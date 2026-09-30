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Синът на Балъков помогнал на ЦСКА за Маркус Гиздол
  Тема: Известни личности

Синът на Балъков помогнал на ЦСКА за Маркус Гиздол

30 Септември, 2026 08:05 1 025 5

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  • красимир балъков

Красимир Балъков-младши е съдействал при преговорите между клуба и агента на германския специалист

Синът на Балъков помогнал на ЦСКА за Маркус Гиздол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Синът на Красимир Балъков е съдействал за привличането на Маркус Гиздол за нов старши треньор на ЦСКА. Става дума за Красимир Балъков-младши, който работи като мениджър, а агенцията Athlete.mngment е помогнала при преговорите между клуба и представителя на германския специалист, съобщава „Топспорт“. Агентът на Гиздол е част от Fair Sport.

Първите контакти по сделката са били осъществени преди около десет дни. Впоследствие разговорите са довели до назначаването на Гиздол, което ЦСКА обяви официално. Германецът подписа договор до края на сезон 2026/27 с опция за удължаване с още една година. Той ще изведе отбора в първия шампионатен мач след подновяването на първенството.

Официалното представяне на новия треньор ще се състои в следващите дни, като клубът ще обяви допълнително датата, часа и мястото. В щаба на Гиздол са включени Райнер Видмайер и Якоб Браун, а екипът ще бъде допълнен с още двама специалисти.

Красимир Балъков-младши: Радвам се, че бях част от осъществяването на това

След финализирането на сделката Красимир Балъков-младши благодари на партньорите си от Fair Sport за оказаното доверие.

„Много се радвам, че бях част от осъществяването на това! Голямо благодаря на Fair Sport за доверието и чудесното, професионално сътрудничество през целия процес. Пожелавам на Маркус и неговия екип успех в тази нова глава в ЦСКА, в това предизвикателство! Всичко най-добро, треньоре!“

Името на Красимир Балъков-младши съвпада с това на неговия баща, Красимир Балъков, който беше част от националния отбор на България на световното първенство в САЩ през 1994 година. Синът му поддържа добри отношения с почти всички български клубове.

Маркус Гиздол е на 57 години и има опит в Бундеслигата с Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн. Преди назначението си в ЦСКА той е работил и в Русия и Турция.

 

Източници: Топспорт, БНР


България
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  • 1 Трою ЦИНГАРЕЛАТА

    2 4 Отговор
    Тоя Маркуч Гиздав ще направи ментето цура първи отзад напред, ще подобри рекорда на Трою ЦИНГАРЕЛАТА.

    08:17 30.09.2026

  • 2 Хи хи хи

    6 2 Отговор
    Името му съвпадало с това на баща му 😆😆😆,а я проверете с майка му дали има съвпадение?!

    08:19 30.09.2026

  • 3 Факт

    4 2 Отговор
    По скоро баща му домъкна този неудачник гиздол,беше помощник на балъка в грасхопърс и Санкт гален 2 години,никога не искайте съвет от балъчето за футбол,гиздол ще катастрофира тежко на армията

    08:25 30.09.2026

  • 4 Коко

    4 3 Отговор
    ЦСКА умря преди десет години.

    08:25 30.09.2026

  • 5 Хмм

    2 1 Отговор
    уредил приятелчето си, че и неговите приятелчета

    08:35 30.09.2026

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