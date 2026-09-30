Лозари от Свиленградско излизат на протест заради ниски цени

Лозари от района на Свиленград и Любимец излизат на протест край село Пъстрогор заради ниската изкупна цена на гроздето. Началото е насрочено за 10 часа, а основното им искане е оставката на земеделския министър Пламен Абровски.

Производителите твърдят, че тазгодишната реколта е добра, но значителни количества грозде остават необрани по лозята, тъй като няма достатъчно купувачи. По информация на БНР недоволството е свързано както с цената, така и с липсата на реализация на продукцията.

Решението за протеста е взето от Инициативен комитет след разговори с министъра. Лозарите заявяват, че Пламен Абровски е отказал съдействие по поставените от тях проблеми. Те посочват, че не са срещнали разбиране и от изпълнителния директор на Агенция „Винаро-лозарство“ в София, както и от областния директор на „Лозаро-винарство“ в Хасково.

„Ще искаме оставките им за несправяне с проблемите на земеделските производители“, заявяват лозарите.

Производителите предупреждават, че без пазар за гроздето няма да могат да покрият направените разходи. Те напомнят и за предстоящото плащане на новите данъци в края на годината, което допълнително увеличава натиска върху стопанствата.

Подобен проблем с реализацията на гроздовата реколта е посочен и от други производители в страната. В Свиленградско лозарите настояват институциите да предприемат действия, преди продукцията да бъде окончателно загубена.

Източници: БНР Новините, Марица