Новини
Свят »
Украйна »
Дете пострада при руски удари по Харков
  Тема: Украйна

Дете пострада при руски удари по Харков

30 Септември, 2026 05:54, обновена 30 Септември, 2026 05:55 532 7

  • харков-
  • руски удари-
  • украйна-
  • дете-
  • салтовски район

Атаките са засегнали Салтовския и Киевския район на града. Повредени са частна къща и автомобил.

Дете пострада при руски удари по Харков - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дете е пострадало при руски удари по Харков, съобщи кметът на града Игор Терехов. Атаките са засегнали Салтовския и Киевския район.

Първоначално е било съобщено за удар в Салтовския район. При него са повредени частна къща и автомобил, а детето е получило остра реакция на стрес и му е оказана медицинска помощ.

По-късно Терехов е допълнил, че е регистриран и удар в Киевския район. В публикуваната информация не се посочват други пострадали хора, нито се дават допълнителни подробности за щетите там.

Източници: Украинска правда


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "на шипка винаги има бой":

    Няма затвор който да побере 6 млн българи.

    Коментиран от #7

    06:04 30.09.2026

  • 7 Антирашист 4390

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Имаше такъв затвор ,до 1989 г бяхме оградени с бодлива тел и на границата стреляха на месо !

    07:45 30.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания