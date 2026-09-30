Кейн: Не беше най-вълнуващият мач, но си свършихме работата

Хари Кейн определи победата на Англия с 2:0 срещу Чехия като професионално представяне, въпреки че двубоят не е предложил най-вълнуващия футбол. Антъни Гордън и капитанът на английския национален отбор отбелязаха головете, а Чехия игра повече от час с човек по-малко.

„Свършихме си работата, беше професионално представяне. Не беше най-вълнуващият футболен мач, но направихме това, което трябваше. Спечелихме двубоя, запазихме добра суха мрежа и пренасяме тази инерция в следващия сблъсък“, заяви Кейн.

Павел Шулц беше отстранен през първото полувреме, след което Англия трябваше да търси начин да преодолее сгъстената защита на домакините. Гордън откри резултата в началото на втората част, а Кейн оформи крайния резултат. Според статистиката на мача двата гола паднаха съответно в 47-ата и 69-ата минута.

„Когато отбор, който обича да се защитава, остане с човек по-малко, става още по-трудно. Трябва да бъдеш търпелив. Срещу 10 души си длъжен да движиш топката бързо и когато те се уморят, пространствата се отварят“, обясни нападателят.

Похвала за Антъни Гордън

Кейн отдели специално внимание на Гордън, който се разписа в трети пореден мач за Англия. Преди попадението срещу Чехия той вкара и при загубата с 2:3 от Испания. В Прага нападателят на Барселона откри резултата с удар с глава след центриране на Трент Александър-Арнолд.

„Той показва, че мястото му е на най-високото ниво – както за Барселона, така и за Англия. Представянето му в последните няколко срещи беше едно от най-добрите, които е правил с националната фланелка“, каза Кейн.

Капитанът добави, че Гордън се наслаждава на ролята си в националния отбор и вече е сред ключовите футболисти на тима.

Кейн не коментира обвиненията срещу Манчестър Сити

Нападателят беше попитан и за обвиненията срещу Манчестър Сити, свързани с клуба на Елиът Андерсън и Марк Геи. Кейн заяви, че не е следил новините през деня и е разбрал за тях едва след края на мача.

„Честно казано, днес дори не знаех за тези новини буквално до края на мача. Не бях си пипал телефона цял ден. Не мога да го коментирам в момента“, каза капитанът.

Кейн подчерта, че футболистите са концентрирани върху националния отбор. Следващият мач на Англия е срещу Хърватия в събота. Победата над Чехия беше първа за тима в тазгодишното издание на Лигата на нациите, след като в предишния кръг Англия отстъпи на Испания с 2:3.

Източници: Спортал, Скай Спортс