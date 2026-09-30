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България без победа: Котев призна за „два срамни мача“

България без победа: Котев призна за „два срамни мача“

30 Септември, 2026 08:36 969 12

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  • естония-
  • лига на нациите-
  • емил ценов-
  • кирил котев

Националният отбор завърши 0:0 с Естония, а Александър Димитров подаде оставка. Емил Ценов призна, че тимът не може да намери себе си.

България без победа: Котев призна за „два срамни мача“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България завърши 0:0 с Естония в Пловдив и остана без победа след първите си два мача в група C4 на Лигата на нациите. Националният отбор има една точка след загубата с 1:2 от Люксембург и равенството с Естония. След двубоя селекционерът Александър Димитров подаде оставка.

Полузащитникът Емил Ценов заяви, че настроението в състава е лошо и че тимът продължава да изпитва сериозни затруднения в нападение.

„Настроението не е добро със сигурност след всяка подобна игра. Отборът не може да намери себе си, не може да намери ритъм“, каза Ценов.

Футболистът посочи като основни проблеми последния пас, точния удар и завършващата фаза на атаките. Според него България не успява да стигне до достатъчно качествени положения и да ги завърши с гол.

Ценов допълни, че след края на срещата не е имало разговор в съблекалнята между играчите и Александър Димитров. Той призова отбора да подходи по-спокойно към следващите двубои.

„Трябва да излезем без никакво напрежение. Очаквахме друг развой в тези два мача, които изминаха. Трябва да излезем освободени и да играем така, както можем, защото можем много повече“, заяви полузащитникът.

Котев: Не сме очаквали такива мачове

Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев определи представянето срещу Естония и Люксембург като разочароващо. България загуби с 1:2 от Люксембург в първия си мач, а четири дни по-късно не успя да отбележи гол на Естония.

„На фона на това, което могат футболистите, срамни два мача. И може би това, което се случи, е най-резонното нещо“, каза Котев.

Той заяви, че ръководството на БФС не е било подготвено за решението на Александър Димитров да напусне поста.

„Не очаквахме, че ще изиграем такива слаби мачове и не бяхме подготвени за това негово решение. Тепърва ще има срещи, ще ги обсъдим нещата и ще се вземат мерки, както и кой да води отбора занапред“, посочи техническият директор.

Котев каза още, че в българския футбол има потенциал, като посочи представянето на младежкия и юношеския национален отбор. Той обаче допълни, че представителният тим е далеч от нивото, на което може да бъде определен като добър отбор.

Предстоят две гостувания

България трябва да продължи участието си в турнира с гостуване на Исландия на 3 октомври, а три дни по-късно ще играе срещу Люксембург. До първия мач предстои БФС да обсъди оставката на Александър Димитров и да определи нов селекционер или временен треньорски щаб.

Източници: БТА


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Закривай

    12 1 Отговор
    Ритнитопковците на

    Коментиран от #3

    08:40 30.09.2026

  • 2 Кучето на Мими 🐕

    24 0 Отговор
    Предлагам БПЦ да канонизира за мъченици зрителите, които са били на стадиона!
    ⛪🦍🦍🦍⛪

    08:41 30.09.2026

  • 3 Борсата или тръстиката

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Закривай":

    Най-добре в някой социален дом.... имат нужда от проходилки и специално отношение

    08:41 30.09.2026

  • 4 Туристическа агенция

    13 0 Отговор
    Като ходят в Исландия, ръководството на БФС да предвиди посещение на СПА център с гореща минерална вода от гейзерите за възстановяване на футболистите, защото там много ще ги бият.

    08:53 30.09.2026

  • 5 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    13 0 Отговор
    НА ТЕРЕНА СА ПЪЛНИ ДУПКИ ТЕЗИ НАБЕДЕНИ ЗА ФУТБОЛИСТИ ЛИЧНОСТИ.
    НО ВЪВ ДИСКОТЕКАТА НА КОЦЕТО В СТУДЕНТСКИЯ ГРАД НАПРАВО СА ЛЪВОВЕ. ПРАВЯТ ТАКИВА ФИНТОВЕ НА ДЕВОЙКИТЕ ЧЕ ИМ ВЗИМАТ АКЪЛА.
    СЕГА ПА-СЕРИОЗНО.
    Този отбор да се разформирова, на личностите наречени национални футболисти да им се вземат картотеките и да не се допускат до стадион.

