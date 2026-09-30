Александър Димитров подаде оставка като селекционер

Александър Димитров обяви, че подава оставка като селекционер на България след равенството 0:0 с Естония в Пловдив. Националният отбор остава без победа в първите си два мача от Лигата на нациите и има само една точка.

Димитров обоснова решението си с представянето на отбора в двубоя с Естония. „Много хаотична игра от наша страна. Не се изпълни планът ни. Във фаза атака игровият натиск не се осъществи. Това значи, че сме изгубили доверието на играчите. С тази игра и това представяне ние приключваме. Благодарим за дадения шанс от страна на Футболния съюз“, каза селекционерът след края на срещата.

Само една точка от два мача

България започна участието си в турнира с домакинска загуба с 1:2 от Люксембург. И този мач се игра в Пловдив. Във втория двубой тимът не успя да отбележи гол на Естония и стигна само до нулево равенство. Така националният отбор остава без успех преди предстоящите гостувания на Исландия и Люксембург.

След двата мача България има една точка в групата. В другата среща Исландия победи Люксембург с 3:0 и оглави класирането с четири точки, докато българският тим остана на последното място в групата.

Три победи в десет мача

Александър Димитров води България в общо десет двубоя. Балансът му начело на представителния отбор е три победи, две равенства и пет загуби. Оставката беше обявена веднага след втория мач от Лигата на нациите.

Пред Българския футболен съюз предстои да определи кой ще води националния отбор в следващите срещи. България трябва да гостува на Исландия и Люксембург в оставащите си мачове от групата.

Източници: Спортал, БНТ, 24 часа