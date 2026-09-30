България без победа: Котев призна за „два срамни мача“

България завърши 0:0 с Естония в Пловдив и остана без победа след първите си два мача в група C4 на Лигата на нациите. Националният отбор има една точка след загубата с 1:2 от Люксембург и равенството с Естония. След двубоя селекционерът Александър Димитров подаде оставка.

Полузащитникът Емил Ценов заяви, че настроението в състава е лошо и че тимът продължава да изпитва сериозни затруднения в нападение.

„Настроението не е добро със сигурност след всяка подобна игра. Отборът не може да намери себе си, не може да намери ритъм“, каза Ценов.

Футболистът посочи като основни проблеми последния пас, точния удар и завършващата фаза на атаките. Според него България не успява да стигне до достатъчно качествени положения и да ги завърши с гол.

Ценов допълни, че след края на срещата не е имало разговор в съблекалнята между играчите и Александър Димитров. Той призова отбора да подходи по-спокойно към следващите двубои.

Котев: Не сме очаквали такива мачове

„Трябва да излезем без никакво напрежение. Очаквахме друг развой в тези два мача, които изминаха. Трябва да излезем освободени и да играем така, както можем, защото можем много повече“, заяви полузащитникът.

Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев определи представянето срещу Естония и Люксембург като разочароващо. България загуби с 1:2 от Люксембург в първия си мач, а четири дни по-късно не успя да отбележи гол на Естония.

„На фона на това, което могат футболистите, срамни два мача. И може би това, което се случи, е най-резонното нещо“, каза Котев.

Той заяви, че ръководството на БФС не е било подготвено за решението на Александър Димитров да напусне поста.

„Не очаквахме, че ще изиграем такива слаби мачове и не бяхме подготвени за това негово решение. Тепърва ще има срещи, ще ги обсъдим нещата и ще се вземат мерки, както и кой да води отбора занапред“, посочи техническият директор.

Котев каза още, че в българския футбол има потенциал, като посочи представянето на младежкия и юношеския национален отбор. Той обаче допълни, че представителният тим е далеч от нивото, на което може да бъде определен като добър отбор.

Предстоят две гостувания

България трябва да продължи участието си в турнира с гостуване на Исландия на 3 октомври, а три дни по-късно ще играе срещу Люксембург. До първия мач предстои БФС да обсъди оставката на Александър Димитров и да определи нов селекционер или временен треньорски щаб.

Източници: БТА