Дете пострада при руски удари по Харков

Дете е пострадало при руски удари по Харков, съобщи кметът на града Игор Терехов. Атаките са засегнали Салтовския и Киевския район.
Първоначално е било съобщено за удар в Салтовския район. При него са повредени частна къща и автомобил, а детето е получило остра реакция на стрес и му е оказана медицинска помощ.
По-късно Терехов е допълнил, че е регистриран и удар в Киевския район. В публикуваната информация не се посочват други пострадали хора, нито се дават допълнителни подробности за щетите там.
Източници: Украинска правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 Последния Софиянец
До коментар #5 от "на шипка винаги има бой":Няма затвор който да побере 6 млн българи.
Коментиран от #7
06:04 30.09.2026
7 Антирашист 4390
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Имаше такъв затвор ,до 1989 г бяхме оградени с бодлива тел и на границата стреляха на месо !
07:45 30.09.2026