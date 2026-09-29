Монтела под натиск след 1:4 от Италия, Манчини ликува

Италия спечели с 4:1 срещу Турция в Бурса и остави домакините без точка след първите два кръга в Лига А на Лигата на нациите. Двубоят беше решен още през първото полувреме, когато Алесандро Бастони, Давиде Фратези и Майкъл Кайоде дадоха аванс от 3:0 на гостите.

Баръш Алпер Йълмаз върна надеждите на Турция с гол в 47-ата минута, но само три минути по-късно Пио Еспозито възстанови разликата от три попадения и оформи крайния резултат.

Манчини: Изиграхме голям мач

Селекционерът на Италия Роберто Манчини определи победата като силен отговор след загубата с 0:2 от Белгия в първия кръг. „Искам да говоря само за отбора, защото днес всички футболисти изиграха много добър мач“, заяви той след срещата.

Манчини подчерта, че Италия е играла „високо и агресивно през целия мач“. Той посочи, че следващият двубой срещу Франция в Париж ще бъде по-сериозен тест, но изрази увереност в младите футболисти, които получиха възможност в Бурса.

Италианският състав започна с осем промени спрямо загубата от Белгия. Дебютантът Майкъл Кайоде отбеляза гол, а братята Себастиано и Пио Еспозито започнаха заедно в атака. Пио Еспозито заяви, че е посветил попадението си на баба си, която преминава през труден период. Той определи възможността да играе заедно със Себастиано като „голяма емоция“.

Монтела призна за провала в началото

Винченцо Монтела не скри разочарованието си от представянето на Турция. „Първите 30 минути трябва да ги забравим. Италия беше по-добра в подхода, а ние не тичахме координирано и загубихме увереност“, каза селекционерът.

Монтела обясни, че на националния отбор му липсва навик да играе срещи на толкова високо ниво през няколко дни. Той обаче отхвърли възможността да напусне поста си: „Не мисля да си тръгвам. Усещам подкрепата на футболистите и съм мотивиран да продължа.“

Реакцията на публиката беше остра. След втория и третия гол на Италия от трибуните прозвучаха призиви за оставка на Монтела и на Турската футболна федерация. Италианската „Гадзета дело спорт“ определи случилото се като тежък провал за домакините и отбеляза, че натискът върху треньора се е увеличил. АНСА акцентира върху доминацията на Италия през първото полувреме и върху решението на Манчини да заложи на млади играчи.

Турските медии поставиха фокуса върху ранния срив и протестите на стадиона. „Тюркийе“ определи загубата като нов тежък удар за националния отбор, който е загубил четири от последните си пет срещи.

Следващите мачове са на 2 октомври

Италия има три точки след първите си два мача, докато Турция остава без спечелена точка след пораженията от Франция и Италия. На 2 октомври италианците гостуват на Франция, а Турция ще играе срещу Белгия като гост.

Източници: Гадзета дело спорт, Скай Спорт, Тюркийе