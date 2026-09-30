Ботев Пловдив съобщи за кончината на Илиян Филипов

ПФК Ботев Пловдив съобщи за кончината на президента на клуба Илиян Филипов. Ръководството, футболистите и служителите на „жълто-черните“ изразиха съболезнования към неговото семейство, близки и приятели.

„Илиян Филипов завинаги ще остане част от историята на Ботев Пловдив“, заяви клубът в съобщението си. Оттам подчертаха приноса му за спасяването на Ботев през лятото на 2025 година, както и отдадеността му към „жълто-черната“ идея.

Почит към приноса му за Ботев

Името на Филипов е свързано и с успешното завършване на реконструкцията на стадион „Христо Ботев“. Съоръжението, известно сред привържениците като „Колежа“, беше представено от клуба като най-модерното спортно съоръжение в България.

„Името му ще остане със златни букви за поколенията“, се посочва още в позицията на ПФК Ботев. Клубът заяви, че в тежкия момент застава до семейството, близките и приятелите на своя президент.

„Поклон пред паметта му!“

Източници: Спортал