Граждани протестираха с искане за разкриването на истината по случая „Петрохан – Околчица“

Граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София с искане за разкриването на истината по случая „Петрохан – Околчица“,предаде БТА.
Той беше под наслов „Не на лъжите и вандализма за Петрохан“ и е организиран от близки, приятели и граждани. Близките на загиналите настояват прокуратурата и разследващите органи да представят ключови факти и експертизи, които според тях все още липсват или съдържат сериозни разминавания.
Протестът се обяви срещу политизирането на случая и разпространението на „недоказани психологически хипотези и внушения от страна на разследващите органи“.
Според организаторите случаят предизвика сериозно обществено напрежение и недоверие към институциите, като се е стигнало и до политически сблъсъци пред Столичната община.
По думите им, тогава политически мотивирани граждани за пореден път са нападнали репутацията на кмета на София Васил Терзиев без никакви доказани основания.
Събралите скандираха „Отвод“ и настояха за такъв на криминалният психолог Росен Йорданов, изготвил психологическа експертиза по случая.
В края на протеста събралите се на колене запазиха минута мълчание в памет на загиналите шестима.
На 2 февруари бяха откри три простреляни тела в района на хижа „Петрохан“. Впоследствие бяха обявени за издирване още трима души, всички от които свързани с неправителствена организация. Членовете ѝ са обитавали хижа „Петрохан“. Няколко дни по-късно издирваните бях открити също простреляни в района на връх Околчица.
Една от основните версии на разследващите е убийство с последващо самоубийство или самоубийство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:48 28.09.2026
2 Гост
Коментиран от #8
20:48 28.09.2026
3 Мнооого
20:48 28.09.2026
4 Агафангел
Ха, ха, ха, абе, бре, ох..
Ох ти э́бa майката, а? 🙂😁🤣
20:52 28.09.2026
5 Помак
20:52 28.09.2026
6 Кина
20:57 28.09.2026
7 А гражданите преди
20:57 28.09.2026
8 Европеец
До коментар #2 от "Гост":Прав си.... Да допълня - тия родители нямат съвест, но както и да е...
20:59 28.09.2026
9 Баща на 4 деца
21:04 28.09.2026
10 бай Иван
21:04 28.09.2026
11 Αлфа Bълкът
Коментиран от #17
21:07 28.09.2026
12 Д-р Гълъбова
21:07 28.09.2026
13 Зеления
Разковничето на протеста е в това:
"По думите им, тогава политически мотивирани граждани за пореден път са нападнали репутацията на кмета на София Васил Терзиев без никакви доказани основания."
ППДБ не излизат официално да защитават кмета, защото знаят какъв минус ще има за партията им, пускат хора на протеста, които да се прикрият, че уж симпатизират на близките. Целта е двамата любители на проходи Терзиев и Сандов да бъдат оневинени.
След по-малко от година идват местни избори, кметчето трябва да се спасява. А за сегашните президентски - Гюров трябва да се спасява, уж че в обществото има разделение по казуса Петрохан, все едно истината не е само само една.
21:09 28.09.2026
14 Констатация
21:10 28.09.2026
15 Поаро
21:14 28.09.2026
16 Буда
21:16 28.09.2026
17 Зеления
До коментар #11 от "Αлфа Bълкът":"Калушев бил надрусан със сънотворни, които водят до забавени реакции, но не му е попречило да кара по баирите и чукарите"
Когато пишеш по тази тема за Петрохан непрекъснато внушаваш някакви твърдения, които не се базират на никакви данни. Още не мога да разбера къде ти е проблема - Петроханец ли си или частен случай на Тома Неверни?
Кажи сега, от къде се информира, че Калушев е пил сънотворни в Петрохан и е карал с тях до Околчица, а не ги е изпил след като са стигнали на Околчица?
Коментиран от #34
21:17 28.09.2026
18 Хмм
21:17 28.09.2026
19 Бяха не само близки а и много още
21:21 28.09.2026
20 Луд
21:21 28.09.2026
21 Искат международна експертиза
Прокуратурата внася обвинение срещу славуца. Наказанието по НПК за вандализъм е до 5 години затвор. Ще вкарват в следствието и 3- ма мускулести ЛАМИ да го обладават на живо и снимат.
