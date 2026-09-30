Ламин Ямал с нова заявка за „Златната топка“

Ламин Ямал отбеляза два гола при победата на Испания с 4:1 над Хърватия и даде нов повод да бъде обсъждан като претендент за „Златната топка“. След края на мача крилото беше попитано дали представянето му е още една заявка за отличието. Отговорът му беше кратък: „Още една“.

Ямал подчерта значението на силното начало за развитието на двубоя. „Трябва винаги да излизаме напълно мобилизирани и включени в мача – това е нещо, което треньорът изисква от нас и което коментираме помежду си. Този ранен гол беше много важен. Имах късмет, напоследък нещата влизат в мрежата и съм изключително щастлив“, заяви испанският национал.

Ямал познава добре Ливакович

Един от головете му падна във вратата на Доминик Ливакович. Двамата се познават добре от тренировките, а Ямал разказа, че е успял да предвиди реакцията на вратаря.

„Вече го познавам много добре от тренировките. Видях какво прави и за щастие топката влезе в мрежата“, каза футболистът.

Победата над Хърватия дойде в мач, който имаше и специален момент за испанския отбор. Преди началото срещата Световната купа беше представена пред феновете. Испания спечели трофея през лятото, след като дълго време преследваше триумфа на световно първенство.

„Носи ни огромна радост, че можем да донесем Световната купа тук. Години наред преследвахме този триумф на Световно първенство и хората напълно го заслужаваха, така че сме изключително щастливи“, заяви Ямал.

С двата си гола срещу Хърватия Ямал беше водещата фигура в атаката на Испания, а представянето му отново постави името му в разговорите за най-престижното индивидуално отличие във футбола.

Източници: Спортал, Марка