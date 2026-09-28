Без Теодор Иванов в следващите мачове от Лигата на нациите

Един от капитаните на ЦСКА - Теодор Иванов, отпадна от сметките на националния отбор за следващите три мача от Лигата на нациите, съобщава Gong.bg.
Бранителят е с травма, която няма да му позволи да вземе участие в срещите с Естония, Исландия и Люксембург.
Иванов беше заменен принудително в 82-ата минута при поражението от Люксембург в Пловдив, като на негово място се появи Стефан Велков.
Теодор Иванов е вторият футболист, който отпада от плановете на селекционера Александър Димитров след Ивайло Чочев.
22-годишният защитник има 4 мача за националния тим на България.
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1 БгНационал
18:43 28.09.2026