Боби Малкия е имал контакт с него. Все още н

    21:24 28.09.2026

  • 24 2 - и гост

    3 4 Отговор
    Наглец, мръсен, гаден и отвратителен наглец! Като си "гост" що не отидеш на гости на жертвите бе, "програсивен" лакей? Ами, и уличните псета знаят, че нещастинците са убити от хора на ДАНС, на МВР, на службите, на Тиквата и на Прасеот, защото става дума за нракотрафик, за п търговия с жива плът, за трафик на оръжия и за безброй още престъпления, извършени от изпратени по поръчка бандити и наркотрафиканти! Само че, защо го нямаеш онзи "криминален" "психолог", онова нищожество, което стана за посмешище на цял народ, като се продаде за три сръбърника на "прогресивните" измамници, както се беше пордало на Тиквата и на Прасето! Ами, то освен да се продава, какво друга да прави, горкото мазно нищожество? Не питам защо е отсъствало сакатото учиндолско нищожество, ясно е защо! Мутрите на Таки, които го пазят се натряскали и няма кой да бута инвалидната му количка!

    21:25 28.09.2026

  • 25 Славуца е единствения доказан педофил

    4 3 Отговор
    "Другите две лица се казват Боби Малкия и Мартин. Те са в друга ромска формация и познават лицето Слави Трифонов. Те са категорични, че Славуца е имал същите забежки и към тях. Едното момче, Мартин, не е бил съгласен, докато другото - Боби Малкия е имал контакт с него. Все още не знам до каква степен е бил контактът, дали е било само самозадоволяване или се е стигнало по-далече", сподели още той.

    Ицо Петрофф обяви, че разполага със сензационни снимки и видеа , с които ще докаже твърденията си за интимния контакт между Славуца и рапъра Боби Малкия. По думите му фотосите са изключително шокиращи и ще бъдат предоставени в най-скоро време.

    Коментиран от #27

    21:25 28.09.2026

  • 26 Анджо

    4 6 Отговор
    Хората вече са убедени ,че това си беше показни убийства. 9 месеца се чудят как да нагласят лъжите и хората да повярват.

    21:26 28.09.2026

  • 27 Дааа

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Славуца е единствения доказан педофил":

    Снимките бяха публикувани от Недялко Недялков по това време собственик на сайта ПИК.
    Тогава славуца окуця и плати билбордове из цяла София сниман по потник и прашки че е такъв и обича Недялко Недялков тогава собственик на сайта ПИК и му изпрати и букет с 21 червени рози като признак на любов към него.

    Коментиран от #28, #30

    21:27 28.09.2026

  • 28 УжАсен

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Дааа":

    Славуца по прашки? Безценно и потресаващо!
    Всеки би повърнал и колабирал!
    Гледката ще е кошмарна

    21:28 28.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Оттогава вече всички го знаят като...

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Дааа":

    славуца. Цялата страна. Да си единствения доказан гей и педофил в България, да те знае цялата страна като славуца и в същото време да обвиняваш други в педофилия е меко казано кошмарно

    21:30 28.09.2026

  • 31 нтнтн

    2 2 Отговор
    А така наречените родители имат ли срам от самите тях! Отвратителни!

    21:38 28.09.2026

  • 32 ТРУДНО Е

    1 0 Отговор
    Постоянният когнитивен дисонанс е тихо и изтощително страдание, което принуждава ума да издига стени срещу самата истина. Тъжно е, че в стремежа си да избягат от този вътрешен конфликт, много от хората губят връзка с реалния свят и остават заложници на собствените си илюзии. Те заслужават по-скоро състрадание, отколкото осъждане

    21:40 28.09.2026

  • 33 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Тези не искат истина, искат жалкопаветната истина на сектата с ламите. Това искат

    21:48 28.09.2026

  • 34 Αлфа Bълкът

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Зеления":

    Ами провери бе, в него е открит фенобарбитал според токсикологичната експертиза и доц. Александър Александров го каза на пресконференцията.
    Провери и какво фенобарбиталът и за какво се ползва.
    Действие и приложение:
    Забавя активността на мозъка и нервната система.Използва се за лечение и предотвратяване на гърчове при епилепсия.

    Употребата на фенобарбитал като сънотворно средство е силно ограничена в съвременната медицина.

    Основни рискове и проблеми при употреба за сън.
    Бърза зависимост: Тялото свиква с лекарството много бързо (често в рамките на 2 седмици). Това означава, че ще ви трябва все по-висока доза, за да заспите.

    Нарушаване на архитектурата на съня: Фенобарбиталът потиска фазата на дълбокия сън и REM фазата. Дори да спите дълго, сънят не е качествен и не носи пълноценна почивка.
    Ефект на "махмурлук":
    Лекарството се извежда от организма изключително бавно (полуживотът му е между 2 и 5 дни). Поради това на следващия ден се появяват силна сънливост, замаяност, забавени реакции и отпадналост.

    21:51 28.09.2026

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