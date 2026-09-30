Лозари от Свиленградско излизат на протест заради ниски цени

Лозари от района на Свиленград и Любимец излизат на протест край село Пъстрогор заради ниската изкупна цена на гроздето. Началото е насрочено за 10 часа, а основното им искане е оставката на земеделския министър Пламен Абровски.
Производителите твърдят, че тазгодишната реколта е добра, но значителни количества грозде остават необрани по лозята, тъй като няма достатъчно купувачи. По информация на БНР недоволството е свързано както с цената, така и с липсата на реализация на продукцията.
Решението за протеста е взето от Инициативен комитет след разговори с министъра. Лозарите заявяват, че Пламен Абровски е отказал съдействие по поставените от тях проблеми. Те посочват, че не са срещнали разбиране и от изпълнителния директор на Агенция „Винаро-лозарство“ в София, както и от областния директор на „Лозаро-винарство“ в Хасково.„Ще искаме оставките им за несправяне с проблемите на земеделските производители“, заявяват лозарите.
Производителите предупреждават, че без пазар за гроздето няма да могат да покрият направените разходи. Те напомнят и за предстоящото плащане на новите данъци в края на годината, което допълнително увеличава натиска върху стопанствата.
Подобен проблем с реализацията на гроздовата реколта е посочен и от други производители в страната. В Свиленградско лозарите настояват институциите да предприемат действия, преди продукцията да бъде окончателно загубена.
Източници: БНР Новините, Марица
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тц тц
И да е добра и лоша реколта все реват за компенсации.
Мунчо да не вземе и на тия да отпуска стотици милиони от нашите данъци дето вдига 🖕
06:18 30.09.2026
2 Пешо
06:28 30.09.2026
3 Гроздето го
06:30 30.09.2026
4 Аха и какво
07:25 30.09.2026
5 Дзак
07:32 30.09.2026