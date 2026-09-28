Без Теодор Иванов в следващите мачове от Лигата на нациите

Един от капитаните на ЦСКА - Теодор Иванов, отпадна от сметките на националния отбор за следващите три мача от Лигата на нациите, съобщава Gong.bg.

Бранителят е с травма, която няма да му позволи да вземе участие в срещите с Естония, Исландия и Люксембург.

Иванов беше заменен принудително в 82-ата минута при поражението от Люксембург в Пловдив, като на негово място се появи Стефан Велков.

Теодор Иванов е вторият футболист, който отпада от плановете на селекционера Александър Димитров след Ивайло Чочев.

22-годишният защитник има 4 мача за националния тим на България.