България без победа: Котев призна за „два срамни мача“

България завърши 0:0 с Естония в Пловдив и остана без победа след първите си два мача в група C4 на Лигата на нациите. Националният отбор има една точка след загубата с 1:2 от Люксембург и равенството с Естония. След двубоя селекционерът Александър Димитров подаде оставка.
Полузащитникът Емил Ценов заяви, че настроението в състава е лошо и че тимът продължава да изпитва сериозни затруднения в нападение.„Настроението не е добро със сигурност след всяка подобна игра. Отборът не може да намери себе си, не може да намери ритъм“, каза Ценов.
Футболистът посочи като основни проблеми последния пас, точния удар и завършващата фаза на атаките. Според него България не успява да стигне до достатъчно качествени положения и да ги завърши с гол.
Ценов допълни, че след края на срещата не е имало разговор в съблекалнята между играчите и Александър Димитров. Той призова отбора да подходи по-спокойно към следващите двубои.„Трябва да излезем без никакво напрежение. Очаквахме друг развой в тези два мача, които изминаха. Трябва да излезем освободени и да играем така, както можем, защото можем много повече“, заяви полузащитникът.
Котев: Не сме очаквали такива мачове
Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев определи представянето срещу Естония и Люксембург като разочароващо. България загуби с 1:2 от Люксембург в първия си мач, а четири дни по-късно не успя да отбележи гол на Естония.„На фона на това, което могат футболистите, срамни два мача. И може би това, което се случи, е най-резонното нещо“, каза Котев.
Той заяви, че ръководството на БФС не е било подготвено за решението на Александър Димитров да напусне поста.„Не очаквахме, че ще изиграем такива слаби мачове и не бяхме подготвени за това негово решение. Тепърва ще има срещи, ще ги обсъдим нещата и ще се вземат мерки, както и кой да води отбора занапред“, посочи техническият директор.
Котев каза още, че в българския футбол има потенциал, като посочи представянето на младежкия и юношеския национален отбор. Той обаче допълни, че представителният тим е далеч от нивото, на което може да бъде определен като добър отбор.
Предстоят две гостувания
България трябва да продължи участието си в турнира с гостуване на Исландия на 3 октомври, а три дни по-късно ще играе срещу Люксембург. До първия мач предстои БФС да обсъди оставката на Александър Димитров и да определи нов селекционер или временен треньорски щаб.
Източници: БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Закривай
Коментиран от #3
08:40 30.09.2026
2 Кучето на Мими 🐕
⛪🦍🦍🦍⛪
08:41 30.09.2026
3 Борсата или тръстиката
До коментар #1 от "Закривай":Най-добре в някой социален дом.... имат нужда от проходилки и специално отношение
08:41 30.09.2026
4 Туристическа агенция
08:53 30.09.2026
5 ДАСКАЛ ГЕНЧО
НО ВЪВ ДИСКОТЕКАТА НА КОЦЕТО В СТУДЕНТСКИЯ ГРАД НАПРАВО СА ЛЪВОВЕ. ПРАВЯТ ТАКИВА ФИНТОВЕ НА ДЕВОЙКИТЕ ЧЕ ИМ ВЗИМАТ АКЪЛА.
СЕГА ПА-СЕРИОЗНО.
Този отбор да се разформирова, на личностите наречени национални футболисти да им се вземат картотеките и да не се допускат до стадион.
09:05 30.09.2026
6 ЕСТОНИЯ ОКОЛО ДВА
09:07 30.09.2026
7 Някой
Иначе, решението е закриване на "професионалния" футбол и замяната му с аматьорски. Така ще се изчисти от некачествени чужденци и от мамини синчеата, за които тете плаща, за да бъдат футболисти. Аматьорите ще си бачкат денем - кой строител, кой банкер, а в свободното си време ще ходят да ритат.
09:08 30.09.2026
8 Гост
Та от тази гледна точка най-разумното е да се хващата под ръчка с Димитров и вкупом да дадете гръб на БФС, докато феновете не дойдат да ви изхвърлят от там! Кой нормален треньор ще се съгласи да работи с компроментирани, като вас и вашия продукт - футбалерите от сбърканото поколение на връзкарите!? Освен някой послушко, жаден за петцифрена месечна заплата в евро и надеждата, че ще фигурира поне година време във ведомостта! Марш от там на секундата бе, наглеци....
09:11 30.09.2026
9 мрежа
Някой е харесал и назначил този анонимник.
Той пък освен ,че е бил треньор на един селянин от Банкя,с наднормено тегло друго ,с което да се похвали в мъжкия футбол,няма.
Да вземеш нападател, който от близо една календарна година не е вкарал гол,само той може да направи
09:13 30.09.2026
10 матей
09:14 30.09.2026
11 прокурор
09:18 30.09.2026
12 Зеления
На Гонзо му са объркани понятията събиране и изваждане, не ги е учил още в училище...
09:18 30.09.2026