Дете пострада при руски удари по Харков

Дете е пострадало при руски удари по Харков, съобщи кметът на града Игор Терехов. Атаките са засегнали Салтовския и Киевския район.

Първоначално е било съобщено за удар в Салтовския район. При него са повредени частна къща и автомобил, а детето е получило остра реакция на стрес и му е оказана медицинска помощ.

По-късно Терехов е допълнил, че е регистриран и удар в Киевския район. В публикуваната информация не се посочват други пострадали хора, нито се дават допълнителни подробности за щетите там.

Източници: Украинска правда