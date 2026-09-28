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Без Теодор Иванов в следващите мачове от Лигата на нациите

Без Теодор Иванов в следващите мачове от Лигата на нациите

28 Септември, 2026 18:08 449 1

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  • контузия-
  • естония-
  • исландия-
  • люксембург

Защитникът е с травма

Без Теодор Иванов в следващите мачове от Лигата на нациите - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Един от капитаните на ЦСКА - Теодор Иванов, отпадна от сметките на националния отбор за следващите три мача от Лигата на нациите, съобщава Gong.bg.

Бранителят е с травма, която няма да му позволи да вземе участие в срещите с Естония, Исландия и Люксембург.

Иванов беше заменен принудително в 82-ата минута при поражението от Люксембург в Пловдив, като на негово място се появи Стефан Велков.

Теодор Иванов е вторият футболист, който отпада от плановете на селекционера Александър Димитров след Ивайло Чочев.

22-годишният защитник има 4 мача за националния тим на България.


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  • 1 БгНационал

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    и без тоя дървеняк сме си същите, брадвар !!!

    18:43 28.09.2026

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