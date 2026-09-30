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Лозари от Свиленградско излизат на протест заради ниски цени
  Тема: Икономика

Лозари от Свиленградско излизат на протест заради ниски цени

30 Септември, 2026 06:13, обновена 30 Септември, 2026 06:14 694 5

  • лозари-
  • свиленград-
  • грозде-
  • пламен абровски-
  • земеделие

Производителите настояват за оставката на земеделския министър Пламен Абровски. Те твърдят, че добра реколта остава необрана заради липса на купувачи.

Лозари от Свиленградско излизат на протест заради ниски цени - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лозари от района на Свиленград и Любимец излизат на протест край село Пъстрогор заради ниската изкупна цена на гроздето. Началото е насрочено за 10 часа, а основното им искане е оставката на земеделския министър Пламен Абровски.

Производителите твърдят, че тазгодишната реколта е добра, но значителни количества грозде остават необрани по лозята, тъй като няма достатъчно купувачи. По информация на БНР недоволството е свързано както с цената, така и с липсата на реализация на продукцията.

Решението за протеста е взето от Инициативен комитет след разговори с министъра. Лозарите заявяват, че Пламен Абровски е отказал съдействие по поставените от тях проблеми. Те посочват, че не са срещнали разбиране и от изпълнителния директор на Агенция „Винаро-лозарство“ в София, както и от областния директор на „Лозаро-винарство“ в Хасково.

„Ще искаме оставките им за несправяне с проблемите на земеделските производители“, заявяват лозарите.

Производителите предупреждават, че без пазар за гроздето няма да могат да покрият направените разходи. Те напомнят и за предстоящото плащане на новите данъци в края на годината, което допълнително увеличава натиска върху стопанствата.

Подобен проблем с реализацията на гроздовата реколта е посочен и от други производители в страната. В Свиленградско лозарите настояват институциите да предприемат действия, преди продукцията да бъде окончателно загубена.

Източници: БНР Новините, Марица


Хасково / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Тц тц

    4 4 Отговор
    Като няма пазар защо гледат лозе тогава ?
    И да е добра и лоша реколта все реват за компенсации.
    Мунчо да не вземе и на тия да отпуска стотици милиони от нашите данъци дето вдига 🖕

    06:18 30.09.2026

  • 2 Пешо

    2 1 Отговор
    И кой им е виновен?

    06:28 30.09.2026

  • 3 Гроздето го

    9 1 Отговор
    предпочитаме течно около 45 градуса. Защо не го правите на вино, мисля, че ще се продаде много бързо. Няма смисъл да имаш лозови масиви без да имаш винарна... смисъл то нещата са навързани...

    06:30 30.09.2026

  • 4 Аха и какво

    1 0 Отговор
    Искат тия....държавата да им намери купувачи или да им изкупи продукцията??! Ами да си направят кооператив и обща винарна или дестилерия

    07:25 30.09.2026

  • 5 Дзак

    0 1 Отговор
    Искам да си купя край пътя българско грозде Памид, Мерло, каквото има, за ядене. Не може, продавали само в щайга за вино. Явно има мафия, за да държат високи цени на Десертното грозде.

    07:32 30.09.2026