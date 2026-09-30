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Капитанът на България: Който и да е селекционер, това сме футболистите

Капитанът на България: Който и да е селекционер, това сме футболистите

30 Септември, 2026 06:29, обновена 30 Септември, 2026 05:35 1 340 9

  • кристиан димитров-
  • фтбол-
  • капитан-
  • национален отбор

Капитанът на националния отбор бе разочарован от нулевото равенство с Естония. Бранителят коментира и оставката на националния селекционер Александър Димитров.

Капитанът на България: Който и да е селекционер, това сме футболистите - 1
Снимка: Фейсбук
sportal.bg sportal.bg

Капитанът на националния отбор Кристиан Димитров бе разочарован от нулевото равенство с Естония. Бранителят коментира и оставката на националния селекционер Александър Димитров.

"Не знам какво не се получи. Не можахме да отбележим гол. Мисля, че не играем на това ниво, на което трябва да играе националният отбор на България. Запазихме суха мрежа, ама отпред, липсва ни последните 30 метра голът. Не съм човекът, който трябва да коментира какъв е проблемът. На хората мога да се извиня като капитан на отбора за първия мач с Люксембург, че загубихме и днес, че не можахме да вземем трите точки. Няма какво да бягаме от отговорност. Ние сме главните виновници", каза Димитров.

"Искам да му благодаря от името на целия отбор, щом е подал оставката. Това е негово решение, разбира се. Живецът може да дойде от самите нас. В момента, който и да направят треньор, това сме футболистите", добави защитникът.

Източник: sportal.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много силно

    22 0 Отговор
    е да се наречете футболисти. Не, не сте.

    05:39 30.09.2026

  • 2 Някой

    15 0 Отговор
    Правилно! С такива футболисти - толкова. И да има, и да няма треньор.
    Футбола у нас умря!

    06:17 30.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    5 0 Отговор
    матреала калпаф

    06:35 30.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Срам

    5 0 Отговор
    С читав треньор, вие момче ще гледате мачовете пред телевизора. По-добре играйте кърлинг.

    06:55 30.09.2026

  • 7 Синя София

    4 0 Отговор
    Това сте футболистите,но и вас ттрябва да изметат,има и други и надявам се по мотивирани и готови да играят с чест и достойнство

    07:07 30.09.2026

  • 8 Ганьо

    3 0 Отговор
    Баце трябва да е тренер, бистришкия тигър...

    07:12 30.09.2026

  • 9 Прям

    2 0 Отговор
    Ние нямаме футболисти за вътрешно първенство, няма я основата , а сме тръгнали да играем в лига на нациите.

    07:58 30.09.2026

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