    09:05 30.09.2026

  • 6 ЕСТОНИЯ ОКОЛО ДВА

    7 0 Отговор
    Милиона души Исландия 170 Хил. Души а за Люксембург само колко Сливен. Трите събрани заедно са около 1/4българия. А ни думкат по пищялите като маче у Дирек. А що бяхме по соца и то всички спортове. ТИТЛИ КУПИ МЕДАЛИ. И СТРОИТЕЛСТВО КОЕТО ДЕМОН КРАТНИ НИ ОТНЕХА ЗА СОБСТВЕНИ ОБЛАГИ. ЕХ СОЦ СОЦ. ДЕКА СИ БАЙ ТОШО ГЛУПОВАТИЯТ НАРИЧАН ОТ ДЕМОНИТЕ. НО ВСЕ ПАК НЕ ВСИЧКИ ИМА И ЧЕСТНИ ХОРА ОТ ТЯХ НО СЕ БРОЯТ НА ПРЪСТИТЕ НА ЕДНАТА РЪКА.

    09:07 30.09.2026

  • 7 Някой

    5 0 Отговор
    Е, пак са се уплашили момчетта, че може да победят...
    Иначе, решението е закриване на "професионалния" футбол и замяната му с аматьорски. Така ще се изчисти от некачествени чужденци и от мамини синчеата, за които тете плаща, за да бъдат футболисти. Аматьорите ще си бачкат денем - кой строител, кой банкер, а в свободното си време ще ходят да ритат.

    09:08 30.09.2026

  • 8 Гост

    4 0 Отговор
    Какъв селекционер ще "определяте" бе, Котев!? Вашето управление с осмокласника е тотален провал, достатъчно се компроментирахте и провалихте репутационно! През 2023 г. обещахте пред медиите "друг национален отбор до 3 години" - виждаме го! По точно не го гледаме щото от срам сте го скрили в платени кодирани канали, като XXL, и май по-добре така!
    Та от тази гледна точка най-разумното е да се хващата под ръчка с Димитров и вкупом да дадете гръб на БФС, докато феновете не дойдат да ви изхвърлят от там! Кой нормален треньор ще се съгласи да работи с компроментирани, като вас и вашия продукт - футбалерите от сбърканото поколение на връзкарите!? Освен някой послушко, жаден за петцифрена месечна заплата в евро и надеждата, че ще фигурира поне година време във ведомостта! Марш от там на секундата бе, наглеци....

    09:11 30.09.2026

  • 9 мрежа

    9 1 Отговор
    Колко е вярна поговорката,че" Рибата се вмирисва от към главата"!
    Някой е харесал и назначил този анонимник.
    Той пък освен ,че е бил треньор на един селянин от Банкя,с наднормено тегло друго ,с което да се похвали в мъжкия футбол,няма.
    Да вземеш нападател, който от близо една календарна година не е вкарал гол,само той може да направи

    09:13 30.09.2026

  • 10 матей

    6 0 Отговор
    Накратко, хубави ,но глупави! От терена , до управата! Не се сещам , какво не им липсва в играта!

    09:14 30.09.2026

  • 11 прокурор

    6 1 Отговор
    Не са толкова виновни треньорът и момчетата, те толкова могат и не стреляйте по тях. Виновни са бандата на Гонзо и собствениците на т.н. "български" отбори. Играч се става с игра, както и шофьор - с каране. А в "елитните" ни отбори я има, я няма 1 българче за миризма. Те и другоземските момчета не са виновни защото са дошли тук да си изкарват хляба. А "босовете" перат мръсни пари и резултата пролича нощес.

    09:18 30.09.2026

  • 12 Зеления

    5 0 Отговор
    Димитров каза че Гонзо му е поставил задача България да бъде в нова група от догодина, въпроса е че не е уточнил да е в по-високата група "В" и Димитров играе да слезем в последната "D".

    На Гонзо му са объркани понятията събиране и изваждане, не ги е учил още в училище...

    09:18 30.09.2026

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