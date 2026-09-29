Зидан след успеха над Белгия: Доминирахме на терена

Франция постигна втора поредна победа с 1:0 в Лигата на нациите, след като се наложи като гост на Белгия. Единственото попадение реализира Майкъл Олисе в 87-ата минута, а селекционерът Зинедин Зидан определи успеха като напълно заслужен.

„Смятам, че доминирахме и победата е логична“, заяви Зидан след двубоя. Той похвали Олисе за начина, по който е създал и завършил атаката, като го нарече „чист талант“.

Зидан доволен от играта и пресата

Селекционерът посочи, че Франция е продължила добрата си линия от гостуването на Турция в първия кръг, спечелено със същия резултат. Според него отборът е стоял стабилно във всички линии, действал е организирано при пресата и не се е отказал да атакува срещу качествен съперник.

Зидан обясни спада в темпото през второто полувреме с направените девет промени в стартовия състав спрямо предишния мач. Той призна, че французите са изпитали известни колебания, но подчерта ангажираността на всички футболисти.

Белгия е имала две или три възможности за гол, но според Зидан това не променя оценката му за крайния резултат. Франция е стигнала до решаващото попадение в края и е взела максимума от първите си два мача в груповата фаза.

Дебют за Люка Да Куна

Отделно внимание Зидан обърна на дебюта на полузащитника Люка Да Куна. Футболистът на Комо е получил възможност да започне международната си кариера в състав, в който много от играчите тепърва се опознават.

„Много съм радостен за него“, каза Зидан и допълни, че Да Куна е играл освободено и е показал качествата, които демонстрира и в клубния си отбор.

Селекционерът похвали още Дезире Дуе и Жереми Жаке, но отказа да отличи само един футболист. Според него силата на този състав е в общата отдаденост и в готовността на всеки играч да помогне, независимо дали е титуляр.

Източници: Спортал