Граждани протестираха с искане за разкриването на истината по случая „Петрохан – Околчица“

Граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София с искане за разкриването на истината по случая „Петрохан – Околчица“,предаде БТА.

Той беше под наслов „Не на лъжите и вандализма за Петрохан“ и е организиран от близки, приятели и граждани. Близките на загиналите настояват прокуратурата и разследващите органи да представят ключови факти и експертизи, които според тях все още липсват или съдържат сериозни разминавания.

Протестът се обяви срещу политизирането на случая и разпространението на „недоказани психологически хипотези и внушения от страна на разследващите органи“.

Според организаторите случаят предизвика сериозно обществено напрежение и недоверие към институциите, като се е стигнало и до политически сблъсъци пред Столичната община.

По думите им, тогава политически мотивирани граждани за пореден път са нападнали репутацията на кмета на София Васил Терзиев без никакви доказани основания.

Събралите скандираха „Отвод“ и настояха за такъв на криминалният психолог Росен Йорданов, изготвил психологическа експертиза по случая.

В края на протеста събралите се на колене запазиха минута мълчание в памет на загиналите шестима.

На 2 февруари бяха откри три простреляни тела в района на хижа „Петрохан“. Впоследствие бяха обявени за издирване още трима души, всички от които свързани с неправителствена организация. Членовете ѝ са обитавали хижа „Петрохан“. Няколко дни по-късно издирваните бях открити също простреляни в района на връх Околчица.

Една от основните версии на разследващите е убийство с последващо самоубийство или самоубийство.