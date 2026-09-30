Тръмп остави AI индустрията да се саморегулира

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви доброволен договор с водещи технологични компании, чрез който индустрията за изкуствен интелект ще поеме основната отговорност за контрола върху собствените си системи. Решението беше представено след среща в Белия дом с ръководители на компании, сред които Марк Зукърбърг, Дженсън Хуанг, Дарио Амодей и Илон Мъск.

Договорът предвижда компаниите да въведат „стабилни вътрешни контроли“, да работят с независими външни одитори и да създадат комитети към бордовете си, които да разглеждат резултатите от проверките. Това означава, че компаниите ще наблюдават сами дали техните модели отговарят на поетите стандарти. Подробностите бяха съобщени от Асошиейтед прес и Ройтерс.

„Виждам огромна саморегулация и те разбират, че трябва да се саморегулират“, заяви Тръмп след срещата. Президентът определи договореността като морално обвързваща, но тя не е федерален закон и не въвежда задължителен държавен режим за всички разработчици.

Без нов федерален регулаторен закон

Подходът на Белия дом засега е насочен към доброволни стандарти, а не към нови конкретни ограничения за AI индустрията. Тръмп отново защити ускореното развитие на технологията и разширяването на центровете за данни, въпреки растящите опасения за безопасността на моделите, потреблението на електроенергия и влиянието им върху пазара на труда.

Ройтерс съобщи, че Тръмп обмисля и създаването на 10-членен съвет, който да наблюдава безопасността на AI инструментите. Засега няма обявени окончателен състав, правомощия или срок за създаването му. Не е потвърдено и дали съветът ще има регулаторни функции.

Правителството въвежда собствен AI портал

В същия ден Белият дом представи America.gov – единен дигитален вход към федералните услуги. Платформата използва изкуствен интелект, който администрацията нарича „суперинтелигентност“ или SI. Чрез нея потребителите могат да задават въпроси на разбираем език и да получават информация от федерални институции.

По-късно през годината трябва да бъдат добавени услуги като подновяване на паспорт и записване в Medicare. Данъчните услуги на Службата за вътрешни приходи и чувствителните за националната сигурност услуги на разузнавателните структури са изключени от платформата. Белият дом посочва, че федералните агенции ще трябва постепенно да интегрират публичните си услуги в America.gov.

Администрацията официално налага и термина „суперинтелигентност“ в правителствените комуникации вместо „изкуствен интелект“ и „AI“. Според „Гардиън“ това е част от указ, обявен от Тръмп заедно с новия подход към контрола на технологията.

Следващите решения ще покажат дали доброволният договор ще остане единственият основен механизъм за контрол или ще бъде последван от държавен съвет, нови правила и допълнителни структури като планираната „AI Force“.

Източници: Ройтерс, Гардиън