21:23 28.09.2026
22 Да, да
Гледайте "националните телевизии"!
21:24 28.09.2026
23 Славуца е единствения доказан педофил
"Един шоумен, който вече със зъби и нокти се бори да стане премиер, финансирани от съмнителни бизнес олигарси, каквито са Орлин Алексиев и Таки , в нашите среди носи името Славуца. Това е небезизвестният Слави Трифонов", коментира рокаджията.
"По времето, когато са били много близки с друга звезда Камен Воденичаров, двамата са имали по-други отношения. Ако Камен Во харесал някой пич, веднага звъни по телефона на Господаря и му казва, че има интересен човек за него, ако той има интерес, може да му го предложи", разкрива сензационно геят Ицо Петрофф.
"Слави е поставял условие да изпълнява пасивната роля в сексуалния контакт. Така е възникнал конфликт между единия ромски рапър, чийто прякор е Якудзата, който не е бил съгласен да бъде активният . Този рапър участва в "Мюзик Айдъл" и там се разрази голям скандал с него", обяви председателят на Движение „ЛГБТ Идея”.
"Другите две лица се казват Боби Малкия и Мартин. Те са в друга ромска формация и познават лицето Слави Трифонов. Те са категорични, че Славуца е имал същите забежки и към тях. Едното момче, Мартин, не е бил съгласен, докато другото - Боби Малкия е имал контакт с него. Все още н
21:24 28.09.2026
24 2 - и гост
21:25 28.09.2026
25 Славуца е единствения доказан педофил
Ицо Петрофф обяви, че разполага със сензационни снимки и видеа , с които ще докаже твърденията си за интимния контакт между Славуца и рапъра Боби Малкия. По думите му фотосите са изключително шокиращи и ще бъдат предоставени в най-скоро време.
Коментиран от #27
21:25 28.09.2026
26 Анджо
21:26 28.09.2026
27 Дааа
До коментар #25 от "Славуца е единствения доказан педофил":Снимките бяха публикувани от Недялко Недялков по това време собственик на сайта ПИК.
Тогава славуца окуця и плати билбордове из цяла София сниман по потник и прашки че е такъв и обича Недялко Недялков тогава собственик на сайта ПИК и му изпрати и букет с 21 червени рози като признак на любов към него.
Коментиран от #28, #30
21:27 28.09.2026
28 УжАсен
До коментар #27 от "Дааа":Славуца по прашки? Безценно и потресаващо!
Всеки би повърнал и колабирал!
Гледката ще е кошмарна
21:28 28.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Оттогава вече всички го знаят като...
До коментар #27 от "Дааа":славуца. Цялата страна. Да си единствения доказан гей и педофил в България, да те знае цялата страна като славуца и в същото време да обвиняваш други в педофилия е меко казано кошмарно
21:30 28.09.2026
31 нтнтн
21:38 28.09.2026
32 ТРУДНО Е
21:40 28.09.2026
33 Хохо Бохо
21:48 28.09.2026
34 Αлфа Bълкът
До коментар #17 от "Зеления":Ами провери бе, в него е открит фенобарбитал според токсикологичната експертиза и доц. Александър Александров го каза на пресконференцията.
Провери и какво фенобарбиталът и за какво се ползва.
Действие и приложение:
Забавя активността на мозъка и нервната система.Използва се за лечение и предотвратяване на гърчове при епилепсия.
Употребата на фенобарбитал като сънотворно средство е силно ограничена в съвременната медицина.
Основни рискове и проблеми при употреба за сън.
Бърза зависимост: Тялото свиква с лекарството много бързо (често в рамките на 2 седмици). Това означава, че ще ви трябва все по-висока доза, за да заспите.
Нарушаване на архитектурата на съня: Фенобарбиталът потиска фазата на дълбокия сън и REM фазата. Дори да спите дълго, сънят не е качествен и не носи пълноценна почивка.
Ефект на "махмурлук":
Лекарството се извежда от организма изключително бавно (полуживотът му е между 2 и 5 дни). Поради това на следващия ден се появяват силна сънливост, замаяност, забавени реакции и отпадналост.
21:51 28.09.2026