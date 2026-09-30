Ботев Пловдив съобщи за кончината на Илиян Филипов

ПФК Ботев Пловдив съобщи за кончината на президента на клуба Илиян Филипов. Ръководството, футболистите и служителите на „жълто-черните“ изразиха съболезнования към неговото семейство, близки и приятели.
„Илиян Филипов завинаги ще остане част от историята на Ботев Пловдив“, заяви клубът в съобщението си. Оттам подчертаха приноса му за спасяването на Ботев през лятото на 2025 година, както и отдадеността му към „жълто-черната“ идея.
Почит към приноса му за Ботев
Името на Филипов е свързано и с успешното завършване на реконструкцията на стадион „Христо Ботев“. Съоръжението, известно сред привържениците като „Колежа“, беше представено от клуба като най-модерното спортно съоръжение в България.
„Името му ще остане със златни букви за поколенията“, се посочва още в позицията на ПФК Ботев. Клубът заяви, че в тежкия момент застава до семейството, близките и приятелите на своя президент.„Поклон пред паметта му!“
Източници: Спортал
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Случват се такива работи, но
09:24 30.09.2026
2 газо
09:25 30.09.2026
3 Ъхъ
Коментиран от #4
09:27 30.09.2026
4 Поздравявам те, колега
До коментар #3 от "Ъхъ":Дано си ергенче и да ги даваш само за густо
09:28 30.09.2026
5 1488
09:29 30.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ТАКИ И ШИШИ СА ПИМК
09:33 30.09.2026
9 РЕАЛИСТ
09:36 30.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 дпс-гроб
09:38 30.09.2026
12 Пампаец
09:39 30.09.2026
13 Пловдивчанин
Коментиран от #14
09:44 30.09.2026
14 РЕАЛИСТ
До коментар #13 от "Пловдивчанин":Радев обеща, че ще ни чисти от олигарсите и се почна. Къв ти е проблема?
09:48 30.09.2026