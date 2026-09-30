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Ботев Пловдив съобщи за кончината на Илиян Филипов
  Тема: Известни личности

Ботев Пловдив съобщи за кончината на Илиян Филипов

30 Септември, 2026 09:20 1 257 14

  • ботев пловдив-
  • илиян филипов-
  • стадион христо ботев-
  • български футбол

Клубът отдаде почит на своя президент и подчерта приноса му за спасяването на Ботев и реконструкцията на стадион „Христо Ботев“.

Ботев Пловдив съобщи за кончината на Илиян Филипов - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ПФК Ботев Пловдив съобщи за кончината на президента на клуба Илиян Филипов. Ръководството, футболистите и служителите на „жълто-черните“ изразиха съболезнования към неговото семейство, близки и приятели.

„Илиян Филипов завинаги ще остане част от историята на Ботев Пловдив“, заяви клубът в съобщението си. Оттам подчертаха приноса му за спасяването на Ботев през лятото на 2025 година, както и отдадеността му към „жълто-черната“ идея.

Почит към приноса му за Ботев

Името на Филипов е свързано и с успешното завършване на реконструкцията на стадион „Христо Ботев“. Съоръжението, известно сред привържениците като „Колежа“, беше представено от клуба като най-модерното спортно съоръжение в България.

„Името му ще остане със златни букви за поколенията“, се посочва още в позицията на ПФК Ботев. Клубът заяви, че в тежкия момент застава до семейството, близките и приятелите на своя президент.

„Поклон пред паметта му!“

Източници: Спортал


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Случват се такива работи, но

    16 1 Отговор
    най-вече на хора с пари. Аз с моите 1000 евро на месец спя спокойно

    09:24 30.09.2026

  • 2 газо

    15 2 Отговор
    Ще има още едно неразкрито убийство на сметката на МВР.

    09:25 30.09.2026

  • 3 Ъхъ

    8 0 Отговор
    С моите 850евро, аз спя още по спокойно!🤥

    Коментиран от #4

    09:27 30.09.2026

  • 4 Поздравявам те, колега

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ъхъ":

    Дано си ергенче и да ги даваш само за густо

    09:28 30.09.2026

  • 5 1488

    5 0 Отговор
    тоз що е с усмирителна риза

    09:29 30.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ТАКИ И ШИШИ СА ПИМК

    12 1 Отговор
    И ако е спрял отчитането

    09:33 30.09.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    4 1 Отговор
    С Венци Стефанов се драга по вестниците цяла седмица. Венци бързо да се разграничи, че знаеш ли?

    09:36 30.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 дпс-гроб

    5 0 Отговор
    почистваме

    09:38 30.09.2026

  • 12 Пампаец

    5 1 Отговор
    Сигурно се е издънил с някоя голяма наркопратка . Колумбийската мафия не прощава . Само балъците могат да повярват , че първо продал една тухла , купил две и ги продал , купил 4 и ги продал , купил 1 торба цимент и я продал ... и накрая станал честен милионер . Практически всички големи строителни фирми у нас са перални на мафията ! Много припоци се чудят , защо техният собственик избягва да се показва на публични мероприятия . Предполагам , че вече им е станало ясно , защо . Пък , че този Филипов е бил бутон е повече от ясно . Ако наистина беше това за което се представя , нямаше да живее в тази кооперацийка , а в някой палат .

    09:39 30.09.2026

  • 13 Пловдивчанин

    3 6 Отговор
    За по-малко от половин година на власт Радев ни върна в началото на 90-те, поръчкови убийства, политически чадър над наркотрафикантите, потресаваща битова престъпност...какво следва? Опашки за хляб и олио, хиперинфлация ? Аз не мисля, че трябва да го търпим, докато отново ни докара до там !!! ОСТАВКА, НЕЗАБАВНО !!!

    Коментиран от #14

    09:44 30.09.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Пловдивчанин":

    Радев обеща, че ще ни чисти от олигарсите и се почна. Къв ти е проблема?

    09:48 30.09.2026

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